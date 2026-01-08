BrüsszelUkrajnaorosz-ukrán háborúadóbeszedéssorozás

Lelepleződött Brüsszel háborús terve

Számos nyilatkozat hangzott el utalóan arra, hogyan szándékozza kiterjeszteni a háborút Európára a háttérből irányító politikai és pénzügyi elit. Oroszországgal az eszkaláció elkerülhetetlen – harsogják. Szép fokozatosan sorkatonaságot vezetnek be, majd az egyes nemzetek jövőjének zálogát küldenék háborúba, a fiatalokat. Az újabb kivetett adók pedig eme terv szerves részét képezik: a pénzforrás, ami működteti Brüsszel őrült háborús gépezetét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 8:57
Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron és Keir Starmer Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háborús felkészülés jegyében a brüsszeli elit minden területen támadó stratégiát folytat. Miközben az európai társadalmak többsége elutasítja a háborút, a kontinens baloldali, háborúpárti vezetése mégis a feszültség fokozása mellett dönt – írja az Ellenpont.

Brüsszel háborús terve mögött sötét érdekek húzódnak.
Brüsszel háborús terve mögött sötét érdekek húzódnak. Fotó: AFP

Brüsszel eszkalációs lépései egy irányba mutatnak

A demokratikusan megválasztott politikai vezetők szembemennek választóik akaratával, ami két tényezővel magyarázható: a pénzzel és a hatalom iránti vággyal – írja a tényfeltáró portál, amely részletesen bemutatja, hogy fonódnak össze az érdekek. 

A konfliktusból nemzetközi pénzügyi hálózatok – köztük a BlackRock és a JPMorgan Chase – jelentős nyereséget termelnek, különösen a fegyvergyártás és az újjáépítés területén. A háborúban elpusztított ország helyreállítása ugyancsak hatalmas üzleti lehetőséget jelent számukra, amelyre már most igényt formálnak.

A háborút támogató politikusok ezt a folyamatot segítik elő, amikor egymás után szólalnak meg az eszkaláció szükségességéről és Európa katonai szerepéről. Nem véletlen, hogy a háborús retorika egyik meghatározó alakja Friedrich Merz, aki 2020-ig a BlackRock alkalmazásában állt.

Németországban, valamint a magukat „hajlandók koalíciójának” nevező, Ukrajna korlátlan támogatását vállaló országcsoportban az orosz–ukrán háború kezdete óta fokozódó fegyverkezés zajlik. Ennek célja a konfliktus elhúzása és kiterjesztése. A háttérben a háborúból és az azt követő újjáépítésből származó profit maximalizálása áll. 

Ennek egyik eszköze a sorkatonai szolgálat, amelyet 2026 januárjától Németországban és Horvátországban részben visszaállítottak, és több más európai ország is hasonló lépéseket tett.

Mivel a háború rendkívül költséges, annak terheit nem a nemzetközi pénzügyi hálózatok viselik, hanem az európai lakosság. 

A háborúpárti kormányok 2022 óta százmilliárd eurós nagyságrendű adóemeléseket hajtottak végre Nagy-Britanniától Franciaországon át Spanyolországig.

Magyarországon is léteznek hasonló elképzelések: a Tisza Párt kiszivárgott adótervei több ponton megegyeznek azokkal a megszorításokkal, amelyeket nyugat-európai kormányok vezettek be a háború finanszírozása érdekében az elmúlt három évben. 

Bár a Századvég felmérése szerint az európai polgárok 67 százaléka elutasítja Ukrajna fegyveres támogatását, az uniós baloldali vezetés mégis – saját választóival szembemenve – a háború folytatása mellett áll ki.

Ha azonban feltárjuk a háborúpárti liberális elit mögött húzódó kapcsolatrendszert, világossá válik, hogy a globalista köröknek komoly anyagi érdekük fűződik egy emberek százezreinek életét követelő konfliktus fenntartásához és kiterjesztéséhez – írja az Ellenpont, amelynek teljes elemzését IDE KATTINTVA olvashatja. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron és Keir Starmer (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.