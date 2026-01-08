Lelepleződött Brüsszel háborús terve

A háborús felkészülés jegyében a brüsszeli elit minden területen támadó stratégiát folytat. Miközben az európai társadalmak többsége elutasítja a háborút, a kontinens baloldali, háborúpárti vezetése mégis a feszültség fokozása mellett dönt – írja az Ellenpont.

Brüsszel háborús terve mögött sötét érdekek húzódnak. Fotó: AFP

Brüsszel eszkalációs lépései egy irányba mutatnak

A demokratikusan megválasztott politikai vezetők szembemennek választóik akaratával, ami két tényezővel magyarázható: a pénzzel és a hatalom iránti vággyal – írja a tényfeltáró portál, amely részletesen bemutatja, hogy fonódnak össze az érdekek.

A konfliktusból nemzetközi pénzügyi hálózatok – köztük a BlackRock és a JPMorgan Chase – jelentős nyereséget termelnek, különösen a fegyvergyártás és az újjáépítés területén. A háborúban elpusztított ország helyreállítása ugyancsak hatalmas üzleti lehetőséget jelent számukra, amelyre már most igényt formálnak.

A háborút támogató politikusok ezt a folyamatot segítik elő, amikor egymás után szólalnak meg az eszkaláció szükségességéről és Európa katonai szerepéről. Nem véletlen, hogy a háborús retorika egyik meghatározó alakja Friedrich Merz, aki 2020-ig a BlackRock alkalmazásában állt.

Németországban, valamint a magukat „hajlandók koalíciójának” nevező, Ukrajna korlátlan támogatását vállaló országcsoportban az orosz–ukrán háború kezdete óta fokozódó fegyverkezés zajlik. Ennek célja a konfliktus elhúzása és kiterjesztése. A háttérben a háborúból és az azt követő újjáépítésből származó profit maximalizálása áll.

Ennek egyik eszköze a sorkatonai szolgálat, amelyet 2026 januárjától Németországban és Horvátországban részben visszaállítottak, és több más európai ország is hasonló lépéseket tett.

Mivel a háború rendkívül költséges, annak terheit nem a nemzetközi pénzügyi hálózatok viselik, hanem az európai lakosság.

A háborúpárti kormányok 2022 óta százmilliárd eurós nagyságrendű adóemeléseket hajtottak végre Nagy-Britanniától Franciaországon át Spanyolországig.

Magyarországon is léteznek hasonló elképzelések: a Tisza Párt kiszivárgott adótervei több ponton megegyeznek azokkal a megszorításokkal, amelyeket nyugat-európai kormányok vezettek be a háború finanszírozása érdekében az elmúlt három évben.

Bár a Századvég felmérése szerint az európai polgárok 67 százaléka elutasítja Ukrajna fegyveres támogatását, az uniós baloldali vezetés mégis – saját választóival szembemenve – a háború folytatása mellett áll ki.

Ha azonban feltárjuk a háborúpárti liberális elit mögött húzódó kapcsolatrendszert, világossá válik, hogy a globalista köröknek komoly anyagi érdekük fűződik egy emberek százezreinek életét követelő konfliktus fenntartásához és kiterjesztéséhez – írja az Ellenpont, amelynek teljes elemzését IDE KATTINTVA olvashatja.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron és Keir Starmer (Fotó: AFP)