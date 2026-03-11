Ankét Feróval - A kétarcú Magyar Péter, nőnapi történetek és ukrán ügyek + videó

Nőnap és snidling? Miként került be ebbe a sztoriba Magyar Péter? Nagy Feró is felköszöntötte a hölgyeket, valamint annak a cukrászdának a dolgozóit is, ahol rendszeresen „potyázni” szokott. Viszont ő sem kapott podcastműsorunkban tiszteletpéldányt Ambrózy Áron kollégánk nevével fémjelzett, „Én, a kétarcú” című, Bütyökről, azaz Magyar Péterről szóló képregényből. Jóslatok, fogadások az áprilisi választással kapcsolatban és természetesen külpolitikai témák: Zelenszkij ukrán elnök és haverjai fenyegetései, valamint az „aranykonvoj” – mindez az Ankét Feróval műsorunkban, ahol Nagy Feró zenészt Kertész Dávid, a PestiSrácok.hu munkatársa kérdezte.

Ferónak, mondhatni, sokba került a nőnap, a családjában is több hölgy van, de nemcsak őket, hanem egy cukrászda női alkalmazottait is fel szokta köszönteni, ahol a lányok nem minden esetben fogadnak el tőle pénzt, amikor ott sütizik, ahogy fogalmazott: „potyázik”. Közben Magyar Péter furcsán köszöntötte fel a hölgyeket, lényegében snidlinggel, ahogy műsorvezetőnk fogalmazott, és egy videót is mutatott erről, kiegészítve egy hasonló jelenettel, amely egy sajátos humorral írt forgatókönyv alapján készült filmből származik.

Ha már írás, szóba került az „Én, a kétarcú” című képregény is, amelyet Ambrózy Áron kollégánk vett a nevére, a poénok és a szövegek tőle származnak, és Magyar Péterről szól. Itt ismét termékmegjelenítés látható, csak szólunk.

Feró belelapozott, mert plakátokon már értesült a kiadványról, de az adásban nem tudott „potyázni”, mint a számára kedves cukrászdában, nem kapott ingyen példányt podcastműsorunkban. Ezen nem keseredett el, folytatták a beszélgetést, az áprilisi választás feltételezhető eredményeit latolgatták. Feró már egy tökéletes többségi Fidesz–KDNP győzelemmel is elégedett lenne, de szóba került a kétharmad és a négyötöd is.

Áttértek az úgynevezett aranykonvojügyre is, a TEK fogására. Feró felidézte azt a korszakot, amikor 100 dollárral a zsebében rettegett, ha átkelt a határon, mi lesz, ha megtalálják nála, akár börtönbe is kerülhetett volna. Megjegyzésként a fiataloknak: akkor más világ volt. Most viszont milliószámra hordják át az ukránok a határon a dollárt, eurót és az aranyat. Feró két kérdést is feltett: miért nem lehetett ezt átutalni, ha legális a dolog, másrészt a TEK munkatársai nem tartottak attól, hogy fegyvert rántanak az ukrán szállítmány kísérői?

Itt nem hagyták abba, Kertész Dávid arról is beszélt: megfogytak hétvégén Magyar Péter kommentelői, talán őket fizették volna a lefoglalt pénzből?

Nincs vége, jött az ukrán elnök fenyegetése is, Feró szerint Zelenszkij már egyre inkább Hitlerre emlékeztet, és hogy miért, bőven kifejtette az Ankét Feróval című műsorunkban.