Csepelen és Hajdúhadházon is lecsaptak a rendőrök, a dílerek milliós haszonra tehettek szert

Albérletből árult kristályt egy pár Csepelen, őrizetbe vették őket: a hatóságok március 5-én fogtak el egy 43 éves nőt és egy 42 éves férfit, akik a nyomozás adatai szerint kristályt árultak. A vevők grammonként 10-15 ezer forintot fizettek a veszélyes kábítószerért, a dílerek milliós haszonra tehettek szert.

A nyomozók a lakásban kábítószergyanús anyagokon kívül a porciózáshoz és a csomagoláshoz használt eszközöket, valamint több mobiltelefont foglaltak le. A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságon N. Andrást és O. Mónikát kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.

A kristály az egyik legártalmasabb pszichoaktív szer, kiszámíthatatlan, szélsőséges viselkedést, erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz

– írja a Police.hu.

A hajdúhadházi rendőrök is elfogtak két férfit, akik a gyanú szerint tiltott szereket árultak

A nyomozóknak olyan információ jutott a birtokába, hogy egy férfi kábítószerrel kereskedik Hajdúhadházon. Azonnal munkához láttak, adatot gyűjtöttek és rövid időn belül a látókörükbe került egy 56 éves bökönyi lakos. Akciót szerveztek az elfogására, amely sikerrel járt.

Március 5-én épp átadás közben ütöttek rajta a bökönyi férfin és egy 39 éves téglási díleren. A droggyorsteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt jelzett. A bűnügyesek közel egymillió forintot, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.

A rendőrök a férfiakat kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Egyiküket bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság március 8-án rendelt el – írja a Police.hu.