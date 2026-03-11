Dömötör Csaba: Az Európai Bizottság beismerte, hogy stratégiai hibát követett el az energiapolitikában

Az Európai Parlament plenáris ülésének szünetében Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: Ursula von der Leyen a közel-keleti helyzetről tartott szerdai EP-vitán kijelentette, hogy továbbra is tiltani akarják az orosz energiaimportot.

Annak ellenére döntenek így, hogy az iráni háború miatt a Közel-Keletről érkező gázimport gyakorlatilag kiesik, Norvégia nem tud sokkal többet termelni, az Egyesült Államok pedig drágábban adja a gázt. Ez így összességében még magasabb energiaárakat jelent egész Európa számára, ami be fog épülni az árakba és nem csak az üzemanyag árába – hívta fel a figyelmet.

Itt egy újabb háború, amivel ugyanaz fog történni, mint az orosz–ukrán háború kapcsán: a legnagyobb gazdasági árat Európa fogja megfizetni

– fogalmazott.

A politikus kijelentette:

az európai parlamenti »nagykoalíciónak« még mindig fontosabbak az ideológiai-hadviselési szempontok az európai gazdaság helyzeténél és az európai családok megélhetésénél.

Közölte: az Európai Bizottságnál is nagyon jól tudják, hogy az egyre magasabb energiaárak miatt egyre tragikusabb a helyzet. Ezért mondta azt Ursula von der Leyen, hogy stratégiai hiba volt a nukleáris energia kivezetése, amit Németországban, németországi politikusként ő maga is megszavazott. Pár hónapja csak annak, hogy Németországban atomerőművek megmaradt épületeit robbantották fel, most pedig azt mondják, hogy ez stratégiai hiba volt – hangoztatta.

Az EP-képviselő elmondta, a vita során kérdést tett fel: ha az atomenergia ügyében ilyen stratégiai hibát vétettek, akkor vajon még miben követtek el stratégiai hibát?

A választ jól tudjuk. Levágták Európát az olcsóbb keleti energiaimportról. Azt a terméket tették meg a szankciók tárgyává, amelyre Európának van a legnagyobb szüksége

– fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: a következmények drámaiak, sok százezer munkahely szűnt meg az európai iparban rövid idő alatt, csak Németországban egyetlen év alatt 124 ezer. A Volkswagen is bejelentette több tízezer álláshely megszüntetését, a Golf típus gyártását pedig áthelyezik Mexikóba – mondta.