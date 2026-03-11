Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

ZelenszkijUkrajnahadiüzemtámadásválasz

Zelenszkij szerint jogos válasz volt a brjanszki orosz hadiüzem elleni ukrán csapás

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán fegyveres erők sikeres csapást mértek egy stratégiai fontosságú orosz hadiipari üzemre Brjanszk városában.

Magyar Nemzet
Forrás: Ukrinform2026. 03. 11. 17:11
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Koen Van Weel Forrás: ANP/AFP
Zelenszkij szerint jogos válasz volt az Ukrajna elleni orosz támadásokra az a rakétacsapás, amely egy brjanszki orosz hadiüzemet ért, írta az Ukrinform.

A támadásról az államfő napi videóüzenetében beszélt.

Zelenszkij elmondta: jelentést kapott Olekszandr Szirszkij főparancsnoktól az ukrán hadsereg rakétacsapásairól és azok eredményeiről.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna válaszlépései az orosz agresszióval szemben „teljes mértékben igazságosak”.

Az ukrán elnök szerint az ukrán erők egy fontos orosz katonai üzemet találtak el Brjanszkban. Állítása szerint a létesítmény olyan elektronikai eszközöket és alkatrészeket gyártott, amelyeket az orosz hadsereg rakétáihoz használtak fel.

Katonáink egy fontos orosz hadiüzemet találtak el Brjanszkban. Ez az üzem olyan elektronikát és alkatrészeket gyártott, amelyeket azokra a rakétákra szerelnek, amelyek városainkat, falvainkat és civil lakosságunkat támadják

– fogalmazott Zelenszkij.

Zelenszkij szerint Oroszország véget vethetne a háborúnak

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna védekezésre kényszerül az orosz támadásokkal szemben, ugyanakkor szerinte Oroszországnak lehetősége lenne véget vetni a háborúnak.

Beszédében Zelenszkij azt is állította, hogy Oroszország több szövetségesével együtt folytatja a háborút. Úgy fogalmazott: az orosz vezetés, valamint Irán és Észak-Korea rendszere szerinte közösen lép fel a Nyugat és a demokratikus országok ellen.

Az ukrán államfő végül köszönetet mondott mindazoknak a nemzetközi partnereknek és támogatóknak, akik segítik Ukrajnát az ország biztonságának és polgárai életének védelmében.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

