Lázár János: Az ukrán elit már magyar gyerekeket fenyeget

Lázár János közösségi oldalán arról írt, hogy lassan már minden napra jut egy ukrán vörösvonal-átlépés, és ma már Orbán Viktor gyermekeit, valamint unokáit is fenyegetik.

A közlekedési és építési miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: ez az a pont, ahol már nincs helye külön kormánypárti és ellenzéki véleménynek. Hozzátette, hogy nincs helye politizálásnak, taktikázásnak és választási számolgatásnak sem, hiszen az ukrán elit magyar gyerekeket fenyeget.

Kiemelte, hogy függetlenül attól, kik ezeknek a gyerekeknek a szülei vagy nagyszülei, minden magyar gyereket meg kell védeni mindentől, mindenkitől és együtt.

A politikus szerint ettől a minimumtól nemzet a nemzet. Hangsúlyozta, hogy

elég az ukrán fenyegetésekből, a cinkos hallgatásból és egyesek sunnyogásából, mert ezek miatt az ukrán vezetők csak vérszemet kapnak.

Lázár János végül nemzeti egységet sürgetett az ukrán fenyegetésekkel és zsarolásokkal szemben. Úgy fogalmazott: el a kezekkel az olajcsapunktól, és főként el a kezekkel a gyerekeinktől.

Ahogy azt lapunk is megírta, egy, a Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.



A politikus ezek után hozzátette,