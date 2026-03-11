Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

lázár jánosukrán biztonsági szolgálatorbán viktor

Lázár János: Az ukrán elit már magyar gyerekeket fenyeget

Az ukránok egyre több vörös vonalat lépnek át, és már Orbán Viktor gyermekeit, valamint unokáit is fenyegetik, figyelmeztetett a politikus.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 17:53
Lázár János Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lázár János közösségi oldalán arról írt, hogy lassan már minden napra jut egy ukrán vörösvonal-átlépés, és ma már Orbán Viktor gyermekeit, valamint unokáit is fenyegetik.

Orbán Viktor és Lázár János Facebook

A közlekedési és építési miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: ez az a pont, ahol már nincs helye külön kormánypárti és ellenzéki véleménynek. Hozzátette, hogy nincs helye politizálásnak, taktikázásnak és választási számolgatásnak sem, hiszen az ukrán elit magyar gyerekeket fenyeget.

Kiemelte, hogy függetlenül attól, kik ezeknek a gyerekeknek a szülei vagy nagyszülei, minden magyar gyereket meg kell védeni mindentől, mindenkitől és együtt.

A politikus szerint ettől a minimumtól nemzet a nemzet. Hangsúlyozta, hogy 

elég az ukrán fenyegetésekből, a cinkos hallgatásból és egyesek sunnyogásából, mert ezek miatt az ukrán vezetők csak vérszemet kapnak.

Lázár János végül nemzeti egységet sürgetett az ukrán fenyegetésekkel és zsarolásokkal szemben. Úgy fogalmazott: el a kezekkel az olajcsapunktól, és főként el a kezekkel a gyerekeinktől.

Ahogy azt lapunk is megírta, egy, a Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.


A politikus ezek után hozzátette,

gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.

 

Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor családját

Szentkirályi Alexandra: Elfogadhatatlan a kormányfő családját ért fenyegetés

Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor családját 7 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu