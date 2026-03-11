Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

testi sértésgyilkosságTolna vármegye

Hajtóvadászat indult a szekszárdi játszótéren talált halott férfi gyilkosa ellen

Halált okozó testi sértés miatt indított nyomozást a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága a szerdán reggel egy szekszárdi játszótéren talált holttest ügyében – közölte honlapján a rendőrség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 17:36
Forrás: Police.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A főkapitányság tájékoztatója szerint az 51 éves férfi halálával kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja – írja a Police.hu.

A helyszín (Fotó: Teol.hu/Denes Martonfai)

A rendőrök a nap folyamán több embert kihallgattak, adatokat, bizonyítékokat gyűjtöttek, és többeket előállítottak. Meghallgatásuk, elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van – tették hozzá.

A nyomozás során több személy is a rendőrök látókörébe került. A hatóságok a nap folyamán több embert előállítottak, akiket jelenleg is kihallgatnak – számolt be a Teol.hu.

A rendőrség közlése szerint feltehetően több olyan személyről van szó, akik kapcsolatba hozhatók a történtekkel. A nyomozók jelenleg is elemzik a begyűjtött bizonyítékokat és tanúvallomásokat.

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Szekszárd belvárosában, az egyik játszótéren egy holttestet találtak szerdán a kora reggeli órákban. Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a helyszínen elmondta: a rendőrség nagy erőkkel dolgozik annak kiderítésén, hogy pontosan mi vezethetett a férfi halálához. A nyomozók jelenleg is helyszínelnek, és több lehetséges körülményt is vizsgálnak.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Helyszínelnek a hatóságok (Forrás: Police.hu)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu