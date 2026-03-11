Hajtóvadászat indult a szekszárdi játszótéren talált halott férfi gyilkosa ellen

A főkapitányság tájékoztatója szerint az 51 éves férfi halálával kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja – írja a Police.hu.
A rendőrök a nap folyamán több embert kihallgattak, adatokat, bizonyítékokat gyűjtöttek, és többeket előállítottak. Meghallgatásuk, elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van – tették hozzá.
A nyomozás során több személy is a rendőrök látókörébe került. A hatóságok a nap folyamán több embert előállítottak, akiket jelenleg is kihallgatnak – számolt be a Teol.hu.
A rendőrség közlése szerint feltehetően több olyan személyről van szó, akik kapcsolatba hozhatók a történtekkel. A nyomozók jelenleg is elemzik a begyűjtött bizonyítékokat és tanúvallomásokat.
