Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Szentkirályi Alexandra: Elfogadhatatlan a kormányfő családját ért fenyegetés

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán elfogadhatatlannak nevezte, hogy az ukrán titkosszolgálat volt altábornagya egy interjúban Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját is megfenyegette amiatt, hogy a miniszterelnök a magyar emberek érdekeit védi Ukrajna követeléseivel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 17:09
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán írta meg: elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán titkosszolgálat volt altábornagya Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját is megfenyegette amiatt, hogy a miniszterelnök a magyar emberek érdekeit védi Ukrajna követeléseivel szemben.

Szentkirályi Alexandra/Fotó: KRULIK MARCELL

A politikus azt írta, Grigory Omelcsenko egy interjúban arról beszélt, hogy az Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott alakulat mindent tud Orbán Viktorról és családjáról, és ha a miniszterelnök nem változtat álláspontján, lecsaphat rá. Hozzátette, hogy a volt altábornagy Magyar Péter győzelmében reménykedik. Szentkirályi Alexandra bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy 

miközben Volodimir Zelenszkij a Tiszával és Brüsszellel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, egykori titkosszolgálati embere nyíltan fenyegeti a magyar miniszterelnököt és családját.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy hiába a zsarolás és a fenyegetés, a nemzeti kormány továbbra is nemet mond Kijev követeléseire.

 Hozzátette, 

kimaradnak a háborúból, nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, és nem mondanak le az olcsó energiáról.

Szentkirályi Alexandra végül úgy fogalmazott: nekünk Magyarország az első, Orbán Viktor és a Fidesz pedig a biztos választás.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy, a Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.


A politikus ezek után hozzátette,

gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Katona Tibor)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

