benzinvédett árgázolaj

Ismét drasztikusan emelkedett az üzemanyagok világpiaci ára

A 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal emelkedik szerdától.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 15:29
Hatalmas kártérítést kap a MOL Horvátországtól Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A gázolaj világpiaci ára szerdától bruttó 45 forinttal emelkedik. A benzin esetében ennek mértéke 6 forint, azonban a védett árakra a tendencia nem érvényes. A 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal kerül többe szerdától. A Mol adatai alapján a Holtankoljak.hu készített összesítést az üzemanyagárak következő napokban várható alakulásáról.

20221206 BudapestÜzemanyaghiány a benzinkutakon. fotó: Teknős Miklós (TEK)Magyar Nemzet
Az üzemanyagok ára várhatóan tovább emelkedik a következő napokban Fotó: Teknős Miklós

A védett üzemanyagárak változatlan szinten maradnak

A változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen – figyelmeztet a szakportál, megjegyezve, hogy a benzinkutak töltőoszlopain a világpiaci árak vannak feltüntetve. 

Mint azt a nap folyamán megírtuk: Orbán Balázs a közösségi oldalon azt írta, „Ha magyar vagy,  jobban jársz”. A miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében emlékeztetett: 

a magyarokra vonatkozó védett benzinár 595 forint, a külföldiekre vonatkozó pedig 625, ami amellett, hogy már most magasabb, tovább fog emelkedni a napokban.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

