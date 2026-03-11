Ismét drasztikusan emelkedett az üzemanyagok világpiaci ára

A gázolaj világpiaci ára szerdától bruttó 45 forinttal emelkedik. A benzin esetében ennek mértéke 6 forint, azonban a védett árakra a tendencia nem érvényes. A 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal kerül többe szerdától. A Mol adatai alapján a Holtankoljak.hu készített összesítést az üzemanyagárak következő napokban várható alakulásáról.
A védett üzemanyagárak változatlan szinten maradnak
A változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen – figyelmeztet a szakportál, megjegyezve, hogy a benzinkutak töltőoszlopain a világpiaci árak vannak feltüntetve.
Mint azt a nap folyamán megírtuk: Orbán Balázs a közösségi oldalon azt írta, „Ha magyar vagy, jobban jársz”. A miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében emlékeztetett:
a magyarokra vonatkozó védett benzinár 595 forint, a külföldiekre vonatkozó pedig 625, ami amellett, hogy már most magasabb, tovább fog emelkedni a napokban.
