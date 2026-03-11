Egyszerre hét testvért jelentettek be eltűntként

A rendőrségi vizsgálat feltárta, hogy a hét Buzás vezetéknevű gyermek március 7-én távozott ismeretlen helyre a nevelőotthonból, ám azóta megnyugtató fordulatot vett az ügy. Vad János Róbert őrnagy, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa megerősítette: a nehéz sorsú család tagjai valójában már külföldön tartózkodnak, ahol a családfő munkát talált. Bár a bejelentés nélküli távozás miatt hivatalosan még eltűnt státuszban szerepelnek a nyilvántartásban, a hatóságok számára már bizonyos, hogy nincsenek közvetlen veszélyben – írta az Origo.hu.

Kiderült, hogy hova lettek az eltűnt gyerekek (Illusztráció)

(Forrás: facebook/Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség)

Külföldön találták meg a hét eltűnt gyereket

A népes testvérsor többsége baranyai gyökerekkel rendelkezik: a legkisebb a mindössze kétéves Ábel, majd Ádám Kevin, Dominik, a hároméves Lilien és a hétéves Rubina Anita következik. A csoport legidősebb tagjai a nyolcesztendős György, valamint a tízéves Amira. Bár a család jelenlegi tartózkodási helyét már sikerült azonosítani, a rendőrségnek a hivatalos eljárásrend szerint személyesen is meg kell győződnie a gyermekek jólétéről, mielőtt végleg törölnék őket az eltűnt személyek nyilvántartásából.

Borítókép: Forrás: Shutterstock