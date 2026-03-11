Orbán Viktor levélben kéri a határon túli magyarokat a választási részvételre + videó

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordul a határon túli magyarokhoz, arra kérve őket, hogy vegyenek részt az április 12-i országgyűlési választáson – mondta Hidvéghi Balázs a Magyarország Kormánya közösségi oldalára feltett videóban.

Hozzátette, hogy a nemzet ereje mindig is az összetartozás érzéséből eredt. A magyar állampolgárság és a szavazati jog kiterjesztésével kimondták, hogy a magyarság egy és oszthatatlan – fogalmazott. Hidvéghi Balázs közlése szerint az egymásért viselt felelősség közös és megkerülhetetlen Sepsiszentgyörgytől Dunaszerdahelyig, Szabadkától Beregszászig. Kiemelte, hogy

ma a veszélyek korszakában élünk, amely kihívás elé állítja a teljes magyarságot, éljen bárhol a Kárpát-medencében vagy a világon.

A politikus azt mondta, a történelmi tapasztalat szerint ilyen időkben a magyarok csak egymásra számíthatnak. Hangsúlyozta, közös felelősség, hogy a gyerekek és az unokák békében és biztonságban, magyarként nőhessenek fel a szülőföldjükön.

Hidvéghi Balázs elmondta,

a miniszterelnök levelében arra is kitért, hogy az idei magyarországi országgyűlési választás tétje nem kevesebb, mint a nemzet jövője.

Hozzátette, hogy a nemzet ereje az egységéből fakad, ezért a nehéz időkben ezt meg kell őrizni és meg is kell erősíteni.

Hidvéghi Balázs/Facebook

Kitért arra is, hogy

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok az országgyűlési választáson levélszavazás formájában élhetnek a választójogukkal, ehhez azonban regisztrálniuk kell.

Akik már korábban regisztráltak és részt vettek magyarországi választásokon levélszavazással, azoknak a regisztrációja továbbra is érvényes – tette hozzá.

Aki még nem regisztrált korábban, az március 18-án magyar idő szerint 16 óráig teheti ezt meg

– mondta Hidvéghi Balázs, megjegyezve, hogy erről a Nemzeti Választási Irodától is kaptak tájékoztatást levélben.

Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy az áprilisi országgyűlési választáson közösen és felelősséggel kell dönteni a magyar nemzet jövőjéről.