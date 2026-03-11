A roxolánok és királyuk, Resparaganus a Kárpát-medence és az Al-Duna térségében

A szarmaták a Kr. e. első évezred végén és a Kr. u. első évszázadokban fokozatosan nyomultak nyugat felé a Fekete-tenger északi vidékéről. A roxolánok a Kr. e. 1. század körül kezdtek aktív szerepet játszani a Fekete-tenger északi térségének történetében.

Roxolánok

A roxolánok elérik a Dunát

Ekkor már a klasszikus ókori szerzők is említik őket. A korszak egyik ismert eseménye, hogy a roxolánok hadjáratot indítottak a Krím vidékére, ahol a szkíták oldalán léptek fel a pontuszi király, Mithridatész ellen. Ez az időszak még a kelet-európai sztyeppe térségéhez köti őket, a Kárpát-medence ekkor még nem tartozott közvetlenül a hatalmi övezetükhöz.

A Kr. u. 1. század során azonban a szarmata törzsek nyugat felé vándorlása felgyorsult. Ennek következtében a roxolánok elérték a Duna alsó szakaszának vidékét, és a mai Románia, Moldva és a Fekete-tenger északi partvidékének térségében telepedtek meg. Ezzel a római birodalom közvetlen szomszédaivá váltak.

A római források ettől az időtől kezdve gyakran említik őket, elsősorban katonai konfliktusok és határ menti harcok kapcsán. A roxolánok több alkalommal is betörtek a római fennhatóság alatt álló dunai provinciák területére, például Pannonia és Moesia vidékén. A Kr. u. 1. század végén a dákok szövetségeseiként is felléptek, és részt vettek a római hadsereg elleni hadjáratokban. A rómaiak különösen veszélyes ellenfélnek tartották őket, mivel kiváló lovassággal rendelkeztek.

A roxolánok és a rómaiak

A roxolán harcosok a sztyeppei hadviselés hagyományait követték. A harcos elit nehézlovasságként harcolt, amelynek tagjai páncélt viseltek, és hosszú lándzsával támadtak. A lovas harcmodor nagy hatással volt a római hadseregre is, amely a későbbi századokban átvette és továbbfejlesztette a szarmata eredetű nehézlovasság egyes elemeit. A roxolánok katonai ereje és mozgékonysága miatt a rómaiak nemcsak fegyverrel, hanem diplomáciával is igyekeztek kezelni őket.

A dák háborúk után a római politika megváltozott a dunai határvidéken. A békés stabilizációt előtérbe helyező uralkodó, Hadrianus császár idején a rómaiak több barbár törzzsel szövetséget kötöttek. Ebben a korszakban tűnik fel a forrásokban a roxolánok egyik királya, Resparaganus.

Ő az egyik kevés, név szerint ismert szarmata uralkodó, akinek létezését egy római felirat is megőrizte. A felirat szerint Resparaganus a roxolánok királyaként állt kapcsolatban a római birodalommal, és Hadrianus császár elismerte hatalmát. A rómaiak pénzügyi támogatást és ajándékokat biztosítottak számára, ami a határ menti diplomácia bevett eszköze volt.