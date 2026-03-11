TudorokReneszánszképzőművészetművészettörténetminiatűr

Udvari szerelem és diplomácia – Nicholas Hilliard és a Tudor-kori miniatűr képek

Friss kutatások új színben tüntetik fel a Tudor-kori portréművészet történetét. Az utóbbi években több, korábban ismeretlen Nicholas Hilliard-művet is azonosítottak, amelyek egyértelműen bizonyítják: a miniatűr portréfestmények nem csupán szemet gyönyörködtető műalkotások, hanem fontos diplomáciai eszközök voltak az Erzsébet-korban.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 03. 11. 15:15
Az egyik leghíresebb Tudor-házi uralkodó, VIII. Henrik a családjával Fotó: Lucas de Heere Forrás: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vízfestékkel készült, részletgazdag miniatűr portrék az Erzsébet-kori festészet fontos darabjai voltak: ezek az apró műalkotások segítették a férjeket és feleségeket, jegyespárokat, valamint titkos szeretőket abban, hogy észrevétlenül maguknál hordhassák párjuk képmását. A miniatűrök ugyanakkor nemcsak a titkos románcok segítői, hanem a diplomáciai kapcsolatok jelképei is voltak: különösen a királyi és a főnemesi tárgyalások során tudott sorsdöntő lenni egy-egy megfelelő pillanatban átnyújtott, művészi ajándék. 

I. Erzsébet Nicholas Hilliard által festett portréja   Fotó: Wikimedia Commons

A magas rangú megrendelők egy idő után azonban nem elégedtek meg az egyszerű portrékkal: az elkészített miniatűröket sokszor valamilyen ékszerbe foglalták, hogy állandóan maguknál hordhassák őket. 

Ez a gyakorlat azonban olykor tragédiába torkollt: 

1611-ben például egy angol udvaronc féltékenységi rohamában leszúrta szerelmi riválisát. Tettét azzal indokolta, hogy felesége titokban a másik férfi portréját viselte egy zománcozott aranymedálban – a ruhája alá rejtve. 

Nicholas Hilliard és Erzsébet királynő 

Nicholas Hilliard 1547 körül született a nyugat-angliai Exeterben. Pályafutása során a 16–17. századi Anglia számos jelentős személyiségéről készített portrét – beleértve a „szűz királynőként” emlegetett I. Erzsébetet is. Művészi nagyságát bizonyítja, hogy a kor számos költője dicsérte művészetét: John Donne például egy helyen azt írta: egyetlen kéz vagy szem, amelyet Hilliard festett, többet ér, mint egy gyengébb művész teljes festménye. 

Nicholas Hilliard miniatűr portréja  Fotó: Wikimedia Commons

Európa nagyobb uralkodócsaládjai – többek között a Medici, a Valois és a Habsburg-dinasztia tagjai – szintén a művész csodálói közé tartoztak.  

Az Erzsébet-kori Angliában Hilliard azzal vívta ki a királynő kegyeit, hogy rendkívül részletgazdag miniatűr portrékat festett. Képeinek többsége alig volt nagyobb egy befőttesüveg fedelénél, de találni köztük olyat is, amelyik nem nagyobb egy átlagos emberi körömnél. 

Titokzatos portréminiatűr egy ír kastélyból

Az elmúlt években számos miniatűr portré került elő a festőtől. 2024 nyarán például egy írországi vidéki ház asztalfiókjában egy ovális alakú, vörösesbarna hajú hölgyet ábrázoló miniatűrre bukkant az épület tulajdonosa. Az apró portré hátoldalán a következő, nehezen olvasható szöveg állt: „Ez a kép I. Erzsébet királynőt ábrázolja, a festő Old Hilliard vagy Old Isaac Oliver. 1720-ban kaptam egy nagyon idős hölgytől, aki a királynő egyik udvarhölgyének dédunokahúga volt.”

Nicholas Hilliard miniatűr portréja egy ismeretlen hölgyről    Fotó: Wikimedia Commons

 A megtaláló rögtön jelezte felfedezését a témával foglalkozó kutatóknak, akik megállapították: a gallér festésmódja, valamint a fehér festékrétegek egymásra építése egyértelműen Hilliard szerzőségére utal. 

Abban viszont sokáig nem voltak biztosak a szakértők, hogy tényleg a volt angol uralkodónőt ábrázolja-e a festmény. 

Felmerült ugyanis, hogy a képen Elizabeth Knollys (más néven Lady Leighton) szerepel, aki a királynő távoli rokona és udvarhölgye volt. A kutatók a Guardiannek adott nyilatkozatukban hangsúlyozták: Leighton göndör, vörösesbarna haja és arcvonásai feltűnően hasonlítanak a portrén látható alakra. Emellett Leighton is ahhoz az udvari körhöz tartozott, amely rendszeresen rendelt munkákat Hilliardtól – nem elképzelhetetlen tehát, hogy ő volt a portré valódi modellje. 

Egy ismeretlen ifjú miniatűr portréja 

2024 végén újabb miniatűr került elő, ezúttal egy angliai vidéki házból. Ez az ovális portré egy finom vonású fiatalt ábrázolt hosszú, vörösesbarna hajfürtökkel.

Angol főnemes miniatűr portréja   Fotó: Nicholas Hilliard / Wikimedia Commons

Az apró kép alkotója – mivel a hasonló miniatűrök elkészítése során használt pergamen túl vékony volt – egy játékkártyára ragasztotta művét, hogy stabilabb alapon álljon. Ez egy viszonylag bevett gyakorlat volt a kisméretű portrék készítésekor, ezért ezek hátoldalán gyakran találni szíveket, kárókat, treffeket és pikkeket. 

George Clifford egész alakos portréja   Fotó: Nicholas Hilliard / Wikimedia Commons

A nemrég felfedezett ifjú arcképének hátulján egy piros szívet találtak a szakértők, ami önmagában még nem is olyan meglepő, azt azonban nem tudták megfejteni a kutatók, hogy ezt később miért festették le egy fekete lándzsával. Az azonban gyorsan egyértelművé vált, hogy a miniatűr az 1590-es évek elején keletkezett, az alkotó pedig szintén Hilliard lehetett. 

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Szemét, gyáva patkányok

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.