Udvari szerelem és diplomácia – Nicholas Hilliard és a Tudor-kori miniatűr képek

A vízfestékkel készült, részletgazdag miniatűr portrék az Erzsébet-kori festészet fontos darabjai voltak: ezek az apró műalkotások segítették a férjeket és feleségeket, jegyespárokat, valamint titkos szeretőket abban, hogy észrevétlenül maguknál hordhassák párjuk képmását. A miniatűrök ugyanakkor nemcsak a titkos románcok segítői, hanem a diplomáciai kapcsolatok jelképei is voltak: különösen a királyi és a főnemesi tárgyalások során tudott sorsdöntő lenni egy-egy megfelelő pillanatban átnyújtott, művészi ajándék.

I. Erzsébet Nicholas Hilliard által festett portréja Fotó: Wikimedia Commons

A magas rangú megrendelők egy idő után azonban nem elégedtek meg az egyszerű portrékkal: az elkészített miniatűröket sokszor valamilyen ékszerbe foglalták, hogy állandóan maguknál hordhassák őket.

Ez a gyakorlat azonban olykor tragédiába torkollt:

1611-ben például egy angol udvaronc féltékenységi rohamában leszúrta szerelmi riválisát. Tettét azzal indokolta, hogy felesége titokban a másik férfi portréját viselte egy zománcozott aranymedálban – a ruhája alá rejtve.

Nicholas Hilliard és Erzsébet királynő

Nicholas Hilliard 1547 körül született a nyugat-angliai Exeterben. Pályafutása során a 16–17. századi Anglia számos jelentős személyiségéről készített portrét – beleértve a „szűz királynőként” emlegetett I. Erzsébetet is. Művészi nagyságát bizonyítja, hogy a kor számos költője dicsérte művészetét: John Donne például egy helyen azt írta: egyetlen kéz vagy szem, amelyet Hilliard festett, többet ér, mint egy gyengébb művész teljes festménye.

Nicholas Hilliard miniatűr portréja Fotó: Wikimedia Commons

Európa nagyobb uralkodócsaládjai – többek között a Medici, a Valois és a Habsburg-dinasztia tagjai – szintén a művész csodálói közé tartoztak.

Az Erzsébet-kori Angliában Hilliard azzal vívta ki a királynő kegyeit, hogy rendkívül részletgazdag miniatűr portrékat festett. Képeinek többsége alig volt nagyobb egy befőttesüveg fedelénél, de találni köztük olyat is, amelyik nem nagyobb egy átlagos emberi körömnél.

Titokzatos portréminiatűr egy ír kastélyból

Az elmúlt években számos miniatűr portré került elő a festőtől. 2024 nyarán például egy írországi vidéki ház asztalfiókjában egy ovális alakú, vörösesbarna hajú hölgyet ábrázoló miniatűrre bukkant az épület tulajdonosa. Az apró portré hátoldalán a következő, nehezen olvasható szöveg állt: „Ez a kép I. Erzsébet királynőt ábrázolja, a festő Old Hilliard vagy Old Isaac Oliver. 1720-ban kaptam egy nagyon idős hölgytől, aki a királynő egyik udvarhölgyének dédunokahúga volt.”