irángianni infantinoahmad doyanmaliegyesült államokvisszalépésvilágbajnokság

Irán jelenlegi vezetősége nem kér a kegyelemkenyérből, inkább lemondana a vb-ről is

Úgy tűnik, mindent eldőlt a nyári labdarúgó-világbajnokság jelenlegi legégetőbb kérdésével kapcsolatban. Hiába jelezte Gianni Infantino, miszerint Donald Trump amerikai elnök biztosította a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy Irán a közel-keleti háború ellenére részt vehet a nyári világbajnokságon. Ugyanis nem sokkal a FIFA elnökének szavait követőn Ahmad Doyanmali, Irán sportminisztere bejelentette, a persza állam válogatottja visszalép a világbajnokságtól. Hogy melyik ország kerülhet a helyükre, nem tudható, ugyanis erre a helyzetre nincs pontos szabály.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 15:04
Bőven lesz mit tennie a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak az iráni visszalépés bejelentését követően
Bőven lesz mit tennie a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak az iráni visszalépés bejelentését követően Fotó: Tasos Katopodis - FIFA Forrás: FIFA
Amitől a világ sportszerető része tartott, az bekövetkezett. Hiába tett igencsak pozitív nyilatkozatot a FIFA-elnök Gianni Infantino, miszerint Donald Trump közölte vele, szívesen látják Irán válogatottját a 2026-os nyári labdarúgó-világbajnokságon, a perzsa állam jelenlegi sportvezetése másként döntött. A Marca megírta számos már hírportálhoz hasonlóan, miszerint Ahmad Doyanmali, Irán sportminisztere bejelentette, hogy országa válogatottja visszalép a világbajnokság küzdelmeitől.

Gianni Infantino FIFA-elnök nagy gondban, Irán sportminisztere bejelentette, visszalépnek a világbajnokságtól
Gianni Infantino FIFA-elnök nagy gondban, Irán sportminisztere bejelentette, visszalépnek a világbajnokságtól     Fotó: DAVID SALAZAR / AFP

Nincs szabály arra, ki kerülhet a visszalépett Irán helyére

A sportminiszter kijelentette, a döntésük mögött egyértelműen az áll, hogy a vb egyik társrendezője, az Egyesült Államok február 28-án Izraellel karöltve megtámadta Iránt. – Mivel ez a korrupt kormány meggyilkolta a vezetőnket, nincsenek meg azok a biztonsági feltételek arra, hogy részt vegyünk a világbajnokságon. Nyolc vagy kilenc hónap alatt két gyilkos háborúnak voltunk kitéve, és több ezer polgárunk halt meg a bombázásokban. 

Már csak az emlékük miatt sincs lehetőségünk szerepelni a világbajnokságon 

– közölte Doyanmali, aki hozzátette, biztos abban, ha más lett volna a rendező ország, a nemzetközi közösség biztosan reagált volna minderre, és visszavonta volna a rendezési jogot a támadó országtól.

Biztos, hogy Irán távol marad a világbajnokságtól?

Azt gondolhatnánk, ezzel eldőlt a kérdés: Irán nem lesz ott a vb-n. Mégse legyünk ebben teljesen biztosak. Néhány napja Mehdi Tádzs, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke is a kételyeinek adott hangot és az iráni válogatott visszalépését tartotta valószínűbbnek.

Ugyanakkor azt is látni kell, Iránban jelenleg minden szempontból ingatag a helyzet. Nem tudhatjuk, egy-két hónap múlva milyen politikai vezetése lesz az országnak. A jelenlegi vezetőség nem hajlandó a kompromisszumra az Egyesült Államokkal, ezt az irányvonalat követi a sportminiszter is. Az iráni labdarúgók viszont biztosan nem szeretnének lemondani a pályafutásuk csúcsát jelentő világbajnokságról.

Egyelőre annyit szögezhetünk le: az USA hajlandó fogadni az iráni válogatottat, a FIFA is bizakodó, tenát Iránon múlik a részvétel. A végső döntést még korai lenne kimondani.

Melyik ország ugorhat be Irán helyett?

A Footmundo.uk.co portál már annak nézett utána, mi történik egy ilyen visszalépés esetén. Arra, hogy csapatok visszalépjenek a FIFA-világbajnokságotól, az utolsó eset 1950-ben volt, amikor Skócia, Törökország, India és Franciaország különböző okokból nem utazott el Brazíliába. A mostani helyzet rengeteg kérdést vet fel, ugyanis nincs konkrét szabály arra, hogy ilyen esetben mely válogatott léphet Irán helyére. A 2026-os FIFA-világbajnokság szabályzatának 6.2-es cikkelye ugyanis úgy rendelkezik, hogy a szervező testület szinte véletlenszerűen, korlátozás nélkül választhat új csapatot a visszalépő helyére.

Túl korán ünnepeltek az iráni labdarúgók, hazájuk politikai vezetése a vb-ről való visszalépés mellett döntött
Túl korán ünnepeltek az iráni labdarúgók, hazájuk politikai vezetése a vb-ről való visszalépés mellett döntött     Fotó: Marca.com

Az interkontinentális selejtezőre készülő Irak, valamint az Egyesült Arab Emírségek jöhet számításba. Utóbbi válogatott harmadikként végzett egy olyan selejtezőcsoportban, amelyben éppen Irán előzte meg őket, így kiejtve az Emírségek csapatát. Ugyanakkor a szabályok nincsenek lefektetve, a nem kvalifikált csapatok, amelyek azonban a csoportjukból továbbléptek – mint például a négyszeres győztes Olaszország –, biztosan megpróbálnak majd érvelni a saját részvételükért, ha nem jutnak tovább a pótselejtezőből a világbajnoki mezőnybe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

