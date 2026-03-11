Irán jelenlegi vezetősége nem kér a kegyelemkenyérből, inkább lemondana a vb-ről is

Amitől a világ sportszerető része tartott, az bekövetkezett. Hiába tett igencsak pozitív nyilatkozatot a FIFA-elnök Gianni Infantino, miszerint Donald Trump közölte vele, szívesen látják Irán válogatottját a 2026-os nyári labdarúgó-világbajnokságon, a perzsa állam jelenlegi sportvezetése másként döntött. A Marca megírta számos már hírportálhoz hasonlóan, miszerint Ahmad Doyanmali, Irán sportminisztere bejelentette, hogy országa válogatottja visszalép a világbajnokság küzdelmeitől.

Gianni Infantino FIFA-elnök nagy gondban, Irán sportminisztere bejelentette, visszalépnek a világbajnokságtól Fotó: DAVID SALAZAR / AFP

Nincs szabály arra, ki kerülhet a visszalépett Irán helyére

A sportminiszter kijelentette, a döntésük mögött egyértelműen az áll, hogy a vb egyik társrendezője, az Egyesült Államok február 28-án Izraellel karöltve megtámadta Iránt. – Mivel ez a korrupt kormány meggyilkolta a vezetőnket, nincsenek meg azok a biztonsági feltételek arra, hogy részt vegyünk a világbajnokságon. Nyolc vagy kilenc hónap alatt két gyilkos háborúnak voltunk kitéve, és több ezer polgárunk halt meg a bombázásokban.

Már csak az emlékük miatt sincs lehetőségünk szerepelni a világbajnokságon

– közölte Doyanmali, aki hozzátette, biztos abban, ha más lett volna a rendező ország, a nemzetközi közösség biztosan reagált volna minderre, és visszavonta volna a rendezési jogot a támadó országtól.

Biztos, hogy Irán távol marad a világbajnokságtól?

Azt gondolhatnánk, ezzel eldőlt a kérdés: Irán nem lesz ott a vb-n. Mégse legyünk ebben teljesen biztosak. Néhány napja Mehdi Tádzs, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke is a kételyeinek adott hangot és az iráni válogatott visszalépését tartotta valószínűbbnek.

Ugyanakkor azt is látni kell, Iránban jelenleg minden szempontból ingatag a helyzet. Nem tudhatjuk, egy-két hónap múlva milyen politikai vezetése lesz az országnak. A jelenlegi vezetőség nem hajlandó a kompromisszumra az Egyesült Államokkal, ezt az irányvonalat követi a sportminiszter is. Az iráni labdarúgók viszont biztosan nem szeretnének lemondani a pályafutásuk csúcsát jelentő világbajnokságról.

Egyelőre annyit szögezhetünk le: az USA hajlandó fogadni az iráni válogatottat, a FIFA is bizakodó, tenát Iránon múlik a részvétel. A végső döntést még korai lenne kimondani.

Melyik ország ugorhat be Irán helyett?

A Footmundo.uk.co portál már annak nézett utána, mi történik egy ilyen visszalépés esetén. Arra, hogy csapatok visszalépjenek a FIFA-világbajnokságotól, az utolsó eset 1950-ben volt, amikor Skócia, Törökország, India és Franciaország különböző okokból nem utazott el Brazíliába. A mostani helyzet rengeteg kérdést vet fel, ugyanis nincs konkrét szabály arra, hogy ilyen esetben mely válogatott léphet Irán helyére. A 2026-os FIFA-világbajnokság szabályzatának 6.2-es cikkelye ugyanis úgy rendelkezik, hogy a szervező testület szinte véletlenszerűen, korlátozás nélkül választhat új csapatot a visszalépő helyére.