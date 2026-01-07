A párizsi nyilatkozat szembegy az amerikai béketervvel, pedig Putyin előre figyelmeztetett

Azzal folytatta, hogy Ukrajna nem NATO-tag, de a most aláírt szándéknyilatkozat szerint két NATO-tagország – egyébként atomhatalmak – telepítene katonákat Ukrajnába, az oroszok pedig egyértelművé tették, hogy legitim célpontnak tekintik azokat.

Innentől kezdve aki ilyennel játszik, az minimum veszélyként elodázza a béke lehetőségét Ukrajnában. Akár egy eszkalációt, egy kiterjedő, kiszélesedő európai háborút is kockáztat

– emelte ki.

A szakértő kifejtette a történtek magyar aspektusát is. Mint mondta, a magyar kormány a háború kitörése óta hangoztatja, hogy békét kell kötni, és felsorakozott az amerikai békeelképzelések mellé.

Utólag igazolódni látszik, hogy aki nem ebben a békemegállapodásban – a minél hamarabbi megállapodásban – gondolkozik, az alapvetően Ukrajna érdekei ellen játszik.

A szakértőt kérdeztük a budapesti békecsúcs esélyeiről is, aki elmondta, hogy a lehetőség mindenképpen nyitva van, a nyugat-európai próbálkozások ellenére is, amik pontosan ennek a csúcstalálkozónak a létrejöttét igyekeznek megakadályozni.