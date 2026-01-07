tűzszünetNATOUkrajnaPárizsZelenszkijorosz-ukrán háború

A párizsi nyilatkozat szembegy az amerikai béketervvel, pedig Putyin előre figyelmeztetett

Kedden Párizsban egyeztettek az Ukrajnát támogató háborúpárti országok vezetői, amelynek eredményeként megszületett a párizsi nyilatkozat. A dokumentum értelmében Nagy-Britannia és Franciaország is katonák Ukrajnába telepítését helyezte kilátásba, miközben Németország is csatlakozni akar a kezdeményezéshez. A lépés komoly vitát váltott ki, mivel szakértők szerint a nyilatkozat egyenesen szembemegy az amerikai békekezdeményezésekkel, és akár a konfliktus eszkalációjának kockázatát is magában hordozhatja. Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője válaszolt lapunk kérdéseire.

András János
2026. 01. 07. 13:38
Zelenszkij és Macron Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kedden Párizsban találkoztak az Ukrajnát támogató háborúpárti országok vezetői – a hajlandók koalíciója –, hogy a tűzszünethez kapcsolódó biztonsági garanciákról folytassanak egyeztetéseket. A párizsi nyilatkozat aláírására került sor, melyben Nagy-Britannia és Franciaország vállalta, hogy egy orosz–ukrán tűzszünet létrejöttét követően katonákat telepítene Ukrajnába. A német kancellár jelezte, hogy országa is hamarosan csatlakozhat a kezdeményezéshez. Ugyanakkor a szándéknyilatkozat aláírása késleltetheti a tűzszünet létrejöttét, mivel Vlagyimir Putyin korábban világossá tette, hogy ellenzi külföldi katonák ukrajnai telepítését.

A Párizsi Nyilatkozat aláírásával Nagy-Britannia és Franciaország vállalta, hogy egy orosz–ukrán tűzszünet megkötését követően katonákat fognak telepíteni Ukrajnába
A nyilatkozat aláírásával Nagy-Britannia és Franciaország vállalta, hogy egy orosz–ukrán tűzszünet megkötését követően katonákat fognak telepíteni Ukrajnába. Fotó: AFP

 

A párizsi nyilatkozat tudatos provokáció lehet

Horváth József biztonságpolitikai szakértő kifejtette, hogy Donald Trump elképzeléseivel mentek szembe Párizsban:

Úgy tűnik, mintha a Biden-féle demokrata kormányzat forgatókönyvéből olvasnák a következő fejezetet, pedig Donald Trump 15 éves garanciát ajánlott Ukrajnának, amit az Amerikai Egyesült Államok garantálna.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője hangsúlyozta, hogy egy ilyen vállalás Amerika részéről sokkal erősebb és adott esetben sokkal nagyobb elrettentő erővel is bírna, mint amit a franciák meg a britek ajánlottak fel Ukrajna védelmében. 

Ez első körben a Donald Trump-féle békekezdeményezés megtorpedózását célozza, másrészt az oroszokat tudatosan provokálja, mivel Oroszország a háború kitörése előtt egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja

– emelte ki.

Azzal folytatta, hogy Ukrajna nem NATO-tag, de a most aláírt szándéknyilatkozat szerint két NATO-tagország – egyébként atomhatalmak – telepítene katonákat Ukrajnába, az oroszok pedig egyértelművé tették, hogy legitim célpontnak tekintik azokat.

Innentől kezdve aki ilyennel játszik, az minimum veszélyként elodázza a béke lehetőségét Ukrajnában. Akár egy eszkalációt, egy kiterjedő, kiszélesedő európai háborút is kockáztat

 – emelte ki.

A szakértő kifejtette a történtek magyar aspektusát is. Mint mondta, a magyar kormány a háború kitörése óta hangoztatja, hogy békét kell kötni, és felsorakozott az amerikai békeelképzelések mellé. 

Utólag igazolódni látszik, hogy aki nem ebben a békemegállapodásban – a minél hamarabbi megállapodásban – gondolkozik, az alapvetően Ukrajna érdekei ellen játszik.

A szakértőt kérdeztük a budapesti békecsúcs esélyeiről is, aki elmondta, hogy a lehetőség mindenképpen nyitva van, a nyugat-európai próbálkozások ellenére is, amik pontosan ennek a csúcstalálkozónak a létrejöttét igyekeznek megakadályozni.

 

Borítókép: Zelenszkij és Macron (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Tárgyalóasztalhoz ültek a háborúpárti országok vezetői, de Tusk nem túl bizakodó

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu