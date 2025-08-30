Ukrajna erőszakos politikája miatt romlott meg a magyar–ukrán viszony

– A háború minden családot érint, a besorozások, a szétszakítottság és a gazdasági válság – fogalmazott Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári szervezetének az elnöke a Tranzit fesztiválon a Kárpátalja jövőjéről szóló kerekasztal-beszélgetésen. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke jelezte, hogy a kárpátaljai magyarság távol van a háborús zónától, de a munkácsi támadás vészjósló.

Mindenki reménykedik abban, hogy belátható időn belül véget érhet a háború

– tette hozzá.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, hogy a kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb. Mint jelezte, a magyar kormány számos programmal igyekszik segíteni, de a kárpátaljai magyaroknak, valamint az ukrán és az orosz embereknek is a legjobb a béke lenne.

Donald Trump megválasztásával egyre többen mondják ki azt, hogy tűzszünetre és béketárgyalásra van szükség

– jegyezte meg.

Az ukrán–magyar kapcsolatokról az államtitkár elmondta, hogy 2014-ben szisztematikusan a kisebbségi jogok csorbításába kezdett az ukrán kormány, ami azóta is folytatódik. Számos alkalommal fel kellett lépni a magyar kormánynak a kárpátaljai magyar kisebbség védelmében, ami sértette az ukránokat.

Brenzovics László elmondta, hogy Kárpátaljára korábban nem volt jellemző a nemzetiségek közötti feszültség, de aztán egyre erőteljesebbé vált az uszítás a kisebbségek, így a magyarok ellen is. Véleménye szerint a magyar–ukrán viszony sohasem volt kiváló, de korábban elviselhető volt.

Nem a magyar kormány hibájából romlott meg a viszony, hanem az ukrán kormány kezdett el egy erőszakos politikát folytatni

– húzta alá Brenzovics László, majd jelezte, hogy Ukrajnának egyik szomszédjával sem jó a viszonya. Kitért az ukrán jogállamiság helyzetére is, aminek kapcsán megjegyezte, hogy jelenleg több ezren vannak koholt vádakkal börtönben Ukrajnában. Balogh Lívia elmondta, hogy a KMKSZ képviselőit a határon rendszeresen durván átvizsgálják, és folyamatosan nyomás alatt tartják a kárpátaljai magyar közösséget.