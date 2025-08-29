Lázár JánosTranzitminiszter

Lázár János: Nagyon sok nyertes ember lett Magyarországon 2010 után

Lázár János a tihanyi Tranzit fesztiválon tartott Lázárinfó extrát, amelyen szó esett többek között a közlekedés helyzetéről, az ukrajnai háborúról, valamint a Budapest–Belgrád vasútvonal átadásáról is. Az építési és közlekedési miniszter több kulisszatitkot is megosztott az eddigi Lázárinfókról.

Máté Patrik
2025. 08. 29. 18:27
LÁZÁR JÁNOS Fotó: MTI/Kovács Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A nyarat megnyertük, a választás pedig meg fogjuk nyerni – fogalmazott Lázár János a tihanyi Tranzit fesztiválon tartott Lázárinfó extrán. 

20230825 Tihany Tranzit fesztivál fotó: Teknős Miklós (TEK) Magyar Nemzet
Fontos témák kerültek terítékre a tihanyi Tranziton tartott Lázárinfón (Fotó: Teknős Miklós)

Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy bármikor, bárhol és bárkivel képesek vitázni. Felidézte: a miniszterelnök azt mondta neki tavaly, az európai parlamenti és az önkormányzati választások után, hogy

csináljon valamit.

Lázár János elmondta, hogy az utcára kiállni manapság bátorságot jelent, mert az ellenfél reggeltől estig hazudik és uszít. Az ellenzéki szavazókkal az volt a tapasztalata, hogy a nap végére két ember egyet tud érteni. Megosztott egy kulisszatitkot is, nevezetesen, hogy 3 óra és 40 perc volt a leghosszabb Lázárinfó, amit végigállt. A miniszter legkétségbeejtőbb tapasztalata az volt, hogy az emberek a digitális térben rengeteg hamis információt gyűjtenek össze, ami miatt az utcán egymásnak feszülnek.

A digitális térben sokkal többet kell dolgoznunk, mert uszítás és hülyítés történik

– tette hozzá.

Szerinte kiállással lehet szembeszállni a digitális térben tapasztalható gyalázkodással, de azt megjegyezte, hogy az ellenzéki szavazók rendre megadták a tiszteletet.

A fő kérdés

Egy közönségkérdésre válaszolva Lázár János elmondta, hogy nehéz politikai helyzetben is lehet jó kompromisszumokat kötni. Egy másik kérdésre a miniszter jelezte, hogy hároméves bérmegállapodást kötöttek a MÁV-Volán csoport szakszervezeteivel. Véleménye szerint meg fog változni Magyarországon a tömegközlekedés, mert nagyon sok pénz áll majd rendelkezésre a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. 

Szerencsére nincs ménesbirtokom, sem kastélyom

– válaszolta egy másik kérdésre Lázár.

Véleménye szerint minden miniszternek és politikusnak el kell számolnia azzal, amivel rendelkezik. Azonban szerinte a fő politikai kérdés, hogy milyen lesz Magyarország az elkövetkezendő években.

A miniszter beszámolt róla, hogy zajlik a KRESZ felülvizsgálata, mert több új közlekedési eszköz is megjelent, mint például a rollerek, amelynek a szabályozásáról is kérdezték Lázárt. A javaslata, hogy alapvetően mindenki viseljen valamilyen védőeszközt, ha rollerre áll.

Egyszerű az új KRESZ irányelve: mindig a gyengébbet kell segíteni

– tette hozzá.

A tárcavezető ismertette azt is, hogy jelentősen nőtt az autót használók száma Magyarországon, ezért fejlesztették elsősorban az utakat az utóbbi tizenöt évben.

A Fidesznél csak a Fidesz jobb

Egy másik témát érintve Lázár János elmondta, hogy nagyon sok nyertes ember lett Magyarországon 2010 után. Úgy véli, hogy vannak, akik visszaélnek azzal, hogy sikeresek lettek.

Ez súlyos hiba volt. De a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb, így ezt a hibát is csak a Fidesz tudja kijavítani

– vélekedett.

Az ukrajnai háború kapcsán a miniszter úgy vélekedett, hogy a háború ügyében észnél kell lenni. Szerinte alapállásnak kellene lennie, hogy magyar politikus nem lép be egyetlen háborúba sem.

A miniszter Budapest–Belgrád vasútvonalról elmondta: szeretné, ha januárban elindulna a közlekedés. Ismertette, hogy elrendelt egy teljes átvizsgálást, mert nem szeretné, ha az újvidéki tragédia után bármilyen kétely maradna a biztonságot illetően.

A kínaiak a legmodernebb technológiát hozták hazánkba

– tette hozzá.

A miniszter szerint Magyarország félkész ország, a Fidesznek még legalább négy év kormányzásra van szüksége, hogy minden kész legyen. Az elmúlt tizenöt év eredményei között említette, hogy egymillióval több munkahely jött létre, nincsenek migránsok hazánkban, Magyarország pedig a világ egyik legbiztonságosabb országa.

Melyik pártban?

– válaszolta arra a kérdésre, hogy átvenné-e a miniszterelnök-jelölti pozíciót. Hozzátette: a Fideszben foglalt a miniszterelnök-jelölti poszt.

Mint jelezte, a 2026-os választáson a 16 év kormányzás nem hátrányt, hanem előnyt jelent, mivel a jövőben felértékelődik a kormányzati tapasztalat. Úgy véli, hogy viharokkal teli tíz év előtt állunk.

Hallgassanak az eszükre, szavazzanak a Fideszre. Gyűlöletből, haragból és uszításból nem lehet országot építeni

– fogalmazott.

Szerinte aki sávos adórendszerben gondolkodik, az nem ismeri el a gyermekvállalást az adórendszeren keresztül. Leszögezte, hogy Magyarországnak ki kell tartania az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszere mellett.

Súlyos erkölcsi probléma, ha valaki a választások előtt hazudik az adórendszerről

– utalt Magyar Péterre miniszter a Lázárinfó végén.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszer (Fotó: MTI/Kovács Attila)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu