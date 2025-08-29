Lázár János: Nagyon sok nyertes ember lett Magyarországon 2010 után

– A nyarat megnyertük, a választás pedig meg fogjuk nyerni – fogalmazott Lázár János a tihanyi Tranzit fesztiválon tartott Lázárinfó extrán.

Fontos témák kerültek terítékre a tihanyi Tranziton tartott Lázárinfón (Fotó: Teknős Miklós)

Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy bármikor, bárhol és bárkivel képesek vitázni. Felidézte: a miniszterelnök azt mondta neki tavaly, az európai parlamenti és az önkormányzati választások után, hogy

csináljon valamit.

Lázár János elmondta, hogy az utcára kiállni manapság bátorságot jelent, mert az ellenfél reggeltől estig hazudik és uszít. Az ellenzéki szavazókkal az volt a tapasztalata, hogy a nap végére két ember egyet tud érteni. Megosztott egy kulisszatitkot is, nevezetesen, hogy 3 óra és 40 perc volt a leghosszabb Lázárinfó, amit végigállt. A miniszter legkétségbeejtőbb tapasztalata az volt, hogy az emberek a digitális térben rengeteg hamis információt gyűjtenek össze, ami miatt az utcán egymásnak feszülnek.

A digitális térben sokkal többet kell dolgoznunk, mert uszítás és hülyítés történik

– tette hozzá.

Szerinte kiállással lehet szembeszállni a digitális térben tapasztalható gyalázkodással, de azt megjegyezte, hogy az ellenzéki szavazók rendre megadták a tiszteletet.

A fő kérdés

Egy közönségkérdésre válaszolva Lázár János elmondta, hogy nehéz politikai helyzetben is lehet jó kompromisszumokat kötni. Egy másik kérdésre a miniszter jelezte, hogy hároméves bérmegállapodást kötöttek a MÁV-Volán csoport szakszervezeteivel. Véleménye szerint meg fog változni Magyarországon a tömegközlekedés, mert nagyon sok pénz áll majd rendelkezésre a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére.

Szerencsére nincs ménesbirtokom, sem kastélyom

– válaszolta egy másik kérdésre Lázár.

Véleménye szerint minden miniszternek és politikusnak el kell számolnia azzal, amivel rendelkezik. Azonban szerinte a fő politikai kérdés, hogy milyen lesz Magyarország az elkövetkezendő években.

A miniszter beszámolt róla, hogy zajlik a KRESZ felülvizsgálata, mert több új közlekedési eszköz is megjelent, mint például a rollerek, amelynek a szabályozásáról is kérdezték Lázárt. A javaslata, hogy alapvetően mindenki viseljen valamilyen védőeszközt, ha rollerre áll.

Egyszerű az új KRESZ irányelve: mindig a gyengébbet kell segíteni

– tette hozzá.