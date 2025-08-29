Szijjártó Péter: Amint egy bábkormányt ültetnek Budapestre, Magyarországot belenyomják a háborúba

– Az elmúlt egy esztendő Európa drámai vesszőfutásáról szólt – fogalmazott Szijjártó Péter az idei Tranziton tartott előadásában.

Fotó: Teknős Miklós

A külgazdasági és külügyminiszter szerint sok változás történt a világban, ezekben pedig közös, hogy Európa azoknak mindig a vesztese volt. Jelezte, hogy korábban odafigyeltek arra, amit Európában mondanak, de ez most nincs így. De szót ejtett arról is, hogy Európa versenyképessége a földbe állt, kulcsfontosságú iparágakban váltak európai gazdasági szereplők éllovasból a középmezőny tagjává.

A tekintetek egyre inkább Kínára és az Egyesült Államokra szegeződnek

– tette hozzá. A tárcavezető szerint Európa a háború kontinensévé vált, és a brüsszeli vezetők hibái okozták, hogy Európa drámai helyzetbe került. Szijjártó kiemelte, hogy a brüsszeli vezetők miatt a jóérzésű európai embereknek szégyenérzete van.

Mára az EU megszűnt komolyan vehető világpolitikai tényező lenni

– szögezte le.

Úgy véli, hogy a magyar kormány feladata kivédeni az EU mélyrepülésének hatásait, megvédeni a magyar gazdaságot és családokat. Ezt pedig úgy kell tenni, hogy közben az EU tagjai vagyunk.

Az EU-t ma egy extrém liberális, háborúpárti, frusztrált, őrültségekre alapozó politika elit uralja

– tette hozzá.

Hibákat hibára halmozott az Európai Unió

Szijjártó szerint az EU vezetői a globális politikai szinten elszigetelték az uniót. Versenyt rendeztek abból, hogy ki tud bunkóbb megjegyzéseket tenni Donald Trumpra. Ez pedig visszaütött, amikor Trump újra az Egyesült Államok elnöke lett.

Kínával kapcsolatban a miniszter kiemelte: nagy hiba, hogy Európa rendszerszintű ellenfélként tekint rá. Úgy véli, hogy együttműködésre kellene koncentrálni, ami nem történik meg. Az unió Oroszországgal való viszonyáról Szijjártó elmondta, hogy az országot nem sikerült térdre kényszeríteni, a szankciós csomagok pedig nem hozták el a békét. Az Afrikával való együttműködést pedig ellehetetlenítette a gendertémák erőltetése.

Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együttműködésre képes

– húzta alá.