Szijjártó Péter: Amint egy bábkormányt ültetnek Budapestre, Magyarországot belenyomják a háborúba

A külgazdasági és külügyminiszter világpolitikai helyzetértékelésével kezdődött az idei Tranzit fesztivál Tihanyban. A tárcavezető beszámolt az Európai Unió válságáról, a magyar külpolitika erősségeiről, valamint az ukrajnai háború helyzetéről.

Máté Patrik
2025. 08. 29. 11:58
Fotó: MTI/Krizsán Csaba
– Az elmúlt egy esztendő Európa drámai vesszőfutásáról szólt – fogalmazott Szijjártó Péter az idei Tranziton tartott előadásában. 

20230825 Tihany Tranzit fesztivál fotó: Teknős Miklós (TEK) Magyar Nemzet
Fotó: Teknős Miklós

A külgazdasági és külügyminiszter szerint sok változás történt a világban, ezekben pedig közös, hogy Európa azoknak mindig a vesztese volt. Jelezte, hogy korábban odafigyeltek arra, amit Európában mondanak, de ez most nincs így. De szót ejtett arról is, hogy Európa versenyképessége a földbe állt, kulcsfontosságú iparágakban váltak európai gazdasági szereplők éllovasból a középmezőny tagjává. 

A tekintetek egyre inkább Kínára és az Egyesült Államokra szegeződnek

– tette hozzá. A tárcavezető szerint Európa a háború kontinensévé vált, és a brüsszeli vezetők hibái okozták, hogy Európa drámai helyzetbe került. Szijjártó kiemelte, hogy a brüsszeli vezetők miatt a jóérzésű európai embereknek szégyenérzete van.

Mára az EU megszűnt komolyan vehető világpolitikai tényező lenni

– szögezte le.

Úgy véli, hogy a magyar kormány feladata kivédeni az EU mélyrepülésének hatásait, megvédeni a magyar gazdaságot és családokat. Ezt pedig úgy kell tenni, hogy közben az EU tagjai vagyunk.

Az EU-t ma egy extrém liberális, háborúpárti, frusztrált, őrültségekre alapozó politika elit uralja

– tette hozzá.

 

Hibákat hibára halmozott az Európai Unió

Szijjártó szerint az EU vezetői a globális politikai szinten elszigetelték az uniót. Versenyt rendeztek abból, hogy ki tud bunkóbb megjegyzéseket tenni Donald Trumpra. Ez pedig visszaütött, amikor Trump újra az Egyesült Államok elnöke lett.

Kínával kapcsolatban a miniszter kiemelte: nagy hiba, hogy Európa rendszerszintű ellenfélként tekint rá. Úgy véli, hogy együttműködésre kellene koncentrálni, ami nem történik meg. Az unió Oroszországgal való viszonyáról Szijjártó elmondta, hogy az országot nem sikerült térdre kényszeríteni, a szankciós csomagok pedig nem hozták el a békét. Az Afrikával való együttműködést pedig ellehetetlenítette a gendertémák erőltetése.

Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együttműködésre képes

– húzta alá.

A miniszter véleménye szerint be kell látni, hogy az EU elbukta a vámháborút az Egyesült Államokkal szemben. Ilyen rossz, Európának károkat okozó megállapodást még senki nem kötött, mint most Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Kínával szemben pedig arról szavazott az EU, hogy vámot vezetnek be a kínai elektromos autógyártó vállalatokkal szemben. Ennek a kárát az európai autógyártók viselik.

Az unió vezetői felszámolták az EU versenyképességét

– tette hozzá.

 

Alpári támadások

A háború folytatása kapcsán a miniszter elmondta, hogy a nyugatiak az elmúlt három évben alpári módon támadták hazánkat azért, mert tűzszünetet és békét szorgalmazott.

Az európai politikai elit a háború folytatásában érdekelt. Az európai vezetők a háború globalizálására ható döntéseket hoztak

– rögzítette.

Szijjártó szerint a háború végén az uniós vezetőknek választ kell adniuk a döntéseik okára. Jelezte, hogy három és fél éve jobb megállapodást lehetett volna kötni a háború lezárásáról, mint amilyet most lehet tető alá hozni.

Erőteljesen folytatni kell a patrióta külpolitikai és gazdaságpolitikai stratégiánkat, továbbá ki kell maradni a háborúból. Csak a magyar szemüvegen keresztül tekinthetünk a világ dolgaira

– húzta alá a miniszter.

 

Bábkormányt ültetnének Budapestre

Kiemelte, hogy a jövőben is ki tud tartani hazánk a nyomással szemben, a kérdés, hogy ezt Magyarország meddig tudja megtenni. A válasza, hogy ez a választásokon múlik.

Amint egy bábkormányt ültet Brüsszel Budapestre, belenyomják Magyarországot a háborúba, és felveszik Ukrajnát az EU-ba

– tette hozzá.

A miniszter szerint Donald Trump erőfeszítései közelebb vihetnek minket a békéhez, az amerikai és az orosz elnök alaszkai találkozójával pedig távolabb került a harmadik világháború esélye. Jelezte, hogy csak egy amerikai–orosz megállapodás jelentheti a háború végét.

Ukrajna háborúja Oroszországgal nem elfogadható indok arra, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát kockáztassák

– szögezte le.

 

Őszöd plusz a Tiszától

Szijjártó szerint egy bábkormány külpolitikáját annyiban össze lehet foglalni, hogy

csináljuk, amit mondanak Brüsszelből.

Annak kapcsán, hogy a Tisza Párt politikusai nem vállalták a vitát a Tranziton, elmondta: mindegy, hogy mit mondtak volna, mert lebuktak, hogy hazudnak.

Elérték azt az »Őszöd plusz« fokozatot, hogy nem a választás után ismerik be, hogy hazudtak, hanem a választás előtt. Ez egy olyan politikai teljesítmény, aminek az alulmúlásáért nagyon komoly erőfeszítéseket kellene tenni

– zárta a beszédét a miniszter.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

 

