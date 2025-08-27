Rendkívüli

Nem ért BL-főtáblát a Fradi bravúrja, marad megint az Európa-liga

Magyar Péterék a Tranzit elől is megfutamodtak

A Tisza Párt elnöke semmibe veszi politikustársait – mutatott rá Dömötör Csaba. Az európai parlamenti képviselő szerint a tiszások távolmaradása a Tranzit vitáitól azt is jelzi, hogy nem tudnak érdemi alternatívát kínálni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 18:49
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Árad a nyúlcipő. A tiszás politikusok a tusványosi szabadegyetem és az MCC Feszt után a holnap kezdődő Tranziton sem mernek kiállni vitázni. Gyakorlatilag letiltották őket” – állapította meg Dömötör Csaba új bejegyzésében.

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint ez sokat elmond legalább két dologról. Egyrészt arról, hogy a gyűlöletgereblyézésen és -halmozáson kívül van-e érdemi alternatívájuk a tiszásoknak Magyarország számára – szerinte nincs. Másrészt arról, hogy

Magyar Péter semmibe veszi a saját politikustársait.

„Mondjuk, meg is lepődtem volna, ha személyesen szóltak volna arról, hogy miért maradtak távol azokról a brüsszeli ülésekről, ahol a cimboráik bejelentették a sok ezer milliárdos megszorításokat, például egy 33 ezer milliárdos vágást az agrártámogatásokból. Vagy mondjuk elmagyarázták volna, hogy miért akarnak újra többkulcsos, magasabb jövedelemadó-kulcsokat. S ha egyszer akarnak, miért akarják letagadni? Így megy ez. A tiszások a beállított képeken túl addig szeretik a nyilvánosságot, amíg nem kell az alapvető kérdésekre sem válaszolni. Sem a saját, sem a külföldi jelölőik és szponzoraik terveivel kapcsolatban.

Lehet, hogy Magyar Péter most még letilthatta a tiszás politikusokat a vitáról. De előbb-utóbb válaszokat kell adniuk.

Addig is, állapítsuk meg: ennél bármelyik MSZP-s politikus bátrabb volt” – jegyezte meg a kormánypárti politikus.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


