Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

Hollik IstvánKapu TiborTranzitbaloldalvita

Hollik István: Hiába hívták meg az ellenzéket, nem mernek elmenni a Tranzitra

Hollik István szerint amíg a jobboldalnak van víziója, a baloldal mindenre csak azt mondja: nem jó.

Munkatársunktól
2025. 08. 12. 10:37
– Mint mindig, ránézünk a világra, nyilván magyar szemszögből, hiszen magyarok vagyunk és patrióták, nekünk ez a legfontosabb. Az idei Tranzit is a magyar jobboldalról, a közösségünkről fog szólni, és én abban reménykedem, hogy a végén az fog majd látszódni, hogy a magyar jobboldal közösségi és szellemi ereje is nagy, erős – mondta Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője a Hír TV-nek arról beszélt, annyit ígérhet, hogy sok beszélgetés, vita lesz a rendezvényen.

Arra a kérdésre, hogy az ellenzék miért nem vesz részt a Tranziton, elmondta, noha meghívták a baloldali politikai szereplőket, mindenki visszautasította az ajánlatot. 

– Kevesebb mint egy év múlva választások lesznek, a politikában pedig az ajánlatok versengenek, ezeket az ajánlatokat pedig a vitákon keresztül lehet ütköztetni – jelezte.

Kiemelte, a nyár folyamán több, közélettel foglalkozó fesztiválon próbáltak már vitákat rendezni, sikertelenül. Az EFOTT-ra nem engedte el az embereit Magyar Péter, majd Tusnádfürdő, ahol az ellenzékiek nem fogadták el a meghívást, majd az MCC Feszt, ahol szintén nem fogadták el, illetve az utolsó pillanatban mondta le a beszélgetést Kulja András, aki egyszer már nagyon durván leégett – fogalmazott.

Hollik hozzátette, nemcsak Magyar Pétert, hanem Dobrev Klárát is elhívták az augusztus 28-án kezdődő fesztiválra, de ő is elutasította a meghívást.

Nem merik ütköztetni az álláspontjukat. Kulja András után rájöttek, nem járnak velünk jól, mert nekünk van víziónk, ők pedig csak mindenre azt tudják mondani, hogy nem jó. Ez ajánlatnak kevés

– vélekedett Hollik István, majd arra is kitért, noha a baloldal jelenlétére nem számíthatnak a résztvevők a Tranziton, a jobboldal legjava képviselteti magát. – Szinte mindenki ott lesz a kormányzatból, szellemi holdudvarból, intézetekből, gondolkodókból – sorolta, kiemelve, hogy minden jegy elkelt, ugyanakkor az esemény Facebook-oldalán, illetve a Hír TV műsoraiban is nyomon lehet majd követni ezeket a beszélgetéseket.

A Tranziton a politikai szereplők mellett előadást tart majd Kapu Tibor is, aki nemrégiben tért vissza a Nemzetközi Űrállomásról.

Borítókép: Tranzit Fesztivál 2024-ben (Fotó: Tranzit) 

