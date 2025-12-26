energiagáztározókgázkészlet

Nagyon jól állunk a gázzal

A készletek decemberben kezdődő apadása a közzétett adatok alapján a szokásos tendenciát követi.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 15:17
Magyarország föld alatti gáztárolóiban december 15-én – a havonkénti adatfrissítés napján – 3,9 milliárd köbméter földgáz volt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzététele szerint. Az elmúlt hat évben ilyenkor ennél csak 2021-ben volt kevesebb, 3,38 milliárd köbméter. A készletek decemberben kezdődő apadása a közzétett adatok alapján a szokásos tendenciát követi, sőt, volt, hogy már októberben is megindult az apadás. Valójában az a fontos, hogy az importtal és a belföldi termeléssel együtt van-e elég földgáz az országban. Úgy tűnik, van, hiszen egy másik adatsor szerint még kivitelre is marad bőven – írta a Világgazdaság.

20231104 Budapest Gázzal főzés gáztűzhely konyha fazék termosztát fűtés rezsi energia spórolás Fotó: Németh András Péter NAP Szabad Föld SZF
Fotó: Németh András Péter

A kivitel azonban nem elsősorban a tárolók terhére történik, mert az országot elhagyó földgáz eleve tranzitra érkezik. Pillanatnyilag (és három éve döntően egyébként is) Szerbia felől jut a szénhidrogén a hazai hálózatba, amelyet most épp az Ausztria és a Románia felőli szállítás egészít ki. Mindegyiknek – annak is, ahonnan éppen nem érkezik a gáz – megvan a maga érdekessége.

A Szerbia felőli behozatal orosz importot jelent. A mennyiséget a hosszú távú magyar–orosz megállapodás rögzíti, illetve kényszerítené nullára az Európai Parlament által december 17-én elfogadott, de még nem végleges döntése. Az érdekei elleni döntés esetleges véglegessé válása esetén Magyarország és Szlovákia is beperelné az Európai Bizottságot. Szerbia évek óta Magyarországon tároltat saját célra földgázt.

Az Ausztria felől Magyarországra küldött gáznak az az érdekessége, hogy az akár orosz is lehetne az említett megállapodás szerint. Ám nem az, mert 2025. január elseje óta Ukrajna nem tranzitál orosz gázt, márpedig Ausztria felől csak ezen (a Szlovákiát is közbeiktató) útvonalon juthatna Magyarországra. Tehát most éppen alternatív szénhidrogént kap az ország Ausztrián át. Szélső esetben azonban e gáz orosz eredete sem zárható ki, ha nagy földrajzi és kereskedelmi kerülővel kerül a csőbe.

Horvátország felől most éppen nem jön semmi. Ez az irány a cseppfolyós földgázt (LNG) fogadó Krk szigeti terminált köti össze a magyarországival.

Románia egyre fontosabb lesz a magyar földgázellátás szempontjából. Az onnan kapott gáz sem orosz forrásból érkezik. A fekete-tengeri Neptun Deep mezőn 2027 táján indítandó termelésre Magyarország is számít. A behozatalhoz még fejleszteni kell az infrastruktúrát.

Ukrajnából nem érkezik Magyarországra földgáz, keleti szomszédunk azonban fontos piaca az európai, köztük a magyarországi gázkereskedőknek.

Szlovákiába is számottevő földgáz jut Magyarország felől. A mennyiség részben Szlovákia (főleg orosz gázzal való) ellátását, részben az Ukrajnába történő tranzitot szolgálja.

A MEKH közzéteszi az ország földgázmérlegének havi adatait is. Eszerint novemberben 39 gigajoule földgáz érkezett az országba, és 17 gigajoule hagyta el. A kínálatot 4,3 gigajoule belföldi kínálat bővítette. A hazai felhasználás kisebb volt az importnál, 35,4 gigajoule-t tett ki. A zárókészlet bőséges volt, a hazai havi felhasználás három és félszeresét tette ki. A tárolókban 147,7 gigajoule gáz maradt.

A naprakész uniós statisztikák szerint a betárolásnál nagyobb a kitárolás a legtöbb európai országban. A pillanatnyi uniós tartalék a teljes igény kielégítésének a 21,16 százalékára elég, a magyarországi adat ennél sokkal jobb, 43,99 százalék. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az ellátás nem kizárólag a tárolók terhére történik. 

