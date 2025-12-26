Rosszullét végzett egy férfival Cegléd belvárosában

Pénteken délelőtt a ceglédi Kossuth Ferenc utca és Széchenyi út kereszteződésében egy 50 év körüli férfi hirtelen rosszul lett, és a mentősök erőfeszítései ellenére a helyszínen meghalt – adta hírül a Szoljon.

Tragédia Cegléden karácsony másnapján. Egy férfi halt meg a kereszteződésben (Forrás: Cegléd és környéke Sebességmérés/ Útinform)

Az esetet eleinte közlekedési balesetnek hitték az arra járók, azonban később kiderült, hogy

egészségügyi ok állt a tragédia mögött.

A mentőszolgálat szakemberei a helyszínen próbálták újraéleszteni a férfit, de sikertelenül.

Sajnos, az ünnepek alatt több tragédia is történt. Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Baranya vármegyei Szentlőrincen karácsony első napján egy férfi egy tálca süteménnyel a kezében hirtelen összeesett, és életét vesztette.