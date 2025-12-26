Szentkirályi Alexandra: Becsüljük meg, hogy Magyarországon békében, biztonságban élhetünk + videó

„Politikai oldaltól függetlenül mindenkinek kívánok szeretetteljes ünnepeket!” – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett üzenetében Szentirályi Alexandra.
A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, érdemes megbecsülni azt, hogy Magyarországon nyugodt és biztonságos körülmények között élhetünk.
Szentkirályi Alexandra arra is buzdított, hogy az ünnepi időszakban a család és a közösség kerüljön a középpontba.
Becsüljük meg mindannyian azt, hogy Magyarországon nyugodtan, békében, biztonságban élhetünk. Éljük meg szeretteinkkel az ünnepeket is közösen
– írta.
Üzenetét azzal zárta, hogy a jövőben is a béke és a biztonság megőrzése legyen a közös cél:
A jövőben is az motiváljon bennünket, hogy a békés, biztonságos Magyarországon élhessünk
– írta a fideszes politikus, aki áldott, békés karácsonyt kívánt mindenkinek.
