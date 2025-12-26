békebiztonságSzentkirályi Alexandracsaládkarácsony

Szentkirályi Alexandra: Becsüljük meg, hogy Magyarországon békében, biztonságban élhetünk + videó

Karácsony alkalmából ünnepi üzenetet tett közzé közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a béke, a biztonság, a család és az összetartozás fontosságát hangsúlyozta.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 26. 14:10
„Politikai oldaltól függetlenül mindenkinek kívánok szeretetteljes ünnepeket!” – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett üzenetében Szentirályi Alexandra. 

Budapest, 2025. szeptember 24. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, érdemes megbecsülni azt, hogy Magyarországon nyugodt és biztonságos körülmények között élhetünk.

Szentkirályi Alexandra arra is buzdított, hogy az ünnepi időszakban a család és a közösség kerüljön a középpontba. 

Becsüljük meg mindannyian azt, hogy Magyarországon nyugodtan, békében, biztonságban élhetünk. Éljük meg szeretteinkkel az ünnepeket is közösen

– írta.

Üzenetét azzal zárta, hogy a jövőben is a béke és a biztonság megőrzése legyen a közös cél: 

A jövőben is az motiváljon bennünket, hogy a békés, biztonságos Magyarországon élhessünk

– írta a fideszes politikus, aki áldott, békés karácsonyt kívánt mindenkinek. 


Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

