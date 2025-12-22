Szentkirályi Alexandra: A politika nem labdajáték és nem pontgyűjtésről szól, az emberek jövőjével kell foglalkoznia

– Orbán Viktor egy minapi interjúban azt mondta, a választáshoz közeledve egyre fontosabb szempont lesz a kormányzóképesség felmutatása. Eközben a Tisza és Karácsony Gergely fővárosi koalíciója mintha abban versenyezne egymással, hogy ki alkalmatlanabb. A főpolgármester például azzal fenyegetőzött, hogy nem fizetik ki a főváros dolgozóit, amivel félig-meddig már a kormány gyámsága alá helyezte a fővárost, mivel a kabinet garantálta a bérek folyósítását. Magyar Péterék pedig egy brutális megszorítócsomaggal kanyarodnak rá a választási kampányra. Sikerülhet a Fidesznek lecsapni ezeket a magas labdákat?

– A politika nem erről szól, nem labdajáték és nem pontgyűjtés. Az emberek jövőjével kell foglalkoznia. Nekünk pedig fair és tiszta helyzetet kell teremtenünk, hogy a választók lássák: ki mit kínál. Mi nem árulunk zsákbamacskát: az elmúlt 15 évben végig a magyar emberek álltak a nemzeti oldal politikájának középpontjában. A mi célunk, hogy a legtöbb kormányzati eszközzel tudjuk segíteni a családokat, a gyermekeseket, a nyugdíjasokat és a dolgozó embereket. Ehhez fontos volt megvédeni ennek a politikának a keretrendszerét, a magyar szuverenitást is. Elértük, hogy ne külföldről diktáljanak nekünk, hanem magabíró ország legyünk, magabíró emberekkel. A nemzeti szempont azt is jelenti, hogy mi nemzetben gondolkodunk, nemcsak az országhatárokon belül.

– Miként fest a Tisza kínálata?

– A Tisza Párt esetében azt látjuk, hogy szájukra tapasztott kézzel járkálnak azok a képviselőjelöltek, akik a választók bizalmát kérik a jövő évi választásokon, s nem foglalhatnak állást olyan kérdésekben, mint például a háború vagy a genderideológia, mert így rendelik a brüsszeli gazdáik. A magyar választók csak véletlen elszólásokból és különböző kiszivárgott dokumentumokból tudják összerakni, hogy mit várhatnának tőlük, ha ők kormányoznának.

– Az eddig megjelent adatok fényé­ben minimum 1300 milliárd forintnyi megszorítást…

– És még hosszan sorolhatnánk a hasonló intézkedéseket. De ez nem meglepő, ha megnézzük, kik is állnak az anyag mögött. Ugyanazok a balliberális közgazdászok, Bokros Lajosok és Bajnai Gordonok, akik a 2010 előtti időszakban irányították Magyarország gazdaságpolitikáját. És pontosan tudjuk, mi volt akkor mindennek a következménye: megvont 13. havi nyugdíj, csökkenő családtámogatások, egekbe emelt adók és megfizethetetlenül magas rezsi.