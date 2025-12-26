Kocsis Máté elmondta, mi lenne a legnagyobb karácsonyi ajándék + videó

– Amit a legjobb szívvel kívánhatnék Magyarország számára, az az, hogy a következő év úgy alakuljon mindenkinek a magánéleti, személyes, életbeli sikerein túl, hogy az ország is egy nyugodt és kiszámítható, stabil politikai pályát és társadalmi fejlődést tudjon bejárni – jelentette ki Kocsis Máté.
A Fidesz frakcióvezetője a legújabb, közösségi médiás videójában azt a kérdést igyekezett megválaszolni, hogy mi lenne neki, az ország, a világ számára is a legnagyobb karácsonyi ajándék.
– A legjobb szívvel, amit kívánhatok a honfitársaimnak, az az, hogy egy megfontolt, bölcs, higgadt döntéssel, de maradjunk inkább azon a szuverenista, háborúellenes nemzeti politikán, amit most is képviselünk
– mondta el Kocsis Máté.
Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
