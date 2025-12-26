Kocsis Máté elmondta, mi lenne a legnagyobb karácsonyi ajándék + videó

– Amit a legjobb szívvel kívánhatnék Magyarország számára, az az, hogy a következő év úgy alakuljon mindenkinek a magánéleti, személyes, életbeli sikerein túl, hogy az ország is egy nyugodt és kiszámítható, stabil politikai pályát és társadalmi fejlődést tudjon bejárni – jelentette ki Kocsis Máté.

Kocsis Máté a családja körében. Forrás: Facebook

A Fidesz frakcióvezetője a legújabb, közösségi médiás videójában azt a kérdést igyekezett megválaszolni, hogy mi lenne neki, az ország, a világ számára is a legnagyobb karácsonyi ajándék.

– A legjobb szívvel, amit kívánhatok a honfitársaimnak, az az, hogy egy megfontolt, bölcs, higgadt döntéssel, de maradjunk inkább azon a szuverenista, háborúellenes nemzeti politikán, amit most is képviselünk

– mondta el Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)