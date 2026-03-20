Kövér László: Ukrajna megpróbálja meghackelni a magyar választást

Ahelyett, hogy keresné az együttműködés lehetőségét azon tagállamokkal, amelyeknek a szava meghatározó abban, hogy ezt a háborút folytathatja-e vagy sem, Ukrajna elhatározta, hogy Magyarország választását megpróbálja meghackelni – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke pénteken Nagykanizsán.

A parlament elnöke a Cseresnyés Péter képviselőjelölttel közösen tartott fórumot megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ember itt, Magyarországon „mindig elképed és elkeseredik azon, hogy hogyan lehet ennyire vak és megátalkodott egy egész kontinens politikai vezetése”. A helyzet napról napra drámaibbá válik, immáron két regionális háborúnak a kibontakozásával.

Ukrajna háborúja Oroszországgal már az ötödik esztendőbe lépett, és hiába hal meg több ezer ember hetente, az Európai Unió vezetői úgy döntöttek, hogy „ezt a háborút az utolsó ukrán katonáig fogják vívni”, és ami nem sikerült Napóleonnak meg Hitlernek, az majd nekik egészen biztosan sikerül, „térdre fogják kényszeríteni Oroszországot”

– fogalmazott.

A csütörtöki uniós csúcsra utalva jelezte, az ott kibontakozott konfliktus arról szól, hogy Magyarországot rávegyék: járuljon hozzá, hogy az európaiak pénzét az ukrán háborúba öljék bele, méghozzá hitelnek álcázott formában. Amit az Európai Unió adna az ukránoknak, „egy soha vissza nem térítendő segély vagy adomány lenne” egy olyan országnak, amelyik egy napot nem bírna ki az EU pénzügyi lélegeztetőgépe nélkül.

Azzal folytatta, hogy

az április 12-i választáson nem kevesebb múlik, mint Magyarország szuverenitása, hogy képesek vagyunk-e a háztartásokat, a gazdaságunkat, a vállalkozásainkat a jövőben önálló módon, energiával a saját döntésünk alapján ellátni, vagy pedig mások megpróbálják diktálni nekünk, hogy honnan és milyen áron kell olajat, illetve gázt vásárolnunk.

Ha „brüsszeli kollaborációval” segített ukránbarát kormány jönne létre Magyarországon, akkor megszűnne a rezsicsökkentés, Magyarország gazdasága és háztartásai többszörös áron lennének kénytelenek beszerezni az olajat és a földgázt.