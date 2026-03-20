Bognár György egyik szeme sír, a másik nevet, a Paks a kiesés szélére lökte egykori csapatát

A labdarúgó NB I 27. fordulója azzal a párosítással kezdődött péntek este, amely az utóbbi években ritkán hozott unalmas összecsapást. Ugyanakkor mostanában mind az MTK, mind pedig a Paks igencsak gyenge formában futballozott: mindkét csapat egy hetes nyeretlenségi sorozat után érkezett el oda, hogy egymás ellen próbálják megszakítani mindezt, ráadásul mind a fővárosiak, mind a tolnaiak a kupában is vereséget szenvedtek a 2026-os idényben. Ráadásul a hazai kék-fehérek egy olyan hírrel a tarsolyukban léphettek pályára, hogy Németh Krisztián, az MTK 37 éves csatára bejelentette, hogy a szezon végén befejezi az aktív pályafutását.

A Paks hátvédjét, Lenzsért már a mérkőzés elején le kellett cseréni sérülés miatt (Fotó: Török Attila /Nemzeti Sport)

A történelem és a közelmúlt is a Paks előnyét mutatja

Érdekesség, hogy a mostani idényben a Paks már kétszer is legyőzte a fővárosiakat, előbb 3-2-re, majd 3-1-re. Azonban nemcsak a közeli múlt, de a két csapat közös történelmében is a tolnaiak állnak jobban.

MTK–Paks egymás elleni statisztika

39 meccs

12 MTK-győzelem

9 döntetlen

18 Paks-siker

gólkülönbség: 49-66

gólátlag: 2,9 gól/meccs

A hazai csapat utoljára még 2024. december 3-án tudta legyőzni Bognár György csapatát 3-1-re, ezt követően zsinórban négyszer a paksiak örülhettek. Amikor a fővárosi gárda volt a házigazda, 8-szor győztek a kék-fehérek, 7-szer a paksiak, 3 bajnokijuk pedig döntetlen lett.

Sérülések és egy szép paksi találat az első félidő mérlege

A találkozó első időszaka nem a nagy iramról, hanem két súlyosnak tűnő sérülésről marad sajnos emlékezetes. A 2. percben paksi oldalon. Lenzsér próbált elérni egy magas labdát, majd a földre zuhant, meghúzódott, így nem is tudta folytatni a játékot. Aztán a 19. percben az MTK is cserélni kényszerült: Zejlkovic és Hanh fejelt össze a hazaiak térfelén, mindketten elterültek a földön. A hazaiak középpályása végül hordágyon hagyta el a pályát, míg a paksiak házi gólkirálya egy turbánnal a fején folytatni tudta a játékot.

Mindenesetre a vendégek debütáló kapusa, a fiatal Gyetván Márk bizonyította, hogy jól döntött Bognár György, amikor lehetőséget biztosított a számára, bravúrt bravúrra halmozott, így amikor Szendrei a 32. percben egy szép lövéssel betalált a hazaiak kapujába, mindez a paksiak vezetését eredményezte.