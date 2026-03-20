Bognár György egyik szeme sír, a másik nevet, a Paks a kiesés szélére lökte egykori csapatát

Noha egyik csapat sincs jó formában, az előjelek így is izgalmas összecsapást ígértek az NB I 27. fordulójának péntek esti nyitómeccsén. A Paks végül megtörte a jeget, és hét nyeretlenül megvívott bajnoki után – öt vereség és két döntetlen – 2-0-ra legyőzte az MTK-t. A tolnaiak trénere, Bognár György csapata ezzel triplázott, hiszen háromból harmadszor győzte a kék-fehéreket, utóbbiak viszont egyre nagyobb bajba kerülnek a kiesés elleni harcban.

Molnár László
2026. 03. 20. 22:03
A Paks a januári, Puskás Akadémia elleni győzelme óta most szerzett először három pontot Fotó: Török Attila /Nemzeti Sport
A labdarúgó NB I 27. fordulója azzal a párosítással kezdődött péntek este, amely az utóbbi években ritkán hozott unalmas összecsapást. Ugyanakkor mostanában mind az MTK, mind pedig a Paks igencsak gyenge formában futballozott: mindkét csapat egy hetes nyeretlenségi sorozat után érkezett el oda, hogy egymás ellen próbálják megszakítani mindezt, ráadásul mind a fővárosiak, mind a tolnaiak a kupában is vereséget szenvedtek a 2026-os idényben. Ráadásul a hazai kék-fehérek egy olyan hírrel a tarsolyukban léphettek pályára, hogy Németh Krisztián, az MTK 37 éves csatára bejelentette, hogy a szezon végén befejezi az aktív pályafutását.

A Paks hátvédjét, Lenzsért már a mérkőzés elején le kellett cseréni sérülés miatt (Fotó: Török Attila /Nemzeti Sport)

A történelem és a közelmúlt is a Paks előnyét mutatja  

Érdekesség, hogy a mostani idényben a Paks már kétszer is legyőzte a fővárosiakat, előbb 3-2-re, majd 3-1-re. Azonban nemcsak a közeli múlt, de a két csapat közös történelmében is a tolnaiak állnak jobban.

MTK–Paks egymás elleni statisztika

  • 39 meccs
  • 12 MTK-győzelem
  • 9 döntetlen
  • 18 Paks-siker
  • gólkülönbség: 49-66
  • gólátlag: 2,9 gól/meccs

A hazai csapat utoljára még 2024. december 3-án tudta legyőzni Bognár György csapatát 3-1-re, ezt követően zsinórban négyszer a paksiak örülhettek. Amikor a fővárosi gárda volt a házigazda, 8-szor győztek a kék-fehérek, 7-szer a paksiak, 3 bajnokijuk pedig döntetlen lett.

Sérülések és egy szép paksi találat az első félidő mérlege

A találkozó első időszaka nem a nagy iramról, hanem két súlyosnak tűnő sérülésről marad sajnos emlékezetes. A 2. percben paksi oldalon. Lenzsér próbált elérni egy magas labdát, majd a földre zuhant, meghúzódott, így nem is tudta folytatni a játékot. Aztán a 19. percben az MTK is cserélni kényszerült: Zejlkovic és Hanh fejelt össze a hazaiak térfelén, mindketten elterültek a földön. A hazaiak középpályása végül hordágyon hagyta el a pályát, míg a paksiak házi gólkirálya egy turbánnal a fején folytatni tudta a játékot.

Mindenesetre a vendégek debütáló kapusa, a fiatal Gyetván Márk bizonyította, hogy jól döntött Bognár György, amikor lehetőséget biztosított a számára, bravúrt bravúrra halmozott, így amikor Szendrei a 32. percben egy szép lövéssel betalált a hazaiak kapujába, mindez a paksiak vezetését eredményezte.

A nézők az elhunyt Chuck Norrisról is megemlékeztek, a végén a paksiak örülhettek

A második félidő előtt egy újabb sérülés borzolta a kedélyeket, aminek következtében Windecker sem tudta folytatni a játékot, míg a hazaiaknál Kádár maradt az öltözőben. A találkozó továbbra is a megszokott iramban zajlott, az MTK próbált egyenlíteni – még Németh Krisztián is megérkezett –, ám Gyetván eszén nem tudtak túljárni a hazai támadók. A nézőtéren mindeközben egy molinón megemlékeztek a pénteken elhunyt akcióhősről, Chuck Norrisról, akit 86 éves korában ragadt el a halál.

A szurkolók megemlékeztek a pénteken elhunyt akcióhősről (Fotó: Török Attila /Nemzeti Sport)

És amikor már mindenki azt gondolta, marad a paksiak egygólos győzelme, Bognár György gondolt egyet, és becserélte az előző szezon gólkirályát. Böde Dániel pedig szokása szerint élt is a lehetőséggel. A 83. percben Zeke végigrobogott az alapvonalig majd Balogh Balázshoz passzolt, aki elegánsan gurított Tóth Barnához, aki Bödéhez passzolt. A 39 éves csatár kilenc méterről nagy erővel ellőtte a labdát, amely megtalálta az utat az MTK kapujába, megszerezve ezzel szezonbeli hatodik találatát. A Paks ezzel megszakította rossz sorozatát, és a megszerzett 3 ponttal felugrott a tabella negyedik helyére, és ismét megpróbál bejelentkezni a dobogó harmadik fokáért zajló versenyfutásba.

NB I, 27. forduló

péntek:

  • MTK Budapest–Paksi FC 0-2 (0-1), Hungária krt, 3522 néző, jv.: Berke. Góllövő: Szendrei (32.), Böde (83.)

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 14.00
  • Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 16.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 14.30,
  • Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc 16.45,
  • Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 19.15

A bajnoki tabellát itt lehet megtekinteni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

