Dömötör Csaba: Magyarország sorsot és utat választ magának a 2026-os választáson

Az áprilisi országgyűlési választáson Magyarország sorsot és utat választ magának, az a tét, hogy a saját kezünkben tudjuk-e tartani a jövőnket nagyban meghatározó döntéseket – mondta Dömötör Csaba Fidesz–KDNP-s európai parlamenti (EP-) képviselő pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban.

2026. 03. 20. 20:29
A héten tartott uniós csúcs megmutatta, hogy az uniós politikában mindent alá akarnak rendelni az „ukrán mániának” és elvárják, hogy mindenki ehhez igazodjon – hangsúlyozta Dömötör Csaba a kormánypártok országjárásának helyi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

„Minden tagállamot bele akarnak darálni az ukrán zászlós politikába, miközben benne vagyunk egy újabb energiaválságban, az európai ipar gyengülőben van, lángol a Közel-Kelet” – fogalmazott a kormánypárti politikus, hozzátéve, a brüsszeli vezetők ilyen helyzetben azt tartják a legfontosabb feladatuknak, hogyan biztosítsanak további euró tízmilliárdokat Ukrajna támogatására.

Rámutatott: hosszú távon is háborúra akarnak berendezkedni, „Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője arról álmodik, hogy európai katonák küzdjenek, menjenek az ukrán hadszíntérre”.

Dömötör Csaba megerősítette: Magyarország és a magyar kormány útjában áll ennek a politikának, a magyarok pénzének Magyarországon a helye, hazánknak pedig békében és biztonságban kell élnie. Emlékeztetett: 

a magyarok tiltakozása csütörtökön a miniszterelnök vétójában is testet öltött.

Senki nem várhatja el komolyan – folytatta – , hogy úgy járuljunk hozzá egy újabb 90 milliárd eurós hitelhez, hogy közben Ukrajna olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben. Szavai szerint itt az ideje, hogy a brüsszeli vezetők végre Magyarország érdekeit is vegyék figyelembe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elvárásai helyett. A kormánypárti EP-képviselő elmondta: 

egyértelművé vált, hogy Brüsszelben azért támogatják a Tisza Pártot, mert „egy engedelmes, egy hajlongó, egy mindent elfogadó” kormányt akarnak, amelyik felteszi a kezét, és mindent végrehajt, amit elvárnak tőle.

Orbán Anita, a Tisza külügyminiszter-jelöltjének a „küllő akar lenni a keréken” mondatára reagálva Dömötör Csaba azt mondta, ez a kijelentés „a »merjünk kicsik lenni« Kovács László-i stratégia 2026-os kiadása”.

Hangsúlyozta: Ukrajna támogatásával kapcsolatban az Európai Néppárt és Manfred Weber egyaránt méltatta Magyar Pétert, de – mint elmondta – ezekről a részletekről nem akar beszélni a Tisza a választásokig hátralévő hetekben, hogy „a választások után mindent lehessen, már ha rajtuk múlik”.

Minél hamarabb térünk vissza a béke útjára, annál hamarabb tudunk megfelelő mennyiségű erőforrást biztosítani a magyar gazdaság erősítésére – hangoztatta Dömötör Csaba. Megjegyezte: 

minden háborúra költött eurócent az európai és a magyar gazdasági lehetőségekből vonja ki az energiát, ez pedig még egy ok arra, hogy kiálljunk az irányváltás szükségessége mellett.

Nyírbátor, 2026. március 20. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (j) és Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kormánypártok országjárásának nyírbátori fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 20-án. MTI/Balázs Attila
A mezőgazdaságról szólva kifejtette: a gazdák támogatását azért akarják csökkenteni a következő hétéves uniós költségvetésben, hogy ebből teremtsék meg a hadialapokra szánt összeget. Az európai, illetve a magyar mezőgazdaság a brüsszeli szándékokat tekintve sokféle irányból fenyegetett, de „mi vagyunk azok, akikre ezekben a vitákban a magyar gazdák minden körülmények között számíthatnak” - fogalmazott Dömötör Csaba.

Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta: a választókerület az elmúlt tíz évben hatalmas lehetőségeket kapott a kormánytól, az elmúlt két országgyűlési ciklusban 240 milliárd forint pályázati fejlesztési támogatás érkezett a térségbe. Ebből 140 milliárdot gazdaság-, 100 milliárd forintot infrastruktúra-fejlesztésre fordítottak, ezzel pedig 8-9 ezer új munkahely létesült – mondta a képviselő.

