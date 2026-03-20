Dömötör Csaba: Magyarország sorsot és utat választ magának a 2026-os választáson

A héten tartott uniós csúcs megmutatta, hogy az uniós politikában mindent alá akarnak rendelni az „ukrán mániának” és elvárják, hogy mindenki ehhez igazodjon – hangsúlyozta Dömötör Csaba a kormánypártok országjárásának helyi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

„Minden tagállamot bele akarnak darálni az ukrán zászlós politikába, miközben benne vagyunk egy újabb energiaválságban, az európai ipar gyengülőben van, lángol a Közel-Kelet” – fogalmazott a kormánypárti politikus, hozzátéve, a brüsszeli vezetők ilyen helyzetben azt tartják a legfontosabb feladatuknak, hogyan biztosítsanak további euró tízmilliárdokat Ukrajna támogatására.

Rámutatott: hosszú távon is háborúra akarnak berendezkedni, „Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője arról álmodik, hogy európai katonák küzdjenek, menjenek az ukrán hadszíntérre”.

Dömötör Csaba megerősítette: Magyarország és a magyar kormány útjában áll ennek a politikának, a magyarok pénzének Magyarországon a helye, hazánknak pedig békében és biztonságban kell élnie. Emlékeztetett:

a magyarok tiltakozása csütörtökön a miniszterelnök vétójában is testet öltött.

Senki nem várhatja el komolyan – folytatta – , hogy úgy járuljunk hozzá egy újabb 90 milliárd eurós hitelhez, hogy közben Ukrajna olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben. Szavai szerint itt az ideje, hogy a brüsszeli vezetők végre Magyarország érdekeit is vegyék figyelembe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elvárásai helyett. A kormánypárti EP-képviselő elmondta:

egyértelművé vált, hogy Brüsszelben azért támogatják a Tisza Pártot, mert „egy engedelmes, egy hajlongó, egy mindent elfogadó” kormányt akarnak, amelyik felteszi a kezét, és mindent végrehajt, amit elvárnak tőle.

Orbán Anita, a Tisza külügyminiszter-jelöltjének a „küllő akar lenni a keréken” mondatára reagálva Dömötör Csaba azt mondta, ez a kijelentés „a »merjünk kicsik lenni« Kovács László-i stratégia 2026-os kiadása”.

Hangsúlyozta: Ukrajna támogatásával kapcsolatban az Európai Néppárt és Manfred Weber egyaránt méltatta Magyar Pétert, de – mint elmondta – ezekről a részletekről nem akar beszélni a Tisza a választásokig hátralévő hetekben, hogy „a választások után mindent lehessen, már ha rajtuk múlik”.