NVB: Csak az egyetlen szavazatot tartalmazó szavazólap érvényes

Csak akkor érvényes a szavazólap, ha egy szavazatot tartalmaz – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki közleményében.

A testület a pénteken hozott két határozatához, valamint „az ország számos pontjáról érkezett, hasonló tartalmú kifogásokhoz kapcsolódva, a közösségi médiában, illetve a videómegosztó platformokon terjedő, az országos pártlistás szavazólap érvényességével kapcsolatos félrevezető tartalmakra tekintettel” felhívta a választópolgárok, jelöltek és jelölőszervezetek figyelmét arra, hogy csak akkor érvényes a szavazólap, ha az egyetlen szavazatot tartalmaz.

„Az országos pártlistás szavazólap csak akkor érvényes, ha az egy listára leadott szavazatot tartalmaz”

– emelték ki.

Az egyéni választókerületi jelöltek választásán ugyancsak csak egy jelöltre lehet érvényesen szavazni.