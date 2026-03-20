Kiütéses győzelmet aratott a Fidesz a Tisza Párt felett Szentendrén

4:0 ide! – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök két képet is megosztott a bejegyzésben. Az egyik az országjárásának szentendrei állomásán készült, ahol a kormányfőt hatalmas tömeg fogadta. A másik kép a Tisza Párt szentendrei kampányrendezvényén készül, amin szemmel láthatólag jóval kevesebben vettek részt, mint Orbán Viktor országjárásán.

Ebből is látható, hogy hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, az eddigi négy helyszínen rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit.

A kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel.

Az országjárás hétfőn Kaposváron kezdődött, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Majd szerdán Dunaújvárosban is nagy volt az érdeklődés a kormányfő iránt, ahogy pénteken Szentendrén is.

