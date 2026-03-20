Orbán Viktor: Nyertünk Brüsszelben, de még nincs vége + videó

Orbán Viktor az EU-csúcs után a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben a tárgyalások eredményeiről és a kialakult helyzetről beszélt. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz”, majd hozzátette, hogy egy újabb „csata” következik, amely április 12-én lesz.

Brüsszel, 2026. március 20.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár

Hozzátette:

Választás előtt 30 nappal előidézni egy olyan helyzetet, amikor Magyarországon nincs olaj, és ebből pánik és káosz alakulhat ki. Ez egy olyan realitás, amire egy szuverén kormánynak reagálnia kell, tehát fönntartom az álláspontot.

– mondta, majd úgy fogalmazott, szurkálások ellenére sem változtatnak a döntésükön.

