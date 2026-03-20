Szentendrén is hatalmas a tömeg Orbán Viktor folytatódó országjárásán – Kövesse nálunk élőben! + videó

Szentendrén folytatódott pénteken Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre. A kormányfő országjárása hatalmas siker, ugyanis az eddigi három helyszínen óriási tömeg hallgatta a beszédét, és természetesen Szentendrén is zsúfolásig megtelt a Fő tér a miniszterelnök beszédére.

A miniszterelnök beszéde elején elmondta, hogy az országjárásán mindenhol rengetegen vannak és reális esély van arra, hogy megnyerjék a választást.

Megkezdődött a kampány utolsó szakasza, a Békemenettel megfújtuk a harci kürtöket. Itt az ideje, hogy nekiinduljunk, hogy megnyerhessük április 12-én a parlamenti választásokat

– fogalmazott Orbán Viktor az országjárásának a szentendrei állomásán.

– Felszántjuk az országot és mindenkit mozgósítunk – tette hozzá, majd azt kérte a kormányfő, hogy a polgárok a választókerületben Vitályos Esztert támogassák. Hozzátette: látva a választékot, meggyőződése, hogy nála jobbat Szentendrén nem fognak találni.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, Szentendre Magyarország egyik legszebb városa és köszöntötte a szerb kisebbség tagjait is.

A kormányfő kifejtette: nehéz négy év során kellett helytállni, a háború ugyanis mindig blokkolja a gazdaságot, de mindezek ellenére megvédték a nyugdíjak értékét, visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, és megkezdték a 14. havi kiépítését is.

A kormányfő a kormány sikereit sorolva elmondta: sikerült megduplázni a családi pótlékot, a kétgyermekes édesanyák pedig élethosszig adómentességet kapnak. Kiemelte: ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő. Úgy véli, igazságtalan, hogy akik gyermeket vállalnak, azok anyagilag rosszabbul járjanak. A kormány azt tűzte ki célul, hogy ezt megváltoztassák. Hozzátette: az asszonyok és a gyermekek biztonságát meg kellett erősíteni.

A miniszterelnök rámutatott: nagyon sok fiatal gondolkodik azon, hogy külföldön vállal munkát. De szeretné világossá tenni számukra, hogy mindig van egy haza, amely vár rájuk. Mint jelezte, a háromszázalékos otthonteremtési hitelt fiatalok is igénybe vehetnek. Ezt a konstrukciót pedig ki fogják terjeszteni a külföldön dolgozó fiatalokra is.

Azért volt erre pénz, mert nem engedtük, hogy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. Világossá tettük, hogy ez a háború nem a mi háborúnk. Se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt abba a háborúbe nem fogunk küldeni

– húzta alá.