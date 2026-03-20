Szentendrén is hatalmas a tömeg Orbán Viktor folytatódó országjárásán – Kövesse nálunk élőben! + videó

orbán viktorEgerszentendreországjárásminiszterelnök

Szentendrén is hatalmas a tömeg Orbán Viktor folytatódó országjárásán – Kövesse nálunk élőben! + videó

Újabb állomásához érkezik a kormányfő országjárása. Ezúttal Szentendrén áll színpadra a miniszterelnök, aki a brüsszeli uniós csúcsról érkezik a Pest vármegyei településre.

2026. 03. 20. 17:46
Szentendrén folytatódott pénteken Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre. A kormányfő országjárása hatalmas siker, ugyanis az eddigi három helyszínen óriási tömeg hallgatta a beszédét, és természetesen Szentendrén is zsúfolásig megtelt a Fő tér a miniszterelnök beszédére.

A miniszterelnök beszéde elején elmondta, hogy az országjárásán mindenhol rengetegen vannak és reális esély van arra, hogy megnyerjék a választást.

Megkezdődött a kampány utolsó szakasza, a Békemenettel megfújtuk a harci kürtöket. Itt az ideje, hogy nekiinduljunk, hogy megnyerhessük április 12-én a parlamenti választásokat

– fogalmazott Orbán Viktor az országjárásának a szentendrei állomásán. 

– Felszántjuk az országot és mindenkit mozgósítunk – tette hozzá, majd azt kérte a kormányfő, hogy a polgárok a választókerületben Vitályos Esztert támogassák. Hozzátette: látva a választékot, meggyőződése, hogy nála jobbat Szentendrén nem fognak találni. 

A miniszterelnök úgy fogalmazott, Szentendre Magyarország egyik legszebb városa és köszöntötte a szerb kisebbség tagjait is.

A kormányfő kifejtette: nehéz négy év során kellett helytállni, a háború ugyanis mindig blokkolja a gazdaságot, de mindezek ellenére megvédték a nyugdíjak értékét, visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, és megkezdték a 14. havi kiépítését is.

A kormányfő a kormány sikereit sorolva elmondta: sikerült megduplázni a családi pótlékot, a kétgyermekes édesanyák pedig élethosszig adómentességet kapnak. Kiemelte: ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő. Úgy véli, igazságtalan, hogy akik gyermeket vállalnak, azok anyagilag rosszabbul járjanak. A kormány azt tűzte ki célul, hogy ezt megváltoztassák. Hozzátette: az asszonyok és a gyermekek biztonságát meg kellett erősíteni.

A miniszterelnök rámutatott: nagyon sok fiatal gondolkodik azon, hogy külföldön vállal munkát. De szeretné világossá tenni számukra, hogy mindig van egy haza, amely vár rájuk. Mint jelezte, a háromszázalékos otthonteremtési hitelt fiatalok is igénybe vehetnek. Ezt a konstrukciót pedig ki fogják terjeszteni a külföldön dolgozó fiatalokra is.

Azért volt erre pénz, mert nem engedtük, hogy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. Világossá tettük, hogy ez a háború nem a mi háborúnk. Se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt abba a háborúbe nem fogunk küldeni 

– húzta alá.

Megjegyezte, hogy amikor menekülnie kellett Ukrajnából a családoknak, akkor segítettünk nekik, de azt nem kérheti tőlünk senki, hogy úgy segítsünk rajta, hogy közben tönkretesszük saját magunkat.

Az olajblokád elrendelése szerinte főbenjáró bűn. Mint mondta, megérti az ukránokat, de elfogadni nem fogja mindezt. Hozzátette: 

amíg nem jön olaj, addig semmilyen döntést, ami Ukrajna érdekét szolgálná, nem fog támogatni. Úgy fogalmazott, az ukránok elnöke azért csinálta ezt, hogy destabilizálja Magyarországot a választások előtt.

„Az a reményük, hogy Magyarországon ukránbarát kormányt választanak a magyarok, és akkor nem kell megnyitniuk a vezetéket” – mondta a kormányfő, aki arra is figyelmeztetett: ha ukránbarát kormány lesz, Magyarországra olcsó olaj nem fog érkezni, és akkor befellegzett a rezsicsökkentésnek.

Brüsszel összejátszik a mi hátunk mögött az ukránokkal, hogy belekényszerítsék hazánkat az Ukrajnát támogató országok sorába. Mi már elszenvedtünk egy gázblokádot, ami csak azért nem ütött szíven bennünket, mert építettek egy másik gázvezetéket. Ha ez nem lenne, annyit fizetnénk mint a lengyelek meg a csehek

– figyelmeztetett a kormányfő.

– Április 12-én arról kell döntenünk, hogy a saját döntéseink szerint alakítjuk-e az életünket vagy kívülről ránk erőszakolt érdekeknek engedelmeskedünk. Épelméjű magyar ember nem akar háborút, de a kérdés nem az, hogy akar vagy nem. Az a kérdés, hogy van-e ereje, képessége, bátorsága, hogy kimaradjon a háborúból – mondta a miniszterelnök.

A mi közösségünkön kívül nem látok senkit az országban, aki Magyarországot kívül tudná tartani a háborún. Készen állok arra, hogy belevágjunk ebbe és megcsináljuk 

– tette hozzá.

– Az, hogy egyedül mi tudtunk kimaradni a háborúból, csak annak köszönhető, hogy mögöttünk egy nagy nemzeti egység volt. A nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes kívül tartani Magyarországot a háborún – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor országjárás kampány Szentendre
Majd azt kérte, hogy újítsák meg azt a szövetséget, amit 2022-ben hoztak létre. Akkor egy háborúellenes szövetséget hoztak létre a választáson. 

Minél teljesebb egységet tudunk felépíteni a háború ellen, annál inkább esélyt adunk a következő kormánynak, hogy kívül tartsa Magyarországot a háborún – tette hozzá.

A miniszterelnök tudatta, hogy 2010-től kezdődően a bankokra, a nagy energiacégekre és a nagy kereskedőláncokra olyan terheket tettek, hogy azok 16 év alatt 15 ezer milliárd forintot fizettek be a költségvetésbe. Ezt pedig a kormány odaadta a magyar embereknek. Ezekből a forrásokból idén kétezer milliárdot fizetnek ki a magyar embereknek.

A kormányfő elmondta: nem véletlen, hogy a Shell benne van a Tisza árnyékkormányában. „Ők azt fogják mondani, hogy vágjuk le Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Az sem véletlen, hogy a bankok, az Erste révén bedelegálták a maguk emberét”.

Az a tervük, hogy a pénzt, amit elvettünk tőlük, azt lépésről lépésre visszaveszik

– mondta Orbán Viktor, majd ígéretet tett: soha nem fogja megengedni, hogy elvegyék az emberektől azt, amik az övéké.

Orbán Viktor országjárás kampány Szentendre
A kormányfő az emberek segítségét kérte. Arra kért mindenkit, hogy valami munkát vállaljon a következő három hétben. Kopogtasson, beszéljen a szomszédaival, családtagjaival, menjen fel a digitális térbe, érveljen a nemzeti kormány mellett. Ebből szerinte egy hatalmas győzelem áll majd össze, ha mindenki elvégzi a munkáját.

A kormányfő megköszönte azt a támogatást, amit eddig kapott. Mint mondta, egy miniszterelnök mindent kibír. Sosem fogja bevallani, hogy valójában ő is emberből van. Hozzátette: neki is számít, hogy eddig kitartottak mellette, és támogatták.

 Megköszönte, hogy harmincegynéhány év óta ott van a választók nappalijában, a televízióban. Megígérte, rendületlenül fogja képviselni Magyarország érdekeit mindenkivel szemben. Azt mondta, olyan idők jönnek, amikor nem kísérletezni kell, hanem biztonságra törekedni.

A rendezvény elején Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője elmondta: ma eljött az a világ, amelytől a nagy elődeink tartottak. Egy világ, amelyben a hazugság az igazság képében tetszeleg.

Bármekkora a baj, van köztünk valaki, aki mindig ki merte mondani az igazságokat, őt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor 

– tette hozzá. Mint jelezte, a választókerületben élők valódi képviseletet akarnak, olyan képviselőt, aki ismeri a településeket és tenni is akar értük. Vitályos Eszter tudatta, hogy az ellenfeleik az ország érdeke ellen politizálnának, ha erre lehetőséget kapnának.

A magyar ember számára a legerősebb kötelék a család. Valóban egy olyan emberre bíznánk az ország sorsát, akik a hozzá legközelebb állókat is elárulta? 

– fogalmazott Magyar Péterre utalva. 

Orbán Viktor országjárás kampány Szentendre Vitályos Eszter
A kormányszóvivő úgy vélekedett, hogy nehéz és veszélyes időket élünk, amire az ellenfeleik azt mondják, hogy nincs is veszély. „Ezek nem azok az idők, amikor amatőrökre lehet bízni egy ország vezetését. Ilyenkor a stabilitás, a tapasztalat, a felelősség számít és ezt csak a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor miniszterelnök tudja garantálni” – tette hozzá.

Óriási a jelentősége és a tétje annak, hogy kire bízzuk az országot. Olyanokra bízzuk, akik elárulnák vagy olyanokra, akikben bízhatunk? Aki biztonságra, békére és a nyugalomra vágyik, annak április 12-én csak a Fidesz a biztos választás – mondta Vitályos Eszter.

Orbán Viktor országjárás kampány Szentendre
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Pétert parodizálva azt mondta: köszönti az egy kiló hagymáért jött ázsiai vendégmunkásokból álló tömeget. A politikus emlékeztetett, a Tisza egyik jelöltje elismerte, hogy füvet termeszt, egy másik „Oroszházának” nevezte Orosházát, Ruszin-Szendi Romulusz pedig hét fekvőtámasszal próbálta bizonyítani rátermettségét.

A politikus emlékeztetett: a Tisza Pártban kikotyogták, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, az adókedvezményeket, mert Ukrajnát finanszírozni kell. Hozzátette: visszautasítják, hogy bármely ország vezetője megfenyegesse Magyarország miniszterelnökét. Mint mondta, az ukránok megállapodtak a Tiszával, hogy a párt mindent teljesíteni fog, ami Ukrajnának fontos.

 

Az uniós tagságot, és akár a katonai segítségnyújtást is. 

Hozzátette: az orosz olajról való leválás az a Tisza Párt programja. Ha ez bekövetkezne, azt mindenki megérezné. Ehelyett a Fidesz Vitályos Esztert kínálja képviselőnek, aki több mint 20 éve szolgálja a helyieket. 

A szentendreieknek olyan politikusoknak van szüksége, akik tudnak nemet mondani Brüsszelnek és Ukrajnának

– mondta Kocsis Máté, majd azt javasolta: ne higgyék el, hogy a fiatalok nincsenek velünk. Úgy fogalmazott: kétségtelen, hogy egyes fiatalok kritikusan állnak a hatalomhoz. Hozzátette: ők is azok voltak. Mint mondta, nem kívánja egyetlen kormánykritikus fiatalnak sem, hogy baloldali kormány alatt kelljen fiatalnak lennie.

A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amelyen jellemzően az ukrán állam nyer

– mutatott rá Kocsis Máté.

Orbán Viktor országjárás kampány Szentendre
A kormányfő országjárása hétfőn Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik. 

Orbán Viktor a jövő héten további helyszíneket keres fel.

Orbán Viktor országjárás kampány Szentendre
Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, csütörtökön Brüsszelben uniós csúcsot tartottak, amelynek a középpontjában az ukrán olajszállítások ügye és az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások állnak. Orbán Viktor az EU-csúcs után a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben a tárgyalások eredményeiről és a kialakult helyzetről beszélt. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz”, majd hozzátette, hogy egy újabb „csata” következik, amely április 12-én lesz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Szentendrén (Fotó: Polyák Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu