Így szántja fel az országot Orbán Viktor – mutatjuk a miniszterelnök jövő heti menetrendjét

„Jövő héten még jobban rákapcsolunk. Gyertek, mutassuk meg, hogy mindenhol többen vagyunk!” – írta új bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök a héten még Szentendrére (március 20., 18 óra), Miskolcra (április 21., 16 óra) és Hódmezővásárhelyre (április 22., 16 óra) tart fórumot, és jövő héten napról napra újabb és újabb helyszínekre látogat.
A kormányfő jövő héten
- március 23-én Kecskemétre,
- március 24-én Nagykanizsára,
- március 25-én Esztergomba,
- március 26-án Törökszentmiklósra,
- március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
- március 28-án Pécelre,
- március 29-én pedig Békéscsabára látogat.
