Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

Így szántja fel az országot Orbán Viktor – mutatjuk a miniszterelnök jövő heti menetrendjét

A kormányfő tovább pörgeti országjárását a kampány hajrájában. A miniszterelnök a héten még több nagyvárosban tart fórumot, jövő héten pedig újabb helyszíneken folytatja a mozgósítást.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 7:36
Orbán Viktor, miniszterelnök, kormányfő Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
„Jövő héten még jobban rákapcsolunk. Gyertek, mutassuk meg, hogy mindenhol többen vagyunk!” – írta új bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök a héten még Szentendrére (március 20., 18 óra), Miskolcra (április 21., 16 óra) és Hódmezővásárhelyre (április 22., 16 óra) tart fórumot, és jövő héten napról napra újabb és újabb helyszínekre látogat.

A kormányfő jövő héten

  • március 23-én Kecskemétre,
  • március 24-én Nagykanizsára,
  • március 25-én Esztergomba,
  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

Borítókép: Orbán Viktor országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
