Orbán Viktor: Olcsó orosz energia nélkül Európa nem tudja kezelni az olajválságot

A miniszterelnök egy friss videóban arról beszélt, hogy az Európai Központi Bank és a Euro Group elnökének a beszámolója borús képet fest az Európai Unó gazdasági helyzetéről. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a helyzet minden képzeletet felülmúlóan súlyos.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 7:35
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett egy friss videóval, amelyben borús képet festett az Európai Unió helyzetéről. Orbán Viktor szerint amit Brüsszel tett, az a csőd felé sodor bennünket. 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

– Meghallgattuk az Európai Központi Bank és a Euro Group elnökének a beszámolóját a helyzetről. A helyzet az minden képzetet felülmúlóan súlyos. Tehát két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, mint korábban ez elgondolhatatlan lett volna – fogalmazott a miniszterelnök. 

Ma az a helyzet, hogy az Európai Unió nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal, nincs ilyen viszonyban az oroszokkal és nincs ilyen viszonyban a kínaiakkal. Tehát ha nem tudjuk kiszabadítani magunkat ebből az izolációból, ahova az unió rossz politikája belesodorta Európát, akkor nagy baj lesz

– nyomatékosította a kormányfő. 

 Orbán Viktor szerint az is egyértelmű, hogy egy ilyen mértékű válságot nem lehet együttműködések nélkül megoldani, amit pedig Brüsszel tesz, az egyértelműen a csőd felé lök minket. 

Mert egy ilyen válságot, egy ilyen energiaválságot a többiekkel való együttműködés nélkül nem lehet menedzselni. Ez a helyzet. Tehát az, amit itt csináltak, az most csőd felé sodort bennünket

– fogalmazott a miniszterelnök. 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

