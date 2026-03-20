Orbán Viktor: Olcsó orosz energia nélkül Európa nem tudja kezelni az olajválságot

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett egy friss videóval, amelyben borús képet festett az Európai Unió helyzetéről. Orbán Viktor szerint amit Brüsszel tett, az a csőd felé sodor bennünket.

Orbán Viktor szerint súlyos a helyzet, ez pedig a brüsszeli politikának köszönhető.

– Meghallgattuk az Európai Központi Bank és a Euro Group elnökének a beszámolóját a helyzetről. A helyzet az minden képzetet felülmúlóan súlyos. Tehát két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, mint korábban ez elgondolhatatlan lett volna – fogalmazott a miniszterelnök.

Ma az a helyzet, hogy az Európai Unió nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal, nincs ilyen viszonyban az oroszokkal és nincs ilyen viszonyban a kínaiakkal. Tehát ha nem tudjuk kiszabadítani magunkat ebből az izolációból, ahova az unió rossz politikája belesodorta Európát, akkor nagy baj lesz

– nyomatékosította a kormányfő.

Orbán Viktor szerint az is egyértelmű, hogy egy ilyen mértékű válságot nem lehet együttműködések nélkül megoldani, amit pedig Brüsszel tesz, az egyértelműen a csőd felé lök minket.