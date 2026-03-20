Brüsszelben is elismerik: Orbán Viktor győzött

Elkezdtek szivárogni a részletek a csütörtöki Európai Tanács üléséről. A Politicónak megszólaló források szerint Orbán Viktor egyértelműen győzött, Volodimir Zelenszkijre pedig nem lehetett számítani ezúttal sem.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
A magyar miniszterelnök egyértelműen megnyerte a tegnapi mérkőzést a Politicónak megszólaló diplomaták véleménye szerint. Orbán Viktor kitartott a magyar álláspont mellett, hiába a fenyegetések, az ukrán elnök pedig ismét csak rontott a helyzeten. 

Orbán Viktor nyilatkozik a sajtónak az ülést követően. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A lap egyértelműen a magyar miniszterelnök győzelmeként értékelte az Európai Tanács tegnapi ülését, amelyen Orbán Viktor a támadások, zsarolások és fenyegetések ellenére továbbra is fenntartotta a magyar vétót az Ukrajnának nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hitelről. A tanácskozás a Politicónak nyilatkozó források szerint roppant feszült volt. 

Az EU vezetői két csoportra oszlottak, egy részük kemény szavakkal, míg egy másik részük empátia segítségével akarta rávenni Orbánt álláspontja megváltoztatására. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte Orbán Viktor vétóját, hozzá csatlakozott António Costa, az Európai Tanács elnöke is. Brüsszel szerint a magyar miniszterelnök egyszer már jóváhagyta a hitelt, amit tesz, az pedig aláássa az Európai Unió cselekvőképességét. – Nagyon-nagyon kemény kritika volt, és az volt az érzésünk, hogy ez így egyszerűen nem mehet tovább – mondta az újságíróknak Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. – Még soha nem hallottam ilyen kemény kritikát EU-csúcstalálkozón senkivel szemben.

A vezetők egy része egyébként abban reménykedett, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij videós bejelentkezésében esetleg disztingváltabb hangnemet üt meg, ezzel szemben azonban épp az ellenkezője történt, csak rontott a helyzeten. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Bart De Wever belga miniszterelnök volt az a teremben, aki igyekezett hűteni a kedélyeket. Az olasz politikus és a belga miniszterelnök is jelezte, hogy megértik Orbán Viktor álláspontját. A miniszterelnököt azonban egyik oldal sem győzte meg, így végül Brüsszel ezúttal is üres kézzel távozott. 

– Amit ma tettem, az annak az olajblokádnak lerombolása, amelyet Zelenszkij kényszerített ránk – mondta Orbán a csúcstalálkozó után. – Tehát megvédtem az ország érdekeit.

Lényegében tehát a források szerint Zelenszkij és Brüsszel is feltett mindent egy lapra, és arra várnak, hogy a miniszterelnök esetleg elveszíti majd a következő választást. Ezt azonban még az Európai Unión belül is sokan kétkedve fogadják, miután véleményük szerint az idei választás sem lesz más, mint az előző volt, és ismét Orbán Viktor kerül majd ki győztesen. 

A források szerint így többen is abban reménykednek, hogy egy esetleges választási győzelem után Orbán megengedőbb lesz, és vissza lehet majd térni a kérdésre. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
