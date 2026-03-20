Brüsszelben is elismerik: Orbán Viktor győzött

A magyar miniszterelnök egyértelműen megnyerte a tegnapi mérkőzést a Politicónak megszólaló diplomaták véleménye szerint. Orbán Viktor kitartott a magyar álláspont mellett, hiába a fenyegetések, az ukrán elnök pedig ismét csak rontott a helyzeten.

Orbán Viktor nyilatkozik a sajtónak az ülést követően. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A lap egyértelműen a magyar miniszterelnök győzelmeként értékelte az Európai Tanács tegnapi ülését, amelyen Orbán Viktor a támadások, zsarolások és fenyegetések ellenére továbbra is fenntartotta a magyar vétót az Ukrajnának nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hitelről. A tanácskozás a Politicónak nyilatkozó források szerint roppant feszült volt.

Az EU vezetői két csoportra oszlottak, egy részük kemény szavakkal, míg egy másik részük empátia segítségével akarta rávenni Orbánt álláspontja megváltoztatására.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte Orbán Viktor vétóját, hozzá csatlakozott António Costa, az Európai Tanács elnöke is. Brüsszel szerint a magyar miniszterelnök egyszer már jóváhagyta a hitelt, amit tesz, az pedig aláássa az Európai Unió cselekvőképességét. – Nagyon-nagyon kemény kritika volt, és az volt az érzésünk, hogy ez így egyszerűen nem mehet tovább – mondta az újságíróknak Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. – Még soha nem hallottam ilyen kemény kritikát EU-csúcstalálkozón senkivel szemben.