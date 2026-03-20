Szijjártó Péter: Magyarország nem küld katonákat a Közel-Keletre + videó

Az Egyesült Államok nem kért segítséget Magyarországtól, mi pedig nem is küldünk katonákat a Közel-Keletre, erről Orbán Viktor miniszterelnök is világosan beszélt – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint
a tárcavezető hazugsággal vádolta meg az ügyben Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és leszögezte: Magyarország nem küld katonákat a Közel-Keletre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!