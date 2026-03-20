Orbán Viktor: Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk, sem Brüsszellel, sem Zelenszkijjel + videó

A miniszterelnök szentendrei beszédében világossá tette, hogy amíg Ukrajna nem engedi át a Magyarország számára már kifizetett olajat, addig Magyarország semmilyen olyan brüsszeli döntést nem támogat, amely Ukrajna érdekét szolgálja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 21:40
Szentendre, 2026. március 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának szentendrei állomásán, a Fő téren 2026. március 20-án. MTI/Fischer Zoltán
Orbán Viktor kampánykörútjának szentendrei állomásán arról beszélt, hogy a magyarok szeretnek világosan fogalmazni, ezért ő is egyértelművé tette: ha van ukrán olajblokád, akkor lesz magyar hitelvétó.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy

 akárhány európai uniós vezető is követeli ennek az ellenkezőjét, amíg Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nem adja meg Magyarországnak azt, ami jár, és amíg Ukrajna nem engedi át a már kifizetett olajat a területén,

 addig semmilyen, Ukrajna érdekét szolgáló döntést nem fog támogatni Brüsszelben.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy zsarolás és fenyegetés terhe alatt Magyarország nem tárgyal és nem egyezkedik.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szentendrén folytatódott pénteken Orbán Viktor országjárása. A kormányfő kampánykörútja hatalmas siker, ugyanis az eddigi három helyszínen óriási tömeg hallgatta a beszédét, és természetesen Szentendrén is zsúfolásig megtelt a Fő tér a miniszterelnök beszédére.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának szentendrei állomásán, a Fő téren 2026. március 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
