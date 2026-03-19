Kilencvenéves az első és egyben legdögösebb Bond-lány, Ursula Andress

Ursula Andress a svájci Ostermundigenben született 1936-ban. Az országból politikai okokból kiutasított német diplomata apja eltűnt a második világháborúban, ő nagyapjánál, annak berni kertészetében dolgozva nőtt fel. Tizenhat évesen Párizsba ment táncot, rajzot és szobrászatot tanulni. Ezt követően Rómába költözött, ahol eleinte különböző munkákat vállalt, dolgozott dadusként és fotómodellként is.

Ursula Andress megérkezik Hollywoodba

Hamarosan kapcsolatba került a felső tízezer fényűző világával, amelyet Fellini Az édes élet című filmje is megörökített. Ebben az időszakban, egy partin ismerkedett meg egy producerrel, aki elhívta készülő filmje próbafelvételére. A filmvásznon 1954-ben, az Egy amerikai Rómában című alkotásban debütált, amit több mint hatvan produkció követett. 1955-ben Marlon Brando ajánlotta be a Paramount filmstúdióhoz. Első amerikai filmszerepét hiányos angoltudása miatt vissza kellett adnia, a legfontosabbat azonban elérte: megérkezett Hollywoodba.

Az ikonikus fehér bikini

Az áttörést az 1962-ben bemutatott Dr. No című, első James Bond film hozta meg a számára, az első Bond-lányt, Honey Rydert alakította. A filmben a tengerből sétált ki a partra, kezében kagylók, csípőjén széles öv tőrhüvellyel, az azóta ikonikussá vált fehér bikinijében.

A jelenetet látva a férfiközönség a mozikban kurjongatni kezdett. A jelenet a Channel 4 brit tévécsatorna felmérése szerint minden idők „legszexisebb” epizódja, Andress pedig

minden idők legszebb Bond-lánya.

A film Golden Globe-díjat hozott a gyönyörű színésznőnek 1964-ben. A híres fürdőruhát, amelynek – a színésznő állítása szerint – egész karrierjét köszönhette, csaknem negyven évvel később méregdrágán vette meg a Planet Hollywood étteremlánc egyik alapítója, és egyik éttermében ki is állította. A kultikus ruhadarabot 2020-ban ismét megpróbálták elárverezni, de talán a magas, 300 ezer dolláros kikiáltási ár miatt nem talált új vevőre.

Színészlegendák társaságában

Nem túl meglepő módon Andress a továbbiakban is csábító nőket alakított. Együtt lépett kamera elé Frank Sinatrával és Dean Martinnal, partnere volt Elvis Presleynek, Marcello Mastroianninak – ezeknél a szerepeknél is híresebbé tették azonban a Playboyban megjelent aktfotói 1965-ben. Fellépett vígjátékokban és vadnyugati filmekben is, játszott Charles Bronsonnal, Alain Delonnal és Laurence Olivier-vel, első sikerét azonban már nem tudta megismételni.