Kilencvenéves az első és egyben legdögösebb Bond-lány, Ursula Andress

Ma ünnepli kilencvenedik születésnapját az első és egyben egyik legdögösebb Bond-lány. Ursula Andress Golden Globe-díjas svájci színésznőt köszöntjük összeállításunkkal.

2026. 03. 19. 7:23
Ursula Andress az ikonikus fehér bikiniben Forrás: MGM
Ursula Andress a svájci Ostermundigenben született 1936-ban. Az országból politikai okokból kiutasított német diplomata apja eltűnt a második világháborúban, ő nagyapjánál, annak berni kertészetében dolgozva nőtt fel. Tizenhat évesen Párizsba ment táncot, rajzot és szobrászatot tanulni. Ezt követően Rómába költözött, ahol eleinte különböző munkákat vállalt, dolgozott dadusként és fotómodellként is. 

Ursula Andress megőrjítette a férfiakat (Forrás: walterfilm.com)

Ursula Andress megérkezik Hollywoodba

Hamarosan kapcsolatba került a felső tízezer fényűző világával, amelyet Fellini Az édes élet című filmje is megörökített. Ebben az időszakban, egy partin ismerkedett meg egy producerrel, aki elhívta készülő filmje próbafelvételére. A filmvásznon 1954-ben, az Egy amerikai Rómában című alkotásban debütált, amit több mint hatvan produkció követett. 1955-ben Marlon Brando ajánlotta be a Paramount filmstúdióhoz. Első amerikai filmszerepét hiányos angoltudása miatt vissza kellett adnia, a legfontosabbat azonban elérte: megérkezett Hollywoodba.

Az ikonikus fehér bikini

Az első Bond lány (Forrás: MGM)

 

 

Az áttörést az 1962-ben bemutatott Dr. No című, első James Bond film hozta meg a számára, az első Bond-lányt, Honey Rydert alakította. A filmben a tengerből sétált ki a partra, kezében kagylók, csípőjén széles öv tőrhüvellyel, az azóta ikonikussá vált fehér bikinijében. 

A jelenetet látva a férfiközönség a mozikban kurjongatni kezdett. A jelenet a Channel 4 brit tévécsatorna felmérése szerint minden idők „legszexisebb” epizódja, Andress pedig 

minden idők legszebb Bond-lánya. 

A film Golden Globe-díjat hozott a gyönyörű színésznőnek 1964-ben. A híres fürdőruhát, amelynek – a színésznő állítása szerint – egész karrierjét köszönhette, csaknem negyven évvel később méregdrágán vette meg a Planet Hollywood étteremlánc egyik alapítója, és egyik éttermében ki is állította. A kultikus ruhadarabot 2020-ban ismét megpróbálták elárverezni, de talán a magas, 300 ezer dolláros kikiáltási ár miatt nem talált új vevőre.

Ursula Andress Aphroditéként a Titánok harca című kalandfilmben (Forrás: Metro-Goldwyn-Mayer)

Színészlegendák társaságában

Nem túl meglepő módon Andress a továbbiakban is csábító nőket alakított. Együtt lépett kamera elé Frank Sinatrával és Dean Martinnal, partnere volt Elvis Presleynek, Marcello Mastroianninak – ezeknél a szerepeknél is híresebbé tették azonban a Playboyban megjelent aktfotói 1965-ben. Fellépett vígjátékokban és vadnyugati filmekben is, játszott Charles Bronsonnal, Alain Delonnal és Laurence Olivier-vel, első sikerét azonban már nem tudta megismételni.

Elvis Presley-vel az Acapulcói kalandban (1963), Fotó: Getty Images

Andress, akit még hatvanévesen is megkörnyékezett a Playboy, hírnevét legalább annyira köszönhette szerelmi ügyeinek, mint színészi teljesítményének. Élettársa volt James Dean, Ryan O'Neal és Jean-Paul Belmondo, kilenc évig volt férje az amerikai filmszínész John Derek. Negyvennégy éves volt, amikor Harry Hamlin filmszínésszel folytatott kapcsolatából megszületett egyetlen gyermeke, Dimitri Alexander, aki később szintén színészi pályára lépett. Az Empire magazin 1995-ben a filmtörténet száz legerotikusabb csillaga közé választotta.

Egészségügyi problémák

Az utóbbi években súlyos csontritkulás keseríti meg az életét. Orvosai 2000-ben diagnosztizálták a betegséget, amelyet évekig figyelmen kívül hagyott. Mivel semmilyen megelőző intézkedést nem tett, állapota tovább romlott, mára csontjai üvegszerűen törékennyé váltak, ezután a reflektorfényből hátrébb lépve a nőket fenyegető csontritkulásról tartott előadásokat. Utoljára 2005-ben vállalt filmszerepet. 2017-ben eladta Beverly Hills-i házát, idejét olaszországi és svájci otthona között osztja meg.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
