Kocsis Máté klasszikus ételt készít karácsonykor + videó

Karácsonykor hagyományos halételek kerülnek az ünnepi asztalra – mondta Kocsis Máté közösségi oldalára feltett videójában egy kérdésre.

A Fidesz frakcióvezetője elárulta:

a halászlét minden évben ő maga készíti.

– Ehhez ragaszkodom is, és mindig nagy mennyiségben főzök, mert nemcsak a családot, hanem a baráti kört is én látom el halászlével – tette hozzá. Kocsis Máté szerint a menü része a rántott hal és a köret is, vagyis a klasszikus karácsonyi fogások nem maradnak el.