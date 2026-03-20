Andrej Babis: Nem zárható ki a szándékos gyújtogatás, köze lehet Gázához

Ahogy arról beszámoltunk, tűz keletkezett egy pardubicei ipari csarnokban Csehországban, az ügyet a hatóságok terrortámadásként vizsgálják. Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint a rendelkezésre álló információk különösen súlyosak, mivel nem zárható ki a szándékos gyújtogatás, amely akár a gázai konfliktussal is összefüggésbe hozható.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 19:08
Andrej Babis, aki a CPAC budapesti rendezvényére tartott, Budapesttől mintegy egy órányira visszafordult Forrás: AFP
A csehországi Pardubicében egy ipari csarnokban keletkezett tűzesetet a hatóságok terrorcselekmény gyanújával is vizsgálják – írja Andrej Babis a Facebook-oldalán. A kormányfő közlése szerint a történtek kapcsán már a reggeli óráktól folyamatos egyeztetést folytat a belügyminiszterrel, valamint a biztonsági és információs szolgálat (BIS) vezetőjével.

Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA)

Andrej Babis arról is beszámolt, hogy az eddig rendelkezésre álló információk alapján összehívta az állambiztonsági tanács ülését, amelyet 18 órakor tartanak meg. Hozzátette: a tanácskozást követően a lakosságot is tájékoztatják a fejleményekről.

„A tűzesettel kapcsolatos új információk különösen súlyosak, mivel felmerült, hogy az eset szándékos gyújtogatás lehet, amely akár a gázai konfliktussal is összefüggésbe hozható” – írta a miniszterelnök egy korábbi bejegyzésében, amiről a hirado.hu számolt be.

Kiemelte továbbá, hogy intenzív nyomozás zajlik, a belügyminiszter pedig a biztonsági szolgálatokkal együttműködve vizsgálja az ügyet. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a tűz keletkezésének okáról, a vizsgálat jelenleg is több lehetséges irányban folyik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
