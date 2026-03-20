A csehországi Pardubicében egy ipari csarnokban keletkezett tűzesetet a hatóságok terrorcselekmény gyanújával is vizsgálják – írja Andrej Babis a Facebook-oldalán. A kormányfő közlése szerint a történtek kapcsán már a reggeli óráktól folyamatos egyeztetést folytat a belügyminiszterrel, valamint a biztonsági és információs szolgálat (BIS) vezetőjével.
Andrej Babis: Nem zárható ki a szándékos gyújtogatás, köze lehet Gázához
Ahogy arról beszámoltunk, tűz keletkezett egy pardubicei ipari csarnokban Csehországban, az ügyet a hatóságok terrortámadásként vizsgálják. Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint a rendelkezésre álló információk különösen súlyosak, mivel nem zárható ki a szándékos gyújtogatás, amely akár a gázai konfliktussal is összefüggésbe hozható.
Andrej Babis arról is beszámolt, hogy az eddig rendelkezésre álló információk alapján összehívta az állambiztonsági tanács ülését, amelyet 18 órakor tartanak meg. Hozzátette: a tanácskozást követően a lakosságot is tájékoztatják a fejleményekről.
„A tűzesettel kapcsolatos új információk különösen súlyosak, mivel felmerült, hogy az eset szándékos gyújtogatás lehet, amely akár a gázai konfliktussal is összefüggésbe hozható" – írta a miniszterelnök egy korábbi bejegyzésében, amiről a hirado.hu számolt be.
További Külföld híreink
Kiemelte továbbá, hogy intenzív nyomozás zajlik, a belügyminiszter pedig a biztonsági szolgálatokkal együttműködve vizsgálja az ügyet. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a tűz keletkezésének okáról, a vizsgálat jelenleg is több lehetséges irányban folyik.
Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)
