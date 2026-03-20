Andrej Babis: Nem zárható ki a szándékos gyújtogatás, köze lehet Gázához

A csehországi Pardubicében egy ipari csarnokban keletkezett tűzesetet a hatóságok terrorcselekmény gyanújával is vizsgálják – írja Andrej Babis a Facebook-oldalán. A kormányfő közlése szerint a történtek kapcsán már a reggeli óráktól folyamatos egyeztetést folytat a belügyminiszterrel, valamint a biztonsági és információs szolgálat (BIS) vezetőjével.

