Újabb részletek derültek ki az izraeli fegyvergyár elleni támadásról

A történtek a Zbrojovka LPP Holding fegyvergyártó vállalat egyik telephelyét érintették. A társaság korábban arról számolt be, hogy pardubicei üzemében az izraeli Elbit Systemsszel közösen drónfejlesztési és -gyártási tevékenységet indít.

A támadás során személyi sérülés nem történt. Az elkövetők a gyújtogatásról készült felvételeket saját Telegram-csatornájukon tették közzé, ahol ideológiai indoklást is adtak tettükre, és az izraeli hadiipart, valamint annak működését bírálták.

Lubomír Metnar az esetet feltételezett terrorcselekményként kezeli, a belügyi válságstáb pedig 14 órára ült össze. Eközben Andrej Babis a CPAC rendezvényre tartott, azonban Budapesttől mintegy egyórányi távolságra visszafordult a történtek miatt.

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy egyes értékelések az eddigi egyik legsúlyosabb ilyen jellegű cselekményként beszélnek a támadásról Csehországban.