Pénteken a reggeli órákban tűz ütött ki Pardubice peremén, egy ipari övezetben található raktárépületben. A cseh rendőrség később, a délutáni órákban közölte: a gyújtogatásért egy palesztinpárti, földalatti csoport, a Földrengés Frakció (Earthquake Faction) vállalta a felelősséget. A történtekre reagálva Lubomír Metnar haladéktalanul összehívta a minisztérium válságkezelő egységét.
Újabb részletek derültek ki az izraeli fegyvergyár elleni támadásról
Csehországban egy radikális Izrael-ellenes csoport vállalta a felelősséget a pardubicei fegyvergyár telephelyén történt gyújtogatásért, amelyet a hatóságok terrorcselekményként vizsgálnak. A támadás nem járt személyi sérüléssel, ugyanakkor a belügyminiszter válságstábot hívott össze, miközben az ügy súlyossága miatt kiemelt figyelmet kap az országban.
A történtek a Zbrojovka LPP Holding fegyvergyártó vállalat egyik telephelyét érintették. A társaság korábban arról számolt be, hogy pardubicei üzemében az izraeli Elbit Systemsszel közösen drónfejlesztési és -gyártási tevékenységet indít.
A támadás során személyi sérülés nem történt. Az elkövetők a gyújtogatásról készült felvételeket saját Telegram-csatornájukon tették közzé, ahol ideológiai indoklást is adtak tettükre, és az izraeli hadiipart, valamint annak működését bírálták.
Lubomír Metnar az esetet feltételezett terrorcselekményként kezeli, a belügyi válságstáb pedig 14 órára ült össze. Eközben Andrej Babis a CPAC rendezvényre tartott, azonban Budapesttől mintegy egyórányi távolságra visszafordult a történtek miatt.
Az ügy súlyosságát jelzi, hogy egyes értékelések az eddigi egyik legsúlyosabb ilyen jellegű cselekményként beszélnek a támadásról Csehországban.
A Visegrád 24 videót közölt a terrorcselekményről
Példátlan támadás Csehországban
Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy leégett egy cseh fegyvergyár, az ügyben a hatóságok nyomozást indítottak, és nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét sem. A támadásért egy radikális csoport vállalta a felelősséget, miközben a háttérben a közel-keleti konfliktusokhoz köthető feszültségek is felerősödnek – az ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.
Nyomozás indult, terrorista szálat is vizsgálnak
A cseh rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, és közölték: egyelőre minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve a terrorcselekmény gyanúját is. A hatóságok jelenleg is keresik az elkövetőket.
A támadásért egy magát „Földrengés Frakciónak” nevező csoport vállalta a felelősséget egy üzenetben. A közlésük szerint a létesítmény kulcsszerepet játszik az izraeli fegyvergyártás európai működésében.
A csoport nyíltan fenyegető hangvételű közleményben jelezte: céljuk az, hogy fellépjenek azok ellen az eszközök ellen, amelyek szerintük hozzájárulnak a fegyveres konfliktusokhoz.
Borítókép: A leégett fegyverraktár Csehországban (Fotó: AFP)
