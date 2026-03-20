Rendkívüli

Szentendrén is hatalmas a tömeg Orbán Viktor folytatódó országjárásán – Kövesse nálunk élőben! + videó

Újabb részletek derültek ki az izraeli fegyvergyár elleni támadásról

Csehországban egy radikális Izrael-ellenes csoport vállalta a felelősséget a pardubicei fegyvergyár telephelyén történt gyújtogatásért, amelyet a hatóságok terrorcselekményként vizsgálnak. A támadás nem járt személyi sérüléssel, ugyanakkor a belügyminiszter válságstábot hívott össze, miközben az ügy súlyossága miatt kiemelt figyelmet kap az országban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 17:45
A leégett fegyverraktár Csehországban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénteken a reggeli órákban tűz ütött ki Pardubice peremén, egy ipari övezetben található raktárépületben. A cseh rendőrség később, a délutáni órákban közölte: a gyújtogatásért egy palesztinpárti, földalatti csoport, a Földrengés Frakció (Earthquake Faction) vállalta a felelősséget. A történtekre reagálva Lubomír Metnar haladéktalanul összehívta a minisztérium válságkezelő egységét.

A cseh rendőrség terrortámadásként vizsgálja a fegyvergyárban kitört tüzet (Fotó: AFP)

A történtek a Zbrojovka LPP Holding fegyvergyártó vállalat egyik telephelyét érintették. A társaság korábban arról számolt be, hogy pardubicei üzemében az izraeli Elbit Systemsszel közösen drónfejlesztési és -gyártási tevékenységet indít.

A támadás során személyi sérülés nem történt. Az elkövetők a gyújtogatásról készült felvételeket saját Telegram-csatornájukon tették közzé, ahol ideológiai indoklást is adtak tettükre, és az izraeli hadiipart, valamint annak működését bírálták.

Lubomír Metnar az esetet feltételezett terrorcselekményként kezeli, a belügyi válságstáb pedig 14 órára ült össze. Eközben Andrej Babis a CPAC rendezvényre tartott, azonban Budapesttől mintegy egyórányi távolságra visszafordult a történtek miatt.

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy egyes értékelések az eddigi egyik legsúlyosabb ilyen jellegű cselekményként beszélnek a támadásról Csehországban.

Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy leégett egy cseh fegyvergyár, az ügyben a hatóságok nyomozást indítottak, és nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét sem. A támadásért egy radikális csoport vállalta a felelősséget, miközben a háttérben a közel-keleti konfliktusokhoz köthető feszültségek is felerősödnek – az ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.

Tűzoltók és nyomozók vizsgálják a cseh fegyvergyártó LPP Holding tulajdonában lévő, 2026. március 20-án leégett gyár helyszínét  (Fotó: AFP)

Nyomozás indult, terrorista szálat is vizsgálnak

A cseh rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, és közölték: egyelőre minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve a terrorcselekmény gyanúját is. A hatóságok jelenleg is keresik az elkövetőket.

A támadásért egy magát „Földrengés Frakciónak” nevező csoport vállalta a felelősséget egy üzenetben. A közlésük szerint a létesítmény kulcsszerepet játszik az izraeli fegyvergyártás európai működésében.

A csoport nyíltan fenyegető hangvételű közleményben jelezte: céljuk az, hogy fellépjenek azok ellen az eszközök ellen, amelyek szerintük hozzájárulnak a fegyveres konfliktusokhoz.

Borítókép: A leégett fegyverraktár Csehországban (Fotó: AFP)

add-square Támadás egy csehországi fegyvergyár ellen

Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó

Támadás egy csehországi fegyvergyár ellen 5 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekCsehország

Már Csehországban is…

Bayer Zsolt avatarja

Senki nincs biztonságban?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
