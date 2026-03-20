Újabb beismerés: Kijev Orbán Viktor meggyengítésére játszik

Mikola Janovics Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint Ukrajna nyilvánvaló okokból akadályozza a Barátság kőolajvezeték újranyitását. A Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a cél a benzinhiány előidézése és a magyarországi finomítók működésének megbénítása. Mivel hamarosan választások lesznek Magyarországon, a kijevi rezsim fő feladata, hogy gazdasági és társadalmi feszültséget generáljon, és ezzel problémát okozzon Orbán Viktornak és pártjának – magyarázta. Egyértelmű, hogy Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök Magyar Péter személyében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 12:38
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Mikola Janovics Azarov a Facebookon arra hívta fel a figyelmet, hogy mintegy egy hónap múlva választások lesznek Magyarországon, a kijevi rezsimnek pedig problémát kell okozni Orbán Viktornak és pártjának. A volt ukrán miniszterelnök azt is kifejtette, hogyan kell ezt csinálni. 

Hogyan kell ezt csinálni? Például benzinhiányt kell előidézni, mivel a magyarországi finomítók üzemanyag-előállításához és a piaci ellátáshoz elengedhetetlen a kőolaj.

Szerinte a kijevi rezsim fő feladata, hogy problémát okozzon Orbán Viktornak.

Ezért akadályozza a kijevi rezsim a Barátság vezeték helyreállítását

– magyarázta.

Az ukrajnai háború árát az emberek a saját bőrükön érzik. Hiába látjuk, tapasztaljuk nap mint nap, hogy egyre félelmetesebb időket élünk, egyesek nem törődnek a veszéllyel. Brüsszel nem a béke felé mozdul, hanem újabb pénzügyi és katonai támogatásokkal tartaná fenn a háborút. 

Ezt a magyar kormány következetesen ellenzi, ezért Zelenszkij és a brüsszeli elit egyre inkább Magyar Péterben látja azt a szereplőt, aki kész lenne jóváhagyni a további támogatásokat. 

A kijevi vezetésnek létkérdés a pénzügyi stabilitás fenntartása, a következő, kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt azonban Magyarország az ukrán olajblokád miatt blokkolja

Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt Brüsszelben csütörtökön, azonban nem jártak sikerrel. A hírek szerint a teremben komoly feszültség alakult ki, de 

a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásgyakorlásnak. 

Kijevben és Brüsszelben is abban reménykednek, hogy ha Orbán Viktor elveszíti a választásokat, Magyar Péter majd hajlandó lesz jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó kölcsönt. Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja februárban, az orosz–ukrán konfliktus negyedik évfordulójához közeledve állásfoglalásra irányuló indítványt adott be. 

A dokumentum több pontjában felfedezhető az ukrajnai háború további támogatására tett hitvallás.

Nem véletlenül jelent meg az ukrán zászló a tiszások március 15-i felvonulásán sem: a párt EP-képviselői Manfred Weber kérésére már korábban is egyértelművé tették az elkötelezettségüket az ukrán ügy mellett Brüsszelben. Daniel Freund március 15-én a tiszás rendezvényen azt is elmondta, hogy Magyar Péter minden pénzügyi és katonai segítséget megadna Ukrajnának. Ezt Hidvéghi Balázs sem hagyta szó nélkül, szerinte 

ez az összejátszás nagyon veszélyes, és sokba kerülhet a magyaroknak.

Látványosan sokat foglalkoznak Magyar Péterrel

Az ukrán politikai és médiakörök egy ideje látványosan foglalkoznak Magyar Péterrel. A Tisza Párt elnöke az elmúlt hónapokban rendszeresen szerepelt az ukrán médiában, ahol több megszólaló is kedvezően beszélt róla. Korábban például Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője párhuzamot vont Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedése között. Egy népszerű ukrán podcast műsorban is nyíltan dicsérték Magyar Pétert, és sok sikert kívántak neki a közelgő választásokra. A műsorvezetők szerint ő Zelenszkij oldalán áll.

Magyar Péter embere, Barabás Zoltán pedig rögtön az ukrán fegyveresek segítségére sietett, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort: a férfi megosztotta a miniszterelnök lakcímét a közösségi oldalán, hogy az ukránoknak könnyű dolguk legyen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
