Mikola Janovics Azarov a Facebookon arra hívta fel a figyelmet, hogy mintegy egy hónap múlva választások lesznek Magyarországon, a kijevi rezsimnek pedig problémát kell okozni Orbán Viktornak és pártjának. A volt ukrán miniszterelnök azt is kifejtette, hogyan kell ezt csinálni.
Hogyan kell ezt csinálni? Például benzinhiányt kell előidézni, mivel a magyarországi finomítók üzemanyag-előállításához és a piaci ellátáshoz elengedhetetlen a kőolaj.
Szerinte a kijevi rezsim fő feladata, hogy problémát okozzon Orbán Viktornak.
Ezért akadályozza a kijevi rezsim a Barátság vezeték helyreállítását
– magyarázta.
