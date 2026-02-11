Egy ukrán elemző kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek + videó

Szerhij Szidorenko a videóban arról beszélt, hogy az Európai Bizottság és a teljes brüsszeli politikai közeg abban érdekelt, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, és lendületben maradjanak a csatlakozási tárgyalások. Éppen ezért arra számít, hogy Magyar Péterrel még a legkényesebb ügyekben is meg fogják találni a közös hangot.

Szerhij Szidorenko ukrán elemző most nyíltan kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Fotó: AFP

Az ukrán elemző a videóban úgy fogalmazott: az Európai Bizottság, az egész brüsszeli buborék, mondjuk úgy, az egész brüsszeli elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna menjen az Európai Unióba, hogy folyjanak a csatlakozási tárgyalások.