Érkezik a tavaszi szünet, persze nem a már jól ismert formában. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy szerdán tíz vármegyére csaphat le zivatar, sőt a HungaroMet.hu azt írja, jégesőre is számíthatnak, akik éppen a Dunántúlon élnek. Mutatjuk is, hogy egészen pontosan hol kell zivatarveszélyre számítani.
Hamarosan jégesővel tarkított zivatarok csapnak le tíz vármegyében, mutatjuk a térképet
Órákat sem kell várni a meteorológusok szerint.
A szöveges figyelmeztetésben azt írják, a déli, kora délutáni óráktól előbb főként az Észak-Dunántúlon, később a Dunántúl délebbi részein is előfordulhatnak zivatarok az esti órákig. A környezetükben apró szemű jég, esetleg szélerősödés is előfordulhat.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!
Lapunk élőben számol be az elhangzottakról.
Őskrokodil koponyájára bukkantak a Bakonyban
A lelet alapján a tudósok képesek voltak rekostruálni az állat teljes alakját.
Lázár János: Magyar Péternek a hatalom és Ukrajna mindennél fontosabb
A Tisza Párt elnökének tettei veszélyt jelentenek a magyar családokra.
A kórházból tűnt el Sándor, azóta se dolgozni, se haza nem ment
Lassan két hete, hogy semmit nem tudni róla.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!
Lapunk élőben számol be az elhangzottakról.
Őskrokodil koponyájára bukkantak a Bakonyban
A lelet alapján a tudósok képesek voltak rekostruálni az állat teljes alakját.
Lázár János: Magyar Péternek a hatalom és Ukrajna mindennél fontosabb
A Tisza Párt elnökének tettei veszélyt jelentenek a magyar családokra.
A kórházból tűnt el Sándor, azóta se dolgozni, se haza nem ment
Lassan két hete, hogy semmit nem tudni róla.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!