Hamarosan jégesővel tarkított zivatarok csapnak le tíz vármegyében, mutatjuk a térképet

Érkezik a tavaszi szünet, persze nem a már jól ismert formában. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy szerdán tíz vármegyére csaphat le zivatar, sőt a HungaroMet.hu azt írja, jégesőre is számíthatnak, akik éppen a Dunántúlon élnek. Mutatjuk is, hogy egészen pontosan hol kell zivatarveszélyre számítani.