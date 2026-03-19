Magyar Péter embere Zelenszkij fenyegetése után is az ukránoknak asszisztál: közzétette Orbán Viktor címét

Magyar Péter embere, Barabás Zoltán rögtön az ukrán fegyveresek segítségére sietett, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort: a férfi megosztotta a miniszterelnök lakcímét a közösségi oldalán, hogy „az ukránoknak könnyű dolguk legyen” – írja a Mandiner.

A lap szerint

ez is egy újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt összejátszik az ukránokkal, és immár a kormányfő megtámadásához is segítséget nyújtanak.

Barabás Zoltán a Tisza képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében. Tárkányi Zsolttal, a párt sajtófőnökével mindketten Hajdú-Bihar 1-es választókörzetében várták a szavazatokat. A szavazást végül Tárkányi nyerte, aki a közelmúltban antiszemita botrány miatt vált országosan ismertté.

Ahogy arról beszámoltunk, a Mandiner érdekes dolgokat tudott meg Barabás Zoltánról. A lap információi szerint

ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, sőt ott rejtegették a gyilkossághoz használt fegyvereiket is.

Felidézték, 2009-ben négy debreceni férfi az ország több pontján is rajtaütéseket hajtott végre romák lakta településrészeken. Összesen hat embert végeztek ki kegyetlen módon. Végül 2009 augusztusában csaptak le rájuk a kommandósok az akkor Perényi 1 nevű szórakozóhelyen. A négy elkövetőből hárman tényleges életfogytiglant kaptak, negyedik társuk 13 évet ült börtönben.

