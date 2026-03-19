tisza párttiszaorbán viktorMagyar Péter

Magyar Péter embere Zelenszkij fenyegetése után is az ukránoknak asszisztál: közzétette Orbán Viktor címét

Barabás Zoltán az ukránok segítségére sietett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 13:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter embere, Barabás Zoltán rögtön az ukrán fegyveresek segítségére sietett, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort: a férfi megosztotta a miniszterelnök lakcímét a közösségi oldalán, hogy „az ukránoknak könnyű dolguk legyen” – írja a Mandiner.

Forrás: Facebook

A lap szerint

ez is egy újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt összejátszik az ukránokkal, és immár a kormányfő megtámadásához is segítséget nyújtanak.

Barabás Zoltán a Tisza képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében. Tárkányi Zsolttal, a párt sajtófőnökével mindketten Hajdú-Bihar 1-es választókörzetében várták a szavazatokat. A szavazást végül Tárkányi nyerte, aki a közelmúltban antiszemita botrány miatt vált országosan ismertté.

Ahogy arról beszámoltunk, a Mandiner érdekes dolgokat tudott meg Barabás Zoltánról. A lap információi szerint

ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, sőt ott rejtegették a gyilkossághoz használt fegyvereiket is.

Felidézték, 2009-ben négy debreceni férfi az ország több pontján is rajtaütéseket hajtott végre romák lakta településrészeken. Összesen hat embert végeztek ki kegyetlen módon. Végül 2009 augusztusában csaptak le rájuk a kommandósok az akkor Perényi 1 nevű szórakozóhelyen. A négy elkövetőből hárman tényleges életfogytiglant kaptak, negyedik társuk 13 évet ült börtönben.

Borítókép: Barabás Zoltán (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu