Menczer Tamás sokatmondó felvételt osztott meg közösségi média felületén. A kommunikációs igazgató szerint Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke nyíltan beismerte azt, amit eddig is sejteni lehetett: Magyar Péter Ukrajnáért harcol.
Weber színt vallott: Magyar Péter Ukrajnáért harcol
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója olyan videót közölt, amit szerinte mindenkinek látnia kell. Menczer Tamás hívta fel a figyelmet Manfred Weber Brüsszelben tett elképesztő kijelentésére Magyar Péterrel kapcsolatban, miközben Orbán Viktor épp a magyar érdekeket védi az ukrán zsarolással szemben.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ezután hozzátette, hogy Orbán Viktor eközben a magyar érdekek védelmében szállt harcba Brüsszelben az ukrán zsarolással és folyamatos fenyegetésekkel szemben.
A Menczer Tamás által megosztott videóban a következő mondatok hangzanak el Manfred Webertől:
Ismételten meg kell erősítenünk, hogy az Európai Unió Ukrajna mellett áll. Az EPP a frontvonalban van. Emlékszem arra, amit Donald Tusk tett Lengyelországban és arra, amit Magyar Péter tesz Magyarországon. Harcolunk és biztos vagyok benne, hogy győzni fogunk
– mondta Manfred Weber.
Majd Menczer Tamás ezekkel a szavakkal zárja bejegyzését:
Válassz! Szuverén magyar út Orbán Viktorral vagy Brüsszel által irányított ukránbarát tiszás bábkormány? Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!
– jelentette ki a kommunikációs igazgató.
