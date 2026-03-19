Menczer TamásBrüsszelManfred WeberMagyar Péter

Weber színt vallott: Magyar Péter Ukrajnáért harcol

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója olyan videót közölt, amit szerinte mindenkinek látnia kell. Menczer Tamás hívta fel a figyelmet Manfred Weber Brüsszelben tett elképesztő kijelentésére Magyar Péterrel kapcsolatban, miközben Orbán Viktor épp a magyar érdekeket védi az ukrán zsarolással szemben.

2026. 03. 19. 12:19
Magyar Péter és Manfed Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfed Weber (Fotó: AFP)
Menczer Tamás sokatmondó felvételt osztott meg közösségi média felületén. A kommunikációs igazgató szerint Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke nyíltan beismerte azt, amit eddig is sejteni lehetett: Magyar Péter Ukrajnáért harcol.

Menczer Tamás: Weber elmondta, hogy Magyar Péter Ukrajnáért harcol!
Menczer Tamás: Weber elmondta, hogy Magyar Péter Ukrajnáért harcol!

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ezután hozzátette, hogy Orbán Viktor eközben a magyar érdekek védelmében szállt harcba Brüsszelben az ukrán zsarolással és folyamatos fenyegetésekkel szemben. 

A Menczer Tamás által megosztott videóban a következő mondatok hangzanak el Manfred Webertől: 

Ismételten meg kell erősítenünk, hogy az Európai Unió Ukrajna mellett áll. Az EPP a frontvonalban van. Emlékszem arra, amit Donald Tusk tett Lengyelországban és arra, amit Magyar Péter tesz Magyarországon. Harcolunk és biztos vagyok benne, hogy győzni fogunk

– mondta Manfred Weber.

Majd Menczer Tamás ezekkel a szavakkal zárja bejegyzését: 

Válassz! Szuverén magyar út Orbán Viktorral vagy Brüsszel által irányított ukránbarát tiszás bábkormány? Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!

– jelentette ki a kommunikációs igazgató.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu