Rendkívüli

Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026UkrajnaTisza PártOrbán ViktorMagyar Péter

Ukrajnában Magyar Pétert várják győztesnek

Ukrajna Magyar Péter győzelmében bízik a magyarországi választások kapcsán: Kijev szerint egy esetleges kormányváltás ukránbarát politikát hozhatna, s feloldhatná az Ukrajnának szánt uniós támogatások blokkolását. A Tisza Párt vezetője több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel, Kijevben az orosz–ukrán háború hősei előtt, az ukrán hősök falánál is pózolt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 7:27
Magyar Péter az orosz-ukrán háború hősei előtt pózol Ukrajnában (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Április 12-én parlamenti választásokat tartanak Magyarországon, ahol a fő verseny Orbán Viktor és Magyar Péter között zajlik. Ukrajna abban bízik, hogy Magyar Péter győzelme javíthat a két ország kapcsolatán, s ukránbarát politika lesz Budapesten – írja a 24 TV ukrán csatorna.

szavazás, választás
Magyar Péter győzelmét várják az ukránok

A választás véget vethet Orbán Viktor 16 éves kormányzásának, ami hatással lehet az Ukrajnának szánt uniós támogatásokra és az EU-csatlakozás ügyére. Az elmúlt hónapokban Orbán blokkolta az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat és az Oroszország elleni szankciókat, miközben erősödött az Ukrajna-ellenes hangulat Magyarországon – írja a The Kyiv Independent.

Mindeközben az Egyesült Államok jelenlegi vezetése nyíltan támogatja Orbán Viktort. 

Ukrajnában Magyar Péter győzelmére számítanak, mert ez javíthatná az Ukrajnának szánt uniós támogatások és az együttműködés esélyeit. Magyar Péter kampányában főként belpolitikai kérdésekre koncentrált, a külpolitikát illetően visszafogott maradt, eltitkolta valódi terveit. Szakértők szerint győzelme esetén Magyarország várhatóan közelebb kerülne az EU Ukrajna-politikájához, és elfogadná a brüsszeli terveket – írja az ukrán nyelvű sajtó.

Egy politikai elemző a 24-es csatornának arról beszélt, hogy Ukrajna nem lenne elégedett Orbán győzelmével. Ugyanakkor ha Magyar Péter kerülne hatalomra, lehetőség nyílhatna az ukrán–magyar kapcsolatok új alapokra helyezésére.

Magyar Péter feloldhatja az Ukrajnának szánt támogatások blokkolását.

A szakértő szerint addigra Kijev helyreállíthatja a Barátság kőolajvezetéket is, ami szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy javuljanak az ukrán–magyar kapcsolatok.

Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy Magyar Péter az utóbbi időben rendszeres kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Magyar Péter az orosz–ukrán háború hősei előtt pózol Ukrajnában (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Ez fogja eldönteni a választást, nincs mese, lépnünk kell!

Felhévizy Félix avatarja

Mi vagyunk a többség, mutassuk meg!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
