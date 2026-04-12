Ukrajnában Magyar Pétert várják győztesnek

A választás véget vethet Orbán Viktor 16 éves kormányzásának, ami hatással lehet az Ukrajnának szánt uniós támogatásokra és az EU-csatlakozás ügyére. Az elmúlt hónapokban Orbán blokkolta az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat és az Oroszország elleni szankciókat, miközben erősödött az Ukrajna-ellenes hangulat Magyarországon – írja a The Kyiv Independent.

Mindeközben az Egyesült Államok jelenlegi vezetése nyíltan támogatja Orbán Viktort.

Ukrajnában Magyar Péter győzelmére számítanak

Ukrajnában Magyar Péter győzelmére számítanak, mert ez javíthatná az Ukrajnának szánt uniós támogatások és az együttműködés esélyeit. Magyar Péter kampányában főként belpolitikai kérdésekre koncentrált, a külpolitikát illetően visszafogott maradt, eltitkolta valódi terveit. Szakértők szerint győzelme esetén Magyarország várhatóan közelebb kerülne az EU Ukrajna-politikájához, és elfogadná a brüsszeli terveket – írja az ukrán nyelvű sajtó.