Április 12-én parlamenti választásokat tartanak Magyarországon, ahol a fő verseny Orbán Viktor és Magyar Péter között zajlik. Ukrajna abban bízik, hogy Magyar Péter győzelme javíthat a két ország kapcsolatán, s ukránbarát politika lesz Budapesten – írja a 24 TV ukrán csatorna.
Ukrajnában Magyar Pétert várják győztesnek
Ukrajna Magyar Péter győzelmében bízik a magyarországi választások kapcsán: Kijev szerint egy esetleges kormányváltás ukránbarát politikát hozhatna, s feloldhatná az Ukrajnának szánt uniós támogatások blokkolását. A Tisza Párt vezetője több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel, Kijevben az orosz–ukrán háború hősei előtt, az ukrán hősök falánál is pózolt.
A választás véget vethet Orbán Viktor 16 éves kormányzásának, ami hatással lehet az Ukrajnának szánt uniós támogatásokra és az EU-csatlakozás ügyére. Az elmúlt hónapokban Orbán blokkolta az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat és az Oroszország elleni szankciókat, miközben erősödött az Ukrajna-ellenes hangulat Magyarországon – írja a The Kyiv Independent.
Mindeközben az Egyesült Államok jelenlegi vezetése nyíltan támogatja Orbán Viktort.
Ukrajnában Magyar Péter győzelmére számítanak
Ukrajnában Magyar Péter győzelmére számítanak, mert ez javíthatná az Ukrajnának szánt uniós támogatások és az együttműködés esélyeit. Magyar Péter kampányában főként belpolitikai kérdésekre koncentrált, a külpolitikát illetően visszafogott maradt, eltitkolta valódi terveit. Szakértők szerint győzelme esetén Magyarország várhatóan közelebb kerülne az EU Ukrajna-politikájához, és elfogadná a brüsszeli terveket – írja az ukrán nyelvű sajtó.
Egy politikai elemző a 24-es csatornának arról beszélt, hogy Ukrajna nem lenne elégedett Orbán győzelmével. Ugyanakkor ha Magyar Péter kerülne hatalomra, lehetőség nyílhatna az ukrán–magyar kapcsolatok új alapokra helyezésére.
Magyar Péter feloldhatja az Ukrajnának szánt támogatások blokkolását.
A szakértő szerint addigra Kijev helyreállíthatja a Barátság kőolajvezetéket is, ami szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy javuljanak az ukrán–magyar kapcsolatok.
Magyar Péter Ukrajnával egyeztet
Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy Magyar Péter az utóbbi időben rendszeres kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel.
Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
Az ukrán hősök fala előtt pózolt a Tisza vezetője.
Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Magyar Péter az orosz–ukrán háború hősei előtt pózol Ukrajnában (Forrás: Facebook)
