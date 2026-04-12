Az erőszak kultusza: mindenkit fenyeget Magyar Péter

Bírókat, újságírókat, minisztériumi alkalmazottakat, polgármestereket és politikusokat is fenyegetett az elmúlt két évben Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke nem tudja megállni: amint valamilyen negatív információ kerül nyilvánosságra vele kapcsolatban, azonnal az erőszak eszközéhez nyúl.

2024 márciusa óta Magyar Péter politikai ténykedésének alapvető eleme az erőszakos, fenyegető retorika. A Tisza Párt elnöke rendszeresen a szeretetországról hadovál, ám a valóságban a gyűlöletkeltéssel, nyomásgyakorlással és erőszakkal igyekszik elérni a céljait.

A legerősebb kijelentések az állam működésének szereplőit célozzák. Magyar Péter többször világossá tette, hogy egy esetleges győzelem esetén nemcsak a Fidesz vezető politikusait, hanem bírókat, ügyészeket, rendőröket, sőt akár alacsonyabb szintű közigazgatási dolgozókat is felelősségre vonna.

Így történhetett meg, hogy Magyar Péter a Bors információi szerint megalázó és fenyegető hangnemben beszélt a Magyar Nemzeti Bank egyik női ügyintézőjével, aki a történtek után sírva, remegő hangon számolt be a felettesének a politikus hívásáról. A lap több forrásra hivatkozva írja:

a politikus késő délután, munkaidőn kívül, a nő privát telefonszámán vette fel vele a kapcsolatot.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a jegybank munkatársai tételesen szembesítették a politikust a problémás tranzakciókkal, amelyeket korábban tagadott, és amelyek megalapozhatják a bennfentes kereskedelem gyanúját. Azt is megírtuk, hogy egyértelműen megdőlt Magyar Péter magyarázata, amivel februárban megpróbálta kimosni magát a bennfentes kereskedelem gyanúja alól. A Tisza Párt elnöke akkor azt állította: nem a szóban forgó időpontban vett részvényeket, így nem is követhetett el bűncselekményt. A jegybank vizsgálata során feltett kérdések azonban leleplezték Magyar trükközését, világossá vált, hogy valójában mi is történt. A politikus pár nap alatt milliókat kaszált azért, mert törvénytelenül használhatta fel a hozzá eljutott üzleti információkat.

Mint arról beszámoltunk, egy korábban kiszivárgott hangfelvételen Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi párja arról beszél röviden, hogy a Tisza Párt vezetőjének kilencvenmillió forintnyi részvénye van, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről nem kellett volna tudnia.