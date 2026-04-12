Az erőszak kultusza: mindenkit fenyeget Magyar Péter

A személyesebb ügyek tovább erősítik ezt a képet. Még 2024 márciusában két volt minisztériumi dolgozó beszámolója szerint Magyar Péter korábban fenyegető hangvételű üzeneteket küldött nekik. Két korábbi vezető nyilatkozott a Mandinernek, akik Varga Judit minisztersége idején láttak el fontos feladatokat az Igazságügyi Minisztériumban. Kormányzati jogviszonyuk tavaly nyáron megszűnt, nem szeretnének nyilvánosan szerepelni. Azt viszont nem tudták megállni, hogy ne mondjanak pár szót Magyar Péter korábbi kijelentéseire. A Mandiner a cikkben Balázsként és Dóraként tüntette fel a két korábbi kormánytisztviselőt.
Balázs több alkalommal tapasztalta, hogy Magyar Péter fenyegetőzött. Úgy fogalmazott: „Februárban Magyar Péter sms-ben megüzente Varga Judit valamennyi közvetlen munkatársának, akiknek rálátása volt a mindennapjaikra, hogy ha beszélni mernek róla, akkor feljelenti őket.”
Nem ez volt az első alkalom, hogy fenyegetőzött, hozzászoktunk már a korábbi évek alatt. Innen is üzenjük neki, hogy mi sem félünk tőle.
Balázs leszögezte: „Az elmúlt évek eseményeit közelről megélve gyomorforgató volt látni, ahogy most Magyar Péter az első nyilvános interjúja során támogató férjként állítja be magát. Ez a kép totálisan hamis, a munkánk során minden megnyilvánulásából kiéreztük, hogy
irigy Varga Juditra, és ahol csak tud, ártani próbál neki. Ahogy éppen most is teszi.
Amit ő most csinál, az nem az országról vagy a hazaszeretetről szól, egyszerűen csak arról, hogy sosem volt képes elfogadni, hogy az általa vágyott pozíciókat, tekintettel a természetére, soha nem kapja meg.”
Balázs azt is elmesélte, hogy Magyar „a közéletben való megjelenéséig Varga Juditra helyezett nyomást, hogy különböző beosztásokat megtarthasson, ami biztosította számára az elvárt életvitelt. Miután ettől Varga Judit érthető okokból elzárkózott, Magyar Péter bosszút áll rajta. Nem elég neki, hogy a felesége elhagyta a politikai pályát, minden szempontból tönkre akarja őt tenni.
Amennyiben igaz, amit állít, akkor megdöbbentő, hogy egy ember képes lehet arra, hogy a saját feleségéről, a gyerekei anyjáról titokban felvételeket készítsen, majd ezzel próbálja zsarolni, lejáratni.
A korábban szintén az Igazságügyi Minisztérium miniszteri kabinetjénél dolgozó Dóra azt állítja, hogy a 2020 decemberében történt események valójában csak a jéghegy csúcsát jelentették. Mint a Mandinernek elmondta:
Naponta láttuk Varga Juditon, hogy mennyire tart Magyar Pétertől, és egy-egy neki nem tetsző döntés vagy elfogadott programmeghívás kapcsán mennyire fél a kiszámíthatatlan reakcióitól. Magyar Péter próbálta teljes mértékben kontrollálni Varga Judit életét, például azt is, hogy mit posztoljon a közösségi oldalakon, vagy hogy milyen programokon vegyen részt. Láthatóan ez nagyon zavarta Varga Juditot, és napi küzdelmet jelentett neki, hogy távol tartsa Magyar Pétert a munkájától.
Dóra azt is állítja, hogy „[Magyar] Péter mindig is a csillogást, a VIP és a skyboxok világát szerette, minden más értéktelen volt neki. Ha egy rendezvényen nem a neki megfelelő helyen vagy sorban ült, akkor bennünket szidott. A miniszteri kabinet többsége vidéki fiatalokból állt, az ország különböző pontjairól. Sértő volt nekünk, hogy Magyar Péter mennyire lenézte a vidéki embereket; erről a miniszter családja, a rokonok és a miskolci barátok még többet tudnának mesélni. Sokszor nevette ki őket is a miskolci származásuk és szóhasználatuk, helyi kifejezéseik miatt, ami ott egyébként teljesen megszokott.”
Balázs szerint egészen szürreális volt, ahogy Magyar Péter a szép, idilli képet festő közös interjúkba és családi fotózásokba
belekényszerítette Varga Juditot és a gyerekeket. Mint mondta, végig az volt az érzésük, hogy Magyar ezzel azt akarja elérni, hogy a folyamatos lelki presszionálás ellenére senki ne higgye el, hogy bármilyen probléma lenne a házasságukkal. Sajnos jól teremtette meg azokat a körülményeket is, amelyek révén Varga Judittól lassan, módszeresen elválasztotta és elszigetelte a barátait, közeli ismerőseit.
Balázs furcsállta Magyar Péter testőrökkel kapcsolatos reakcióját. Mégpedig azért, mert „annak idején éppen Magyar Péter volt az, aki kierőszakolta, hogy a miniszter személyi védelmet kérjen magának és a családjának. Minden kolléga tudta, hogy ezzel is csak Magyar Péter akart feltűnősködni, hogy sofőrrel meg szirénázó autóval furikázzon, és őt is, mint egy valóban fontos embert, testőrök kísérjék mindenhova. Varga Juditot naponta szidták és gyaláztak minden egyes posztja alatt, magától mégsem kért volna testőröket. Végül egy incidens miatt szakmai szempontból felmerült a személyi védelem lehetősége, amit Magyar Péter meglovagolt, Varga Judit pedig a békesség érdekében engedett a kérésének.
A sors iróniája, hogy végül decemberben pont ezek a rendőrök védték meg a feleségét tőle.
A Mandinernek nyilatkozó volt kormánytisztviselő azt is elmondta: „Már a kollégáknak is feltűnt, hogy ő egy ilyen wannabe Szijjártó Péter, aki a külügyminiszter munkájából mindössze ezt, illetve a social media oldalait irigyelte folyamatosan. Egy korábbi sajtófőnökünket nyomasztott rendszeresen azzal, hogy mindennap Szijjártó Facebook-posztjait küldözgette neki, mondván, na, így kellene ezt csinálni.”
A decemberben történtek után Varga Judit eldöntötte, hogy nem marad együtt Magyar Péterrel, mi pedig segítettünk Varga Juditnak elköltözni tőle
– folytatta a történetet Dóra. „Ekkor nemcsak ők, hanem mi mindannyian is fellélegezhettünk.”
Magyar Péter erőszakos jeleneteiből az elmúlt két évben olyan sok gyűlt össze, hogy a Hír TV egy egész adást is meg tudott tölteni az incidensekkel.
