Az erőszak kultusza: mindenkit fenyeget Magyar Péter

Miközben a Tisza Párt szeretetországot hirdet, Magyar Péter gyakorlatilag mindenkit megfenyegetett a két éve tartó ámokfutása alatt. Fenyegette a bírókat, újságírókat, Fidesz-szimpatizánsokat, még a saját munkatársait is.

Gábor Márton
2026. 04. 12. 5:37
Fotó: Polyák Attila
Bírókat, újságírókat, minisztériumi alkalmazottakat, polgármestereket és politikusokat is fenyegetett az elmúlt két évben Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke nem tudja megállni: amint valamilyen negatív információ kerül nyilvánosságra vele kapcsolatban, azonnal az erőszak eszközéhez nyúl.  

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

2024 márciusa óta Magyar Péter politikai ténykedésének alapvető eleme az erőszakos, fenyegető retorika. A Tisza Párt elnöke rendszeresen a szeretetországról hadovál, ám a valóságban a gyűlöletkeltéssel, nyomásgyakorlással és erőszakkal igyekszik elérni a céljait. 

A legerősebb kijelentések az állam működésének szereplőit célozzák. Magyar Péter többször világossá tette, hogy egy esetleges győzelem esetén nemcsak a Fidesz vezető politikusait, hanem bírókat, ügyészeket, rendőröket, sőt akár alacsonyabb szintű közigazgatási dolgozókat is felelősségre vonna. 

Így történhetett meg, hogy Magyar Péter a Bors információi szerint megalázó és fenyegető hangnemben beszélt a Magyar Nemzeti Bank egyik női ügyintézőjével, aki a történtek után sírva, remegő hangon számolt be a felettesének a politikus hívásáról. A lap több forrásra hivatkozva írja: 

a politikus késő délután, munkaidőn kívül, a nő privát telefonszámán vette fel vele a kapcsolatot.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a jegybank munkatársai tételesen szembesítették a politikust a problémás tranzakciókkal, amelyeket korábban tagadott, és amelyek megalapozhatják a bennfentes kereskedelem gyanúját. Azt is megírtuk, hogy egyértelműen megdőlt Magyar Péter magyarázata, amivel februárban megpróbálta kimosni magát a bennfentes kereskedelem gyanúja alól. A Tisza Párt elnöke akkor azt állította: nem a szóban forgó időpontban vett részvényeket, így nem is követhetett el bűncselekményt. A jegybank vizsgálata során feltett kérdések azonban leleplezték Magyar trükközését, világossá vált, hogy valójában mi is történt. A politikus pár nap alatt milliókat kaszált azért, mert törvénytelenül használhatta fel a hozzá eljutott üzleti információkat.

Mint arról beszámoltunk, egy korábban kiszivárgott hangfelvételen Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi párja arról beszél röviden, hogy a Tisza Párt vezetőjének kilencvenmillió forintnyi részvénye van, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről nem kellett volna tudnia.

A Bors úgy tudja, Magyar Péter kifejezetten azért hívta magánszámon az MNB ügyintézőjét, hogy elkerülje a beszélgetés hivatalos rögzítését, amit az MNB munkatársa egyébként javasolt. A hívás során a Tisza Párt vezetője számonkérte az ügyintézőt a jegybank által neki megküldött hivatalos kérdések miatt, melyek egy folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálathoz kapcsolódnak. A Bors azt írja, Magyar Péter nemcsak félelemkeltő hangnemben beszélt a hölggyel, hanem nyíltan, kifejezetten megfenyegette, hogy amennyiben hatalomra kerül, elszámoltatja(!), és súlyos kellemetlenségei lesznek. Azt sugalmazta, hogy le kellene szállni az ügyről.  Ráadásul a baloldali sajtókapcsolataival is fenyegetőzött.

A vizsgálat bennfentes kereskedelem gyanújával indult, miután felmerült a gyanú, hogy Magyar Péter jogellenesen megszerzett információkat felhasználva tőzsdézett. A szóban forgó ügyintéző a törvényi előírásoknak megfelelően dolgozik az eljárásban, amely – a Bors szerint – akár börtönbüntetéssel is végződhet, mivel a gyanú szerint a politikus kilencvenmillió forint értékben bonyolított részvényügyleteket olyan időszakban, amikor még az MBH Bank felügyelőbizottságának tagja volt.

A gazdasági elit felé irányuló üzenetei sem finomabbak. A NER-hez kötött üzleti körökkel kapcsolatban rendszeresen beszél vagyonvizsgálatokról, büntetőeljárásokról és arról, hogy „nem fogják megúszni”. A Tisza Párt elnöke emellett a magyar gazdasági szereplőkkel kapcsolatban is gyakran emlegette az úgynevezett út a börtönbe programot, amelynek keretein belül a magyar jogállamisággal teljesen ellentétesen gyakorlatilag koncepciós pereket hajtana végre bizonyos politikusokkal és üzletemberekkel szemben. 

Azonban talán a legélesebb konfliktus a médiával alakult ki. Magyar Péter több alkalommal nem egyszerűen bírálta az újságírókat, hanem propagandistákként kezelve és annak nevezve őket őket konkrét következményeket helyezett kilátásba: állásvesztést, vizsgálatokat, elszámoltatást. A Tisza Párt elnöke a legkisebb, a nyilvánosság előtt elkövetett hibáért is szégyenpadra kerülhetnek a balliberális lapok, újságírók. Magyar Péter láthatóan semmilyen kritikát vagy az övétől különböző gondolatot nem fogad el még a balliberális újságíróktól sem.

A Tisza Párt elnöke minden, az agendájával nem teljesen egyetértő cikket hangos kritikával illet. Így járt a Telex is, amely két, Magyar Pétert ajnározó cikk között lehozta a Nézőpont Intézet felmérését, amely szerint a kormánypártok stabilan vezetnek a Tisza Párt előtt.

A kutatáson nyilvánvalóan feldühödött a Tisza Párt elnöke, ugyanis a cikkről szóló bejegyzés alatt azt írta, 

Ilyen nyilvánvaló kamut minek kell lehozni? Vagy ez a humorrovat?

Korábban a Tisza Párt elnöke véletlenül nyilvánosan is megosztotta azt a levelet, amelyben a Telexnek megüzente, hogy a portál mit kérdezzen a Tiszától a józsefvárosi időközi választás kapcsán. 

A hozzászólás ugyanis gyakorlatilag egy levél, amelyet a Tisza sajtóosztályának címeztek, s az iránt érdeklődött, hogy a Tisza Párt álláspontja azonos-e az egyik józsefvárosi Tisza-szigetével, amely Pikó András polgármester drogbotrányba keveredett jelöltjét támogatja a tavaly novemberi időközi önkormányzati választáson. 

Az írást nehéz másként értelmezni, mint hogy Magyar el akarta küldeni a Telexnek, hogy mit kérdezzenek Horváth Alexander kapcsán, s feltételezhető, hogy így akart lehetőséget teremteni pártjának a nyilvános elhatárolódásra a kompromittálódott jelölttől.

Korábban a Telex számára adott szerkesztési tanácsokat is a Tisza elnöke, akkor azt kifogásolta, hogy szerinte a lap egy óra alatt több cikket írt meg Lázár János építési és közlekedési miniszterről, mint az országjárásáról tíz nap alatt.

Harcban a 444-gyel

A Tisza elnökének az sem tetszett, hogy egy cikk nem domborította ki a választási esélyeit. Magyar Péter szerint a 444 nemcsak járatlan a kutatások terén, de még el is akarják bizonytalanítani a változást akarókat.

Aki ezt az összeállítást készítette, az semmit sem tud az erőviszonyokról, nem látott egy kutatást sem, nem járt vidéken

kommentelte Magyar Péter a 444.hu egyik cikke alá, ahol a Fidesz és a Tisza esélyeit latolgatták.

 

Magyar Péter
Magyar Péter megsértődött a 444.hu cikke miatt (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt elnöke nem fogadta túl jól a cikket, a portál szerint ugyanis azokban a választókerületekben, ahol az ellenzéknek jó esélyei lehetnek, nem csak tiszás jelölt győzelméről lehet szó, befuthat olyan jelenlegi ellenzéki országgyűlési képviselő is, aki függetlenként vagy más párt színeiben indul.

Magyar Péter szerint a cikkel „el akarják bizonytalanítani a változást akarókat”.

Vajon mennyire alkalmas az ország önálló vezetésére egy olyan ember, aki egyetlen cikket sem bír ki anélkül, hogy ne veszítené el a fejét? Aki egyetlen percet sem bír ki anélkül, hogy dühben sisteregve kommenteljen? – tette fel a kérdést a közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Weber úrék pont ilyen bábról álmodtak

– jegyezte meg a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Elvesző támogatások

Még tavaly februárban, a szánalmasan sikerülő Partizán-interjú után Magyar Péter egész pályás letámadást indított a balliberális lapok ellen, és azt állította: 

Köszönjük nektek, hogy mellénk és a hazátok mellé álltatok! Köszönjük, hogy napról napra egyre több Tisza-szigetet alapítotok és egyre többen támogatjátok a rendszerváltást. Azoknak különösen, akik az eddig függetlennek gondolt média támogatására szánt adományaikat irányítják mostantól a Tisza felé.

Veszélyben az újságírók

Szabályos dührohamot kapott a közösségi oldalán közzétett posztjában Magyar Péter, miután kiderült, sikeres utcafórumot tartott Orbán Viktor miniszterelnök a pesterzsébeti piacon. A Tisza Párt elnökének ezzel ugyanis megdőlt a narratívája, miszerint a miniszterelnök fél kimenni az emberek közé. Magyar Péter a posztjában a teljes magyar sajtót fenyegetve, helyesírási hibákkal tűzdelve azt írta: 

Már kezdjük megszokni, hogy a sajtó elhallgatja a többezres vidéki rendezvényeinket és inkább élőben tudósít egy harmadrendű NER janicsár agymenéseiről, de ahhoz nem fogunk asszisztálni, hogy kritika nélkül félóránkként átveszitek az orosz propagandát.

Vagyis a Tisza Párt elnöke, amennyiben hatalmában állna, azt is megmondaná az újságíróknak, hogy melyek azok az általa kívánatosnak tartott témák, amelyekben szabadon közölhetnek tartalmakat. 

Magyar Pétert ebben is követik a hívei

Emlékezetes, Puzsér Róbert tüntetésén Varga Ádám próbált kérdéseket feltenni a Tisza Pártot támogató Aranyosi Péternek, aki azonban agresszívan reagált és vicsorogva lökdösni kezdte a riportert.

Varga Ádám éppen arról a Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte Aranyosi Pétert, aki legutóbb hasonlóképp járt el a Mandiner újságírójával. Móna Márk Kötcsén Ruszin-Szendit a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás is indult.

Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat

Amióta Magyar Péter megjelent a politikai porondon, több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényeiről tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele.

Egy másik helyszínen az ellenzéki politikus ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni. A pártelnök egyik zalaegerszegi fórumán egy megafonos hölgyet propagandistázott le, a mikrofonba azt ordibálva, hogy a nő ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát!

– üvöltötte, majd drónnal követték a nőt. A baloldali politikus egy korábban kiszivárgott hangfelvételen ráadásul arról beszélt, a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt

– mondta egy másik hangfelvételen.

Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter kivonult az ATV stúdiójából, amikor kemény kérdéseket kapott.

A retorika nem áll meg a politikai és gazdasági elitnél. Magyar Péter több megszólalásában a választási rendszer független szereplőit – szavazatszámlálókat, bizottsági tagokat, önkormányzati vezetőket – is figyelmeztette arra, hogy személyes következményei lesznek bármilyen visszaélésnek. 

Mint ismert, nemrég maga Magyar Péter szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt kétségbeesetten készül a választási vereségre. A Tisza Párt elnöke ugyanis ezúttal a polgármesterek fenyegetésébe kezdett a vasárnapi országgyűlési választás kapcsán.

Magyar Péter levélben, amelyet Dombegyház polgármestere, Dinyés Ildikó osztott meg, burkoltan azzal vádolja meg a települések vezetőit, hogy választási csalást akarnak elkövetni. Ezt követően pedig arra figyelmeztetett, hogy

azok a polgármesterek, akik bármilyen módon részt vesznek országosan vagy helyben szervezett választási csalásokban, a törvény előtt fognak ezért felelni.

Vagyis a Tisza Párt elnöke nyilvánvaló bizonyíték nélkül vádolt meg több ezer településvezetőt, és a Tisza-kormány nevében bírósággal fenyegette meg őket.

A személyesebb ügyek tovább erősítik ezt a képet. Még 2024 márciusában két volt minisztériumi dolgozó beszámolója szerint Magyar Péter korábban fenyegető hangvételű üzeneteket küldött nekik. Két korábbi vezető nyilatkozott a Mandinernek, akik Varga Judit minisztersége idején láttak el fontos feladatokat az Igazságügyi Minisztériumban. Kormányzati jogviszonyuk tavaly nyáron megszűnt, nem szeretnének nyilvánosan szerepelni. Azt viszont nem tudták megállni, hogy ne mondjanak pár szót Magyar Péter korábbi kijelentéseire. A Mandiner a cikkben Balázsként és Dóraként tüntette fel a két korábbi kormánytisztviselőt. 

Balázs több alkalommal tapasztalta, hogy Magyar Péter fenyegetőzött. Úgy fogalmazott: „Februárban Magyar Péter sms-ben megüzente Varga Judit valamennyi közvetlen munkatársának, akiknek rálátása volt a mindennapjaikra, hogy ha beszélni mernek róla, akkor feljelenti őket.”

Nem ez volt az első alkalom, hogy fenyegetőzött, hozzászoktunk már a korábbi évek alatt. Innen is üzenjük neki, hogy mi sem félünk tőle.

Balázs leszögezte: „Az elmúlt évek eseményeit közelről megélve gyomorforgató volt látni, ahogy most Magyar Péter az első nyilvános interjúja során támogató férjként állítja be magát. Ez a kép totálisan hamis, a munkánk során minden megnyilvánulásából kiéreztük, hogy 

irigy Varga Juditra, és ahol csak tud, ártani próbál neki. Ahogy éppen most is teszi.

Amit ő most csinál, az nem az országról vagy a hazaszeretetről szól, egyszerűen csak arról, hogy sosem volt képes elfogadni, hogy az általa vágyott pozíciókat, tekintettel a természetére, soha nem kapja meg.”

Balázs azt is elmesélte, hogy Magyar „a közéletben való megjelenéséig Varga Juditra helyezett nyomást, hogy különböző beosztásokat megtarthasson, ami biztosította számára az elvárt életvitelt. Miután ettől Varga Judit érthető okokból elzárkózott, Magyar Péter bosszút áll rajta. Nem elég neki, hogy a felesége elhagyta a politikai pályát, minden szempontból tönkre akarja őt tenni. 

Amennyiben igaz, amit állít, akkor megdöbbentő, hogy egy ember képes lehet arra, hogy a saját feleségéről, a gyerekei anyjáról titokban felvételeket készítsen, majd ezzel próbálja zsarolni, lejáratni.

A korábban szintén az Igazságügyi Minisztérium miniszteri kabinetjénél dolgozó Dóra azt állítja, hogy a 2020 decemberében történt események valójában csak a jéghegy csúcsát jelentették. Mint a Mandinernek elmondta:

Naponta láttuk Varga Juditon, hogy mennyire tart Magyar Pétertől, és egy-egy neki nem tetsző döntés vagy elfogadott programmeghívás kapcsán mennyire fél a kiszámíthatatlan reakcióitól. Magyar Péter próbálta teljes mértékben kontrollálni Varga Judit életét, például azt is, hogy mit posztoljon a közösségi oldalakon, vagy hogy milyen programokon vegyen részt. Láthatóan ez nagyon zavarta Varga Juditot, és napi küzdelmet jelentett neki, hogy távol tartsa Magyar Pétert a munkájától.

Dóra azt is állítja, hogy „[Magyar] Péter mindig is a csillogást, a VIP és a skyboxok világát szerette, minden más értéktelen volt neki. Ha egy rendezvényen nem a neki megfelelő helyen vagy sorban ült, akkor bennünket szidott. A miniszteri kabinet többsége vidéki fiatalokból állt, az ország különböző pontjairól. Sértő volt nekünk, hogy Magyar Péter mennyire lenézte a vidéki embereket; erről a miniszter családja, a rokonok és a miskolci barátok még többet tudnának mesélni. Sokszor nevette ki őket is a miskolci származásuk és szóhasználatuk, helyi kifejezéseik miatt, ami ott egyébként teljesen megszokott.”

Balázs szerint egészen szürreális volt, ahogy Magyar Péter a szép, idilli képet festő közös interjúkba és családi fotózásokba 

belekényszerítette Varga Juditot és a gyerekeket. Mint mondta, végig az volt az érzésük, hogy Magyar ezzel azt akarja elérni, hogy a folyamatos lelki presszionálás ellenére senki ne higgye el, hogy bármilyen probléma lenne a házasságukkal. Sajnos jól teremtette meg azokat a körülményeket is, amelyek révén Varga Judittól lassan, módszeresen elválasztotta és elszigetelte a barátait, közeli ismerőseit.

Balázs furcsállta Magyar Péter testőrökkel kapcsolatos reakcióját. Mégpedig azért, mert „annak idején éppen Magyar Péter volt az, aki kierőszakolta, hogy a miniszter személyi védelmet kérjen magának és a családjának. Minden kolléga tudta, hogy ezzel is csak Magyar Péter akart feltűnősködni, hogy sofőrrel meg szirénázó autóval furikázzon, és őt is, mint egy valóban fontos embert, testőrök kísérjék mindenhova. Varga Juditot naponta szidták és gyaláztak minden egyes posztja alatt, magától mégsem kért volna testőröket. Végül egy incidens miatt szakmai szempontból felmerült a személyi védelem lehetősége, amit Magyar Péter meglovagolt, Varga Judit pedig a békesség érdekében engedett a kérésének.

A sors iróniája, hogy végül decemberben pont ezek a rendőrök védték meg a feleségét tőle.

A Mandinernek nyilatkozó volt kormánytisztviselő azt is elmondta: „Már a kollégáknak is feltűnt, hogy ő egy ilyen wannabe Szijjártó Péter, aki a külügyminiszter munkájából mindössze ezt, illetve a social media oldalait irigyelte folyamatosan. Egy korábbi sajtófőnökünket nyomasztott rendszeresen azzal, hogy mindennap Szijjártó Facebook-posztjait küldözgette neki, mondván, na, így kellene ezt csinálni.”  

A decemberben történtek után Varga Judit eldöntötte, hogy nem marad együtt Magyar Péterrel, mi pedig segítettünk Varga Juditnak elköltözni tőle

– folytatta a történetet Dóra. „Ekkor nemcsak ők, hanem mi mindannyian is fellélegezhettünk.”

Magyar Péter erőszakos jeleneteiből az elmúlt két évben olyan sok gyűlt össze, hogy a Hír TV egy egész adást is meg tudott tölteni az incidensekkel. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
