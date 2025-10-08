Garázdaság miatt indított nyomozást Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében a rendőrség

Garázdaság gyanújával nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a rendőrség.

Ruszin-Szendi begurult, amikor kérdezni próbálták

Ismert, Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.

Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél én kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem

– idézte fel az esetet később Móna Márk. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Magyar szerint csak megölelték egymást

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába,

aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta.

Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. Ez azonban finoman szólva is ferdítés. Az ügyben Budai Gyula és Tényi István is a hatósághoz fordult, a rendőrség pedig már nyomoz.