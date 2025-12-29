Így tegyen, hogy ne legyen ételmérgezés az ünneplés vége

A Kanadai Közegészségügyi Ügynökség becslése szerint minden nyolcadik kanadai – körülbelül négymillió – szenved ételmérgezést évente – írja a cbc.ca. A betegek közül átlagban 11 000 ember szorul kórházi kezelésre és több mint 200-230 haláleset történik.

Az ételmérgezés olyan állapot, amelyet különböző kórokozók, például baktériumok, vírusok vagy toxikus anyagok okozhatnak. Súlyos problémához vezethet az ételmérgezés, ha nem kezelik időben. A gyors dehidratáció, amely a hányás és hasmenés következményeként alakul ki, különösen veszélyes lehet, mivel a szervezet gyorsan elveszíti a szükséges folyadékokat és elektrolitokat.

A kiszáradás szédüléshez, ájuláshoz, gyengeséghez, alacsony vérnyomáshoz és akár vesekárosodáshoz is vezethet.

Ha a tünetek nem enyhülnek vagy súlyosbodnak, és a beteg nem kap megfelelő kezelést, az ételmérgezés életveszélyes állapotokhoz, például szepszishez (fertőzéses vérmérgezés) is vezethet – írja az ujbudamedicalcenter.hu.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) praktikus ötleteket adott, hogy ne vesszen kárba az étel, de az egészségünket se tegyük kockára.

Hideg van a hűtőben, de eléggé?

A hűtőszekrényt nulla és öt fok közötti hőmérsékletre kell beállítani, amelyet egy hőmérő segítségével könnyen ellenőrizhetünk. Erre azért kell kiemelten odafigyelni, mert ha a megadott tartománynál alacsonyabb hőmérséklet uralkodik a hűtőnkben, a termékek megfagyhatnak, ha pedig magasabb, gyorsabban megromlanak. Fontos, hogy még a leghidegebb napokon se tároljuk az ételeinket az udvaron vagy az erkélyen! Ez télen leginkább a számos betegséget terjeszteni képes rágcsálók és madarak miatt aggályos.

Kétórás szabály

A hűtést igénylő alapanyagok, ételek két óránál tovább semmiképp ne maradjanak szobahőmérsékleten. Ezen a hőmérsékleten három-négy óra bőven elegendő a kórokozók elszaporodáshoz. Ám de mi legyen a még meleg ételekkel? Nem ajánlott a meleg ételt közvetlenül a hűtőszekrénybe (sem a fagyasztóba) helyezni, mert az növelheti annak hőmérsékletét, ami hatással lehet az összes többi élelmiszerre. Érdemes várni addig, amíg kicsit kihűlnek, de a legjobb gyakorlat az, ha az ételt kisebb adagokba való porciózással hűtjük ki, vagy a tároló edényt hideg vízbe állítjuk, esetleg jégakkuval tovább gyorsítjuk a folyamatot. Ideális esetben az étel hőmérséklete legyen körülbelül szobahőmérsékletű mielőtt bekerülne a hűtőszekrénybe.