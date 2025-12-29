ételfagyasztáshőmérsékletételmérgezésnappali

Így tegyen, hogy ne legyen ételmérgezés az ünneplés vége

Az ünnepi ebédek és vacsorák alkalmával bizony a legtöbb esetben sok hús, köret, leves vagy sütemény marad meg. Ahhoz, hogy később ne legyen ételmérgezés a vége a maradék ételek elfogyasztásának, fontos tudni, meddig tárolhatjuk és meddig ehetjük meg biztonságosan a különböző típusú ételeket.

Takács Eszter
2025. 12. 29. 5:47
Illusztráció Fotó: Pexels
A Kanadai Közegészségügyi Ügynökség becslése szerint minden nyolcadik kanadai – körülbelül négymillió – szenved ételmérgezést évente – írja a cbc.ca. A betegek közül átlagban 11 000 ember szorul kórházi kezelésre és több mint 200-230 haláleset történik.

Az ételmérgezés olyan állapot, amelyet különböző kórokozók, például baktériumok, vírusok vagy toxikus anyagok okozhatnak. Súlyos problémához vezethet  az ételmérgezés, ha nem kezelik időben. A gyors dehidratáció, amely a hányás és hasmenés következményeként alakul ki, különösen veszélyes lehet, mivel a szervezet gyorsan elveszíti a szükséges folyadékokat és elektrolitokat. 

A kiszáradás szédüléshez, ájuláshoz, gyengeséghez, alacsony vérnyomáshoz és akár vesekárosodáshoz is vezethet. 

Ha a tünetek nem enyhülnek vagy súlyosbodnak, és a beteg nem kap megfelelő kezelést, az ételmérgezés életveszélyes állapotokhoz, például szepszishez (fertőzéses vérmérgezés) is vezethet – írja az ujbudamedicalcenter.hu.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) praktikus ötleteket adott, hogy ne vesszen kárba az étel, de az egészségünket se tegyük kockára.

Hideg van a hűtőben, de eléggé?

A hűtőszekrényt nulla és öt fok közötti hőmérsékletre kell beállítani, amelyet egy hőmérő segítségével könnyen ellenőrizhetünk. Erre azért kell kiemelten odafigyelni, mert ha a megadott tartománynál alacsonyabb hőmérséklet uralkodik a hűtőnkben, a termékek megfagyhatnak, ha pedig magasabb, gyorsabban megromlanak. Fontos, hogy még a leghidegebb napokon se tároljuk az ételeinket az udvaron vagy az erkélyen! Ez télen leginkább a számos betegséget terjeszteni képes rágcsálók és madarak miatt aggályos.

Kétórás szabály

A hűtést igénylő alapanyagok, ételek két óránál tovább semmiképp ne maradjanak szobahőmérsékleten. Ezen a hőmérsékleten három-négy óra bőven elegendő a kórokozók elszaporodáshoz. Ám de mi legyen a még meleg ételekkel? Nem ajánlott a meleg ételt közvetlenül a hűtőszekrénybe (sem a fagyasztóba) helyezni, mert az növelheti annak hőmérsékletét, ami hatással lehet az összes többi élelmiszerre. Érdemes várni addig, amíg kicsit kihűlnek, de a legjobb gyakorlat az, ha az ételt kisebb adagokba való porciózással hűtjük ki, vagy a tároló edényt hideg vízbe állítjuk, esetleg jégakkuval tovább gyorsítjuk a folyamatot. Ideális esetben az étel hőmérséklete legyen körülbelül szobahőmérsékletű mielőtt bekerülne a hűtőszekrénybe.

A maradékok menedéke a fagyasztás

A legtöbb élelmiszer esetében a fagyasztás a legjobb tartósítási mód. A készételek mellett az alapanyagok is remekül fagyaszthatók. Például a linzer- vagy zserbókészítés során fel nem használt tojásfehérjét eltehetjük későbbre, vagy a bejgli töltelékéből kimaradt olajos magvak (dió, mák) avasodását is megelőzhetjük fagyasztva tárolással. A lefagyasztandó ételeket adagonként csomagoljuk el, így elkerülhetjük, hogy a szükségesnél nagyobb mennyiséget kelljen a felhasználáskor kiolvasztani. A már egyszer kiolvasztott ételeket ne fagyasszuk le újra! 

A csomagolásra írjuk rá, hogy mi van benne és mikor fagyasztottuk le, így két hónappal később is pontosan tudni fogjuk, mi található az egyes edényekben. A kiolvasztás legbiztonságosabb módja, ha az edényt a fagyasztóból áttesszük a hűtő részbe, amelyben kontrollált hőmérsékleten, nulla és öt fok között történik a kiengedés, így nem szaporodnak el az ételben a kórokozók. Ne feledjük ugyanis, hogy a fagyasztás nem pusztítja el a kórokozókat, csak lassítja a szaporodásukat! A hűtőből kivett maradékokat étkezés előtt mindig alaposan forraljuk fel, így védekezhetünk leginkább az élelmiszer-fertőzésekkel szemben.

Az élelmiszer-pazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű program csapata összeszedte, hogy egyes élelmiszertípusok maradékai meddig állnak el a hűtőben. Például 2-3 hónapig állnak el a fagyasztóban a tojásos ételek, a húsleves, ha nincs benne tészta, a húsos-szószos ételek, tészta nélkül, és a feltört nyers tojások. Ennél tovább, akár 3-6 hónapig tárolhatjuk a mélyhűtőben a leveseket, ha nincs ezekben hús, a sült húsokat, a pörköltet és a süteményeket is.

 

 

 

